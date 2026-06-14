基隆永續小旅玩起來！ 看機器人除海廢，品當季在地料理

【圖／文：陳玲玲】

作者介紹｜陳玲玲

從旅遊記者踏入地方創生、再涉入永續議題倡議，在深耕土地的人物故事之間，逐漸被台灣青年所感動與號招一同投入永續倡議的一份子。深深覺得永續不用只是口號或大行動，用自己能力持續改變就可以，做就對了！

四年前我第一次在海邊遇見湛藍海洋聯盟的丁丁（陳思穎），那是在桃園永安漁港附近的基地，風吹得我連開車都在晃，但他們一夥人卻沒人管這個，拿著黑色絕緣膠帶、工人手套、抹布，不管風吹多大每個人都專注在「處理」眼前的一艘船。說那是船更像是一個塑膠籠子與零件的組合體，丁丁忙了一陣後來到我身邊，一點都不像熬了一整夜後的狀態，開始眉飛色舞地分享這艘「可以自動在海上清除垃圾的機器人船」的「湛鬥機」。





用自己的力量愛這片海

這艘原創的湛鬥機源自於丁丁學生時期參與台大創創挑戰賽，身為海島國家的一份子，他始終忘不了海岸邊堆積的垃圾與漂浮海面的塑膠廢棄物，他想：「能不能做出一台不需要人力看管，就能自己在海上吸垃圾的機器？」丁丁找來大學學弟妹組成團隊，從四處找材料、研究海流，到親手組裝零件，用最原始也最克難的方法，打造出第一代「湛鬥機」。這台機器利用收集器製造渦流，能自動將海漂垃圾與海面油汙捲入收集區，成為台灣少見以智慧淨海為概念出發的海洋裝置。原型機完成後，團隊到基隆八斗子漁港實測歷經長達180小時運轉，看似簡陋的小機器竟清出528公斤塑膠垃圾，也讓團隊第一次真正看見技術能為海洋帶來改變的可能。

▲當年原型機湛鬥機下水時，船身幾乎快被漁港的垃圾淹沒。（圖片提供：湛藍海洋聯盟）





機器人船進化史前進和平島

幾年過去由丁丁領軍，與一路陪伴的夥伴曾鈺婷等人共同持續推動湛鬥機的進化。從原型機、一代機到後續改良版本，團隊不斷解決船體輕量化、防撞、抗風與平衡等問題，也讓原本只存在於學生競賽中的構想，逐漸成為真正能投入海洋現場的行動方案。2026年開始，小型湛鬥機正式進駐和平島，以貨櫃工作站作為基地，象徵「大淨海時代」的開始。這一處基隆和平島的島中島岸邊，不只是機器人船停靠的地方，更成為培育海洋行動者的新基地。透過培訓學生操作機器人船、推廣海洋教育，這群年輕人正努力讓更多人理解：守護海洋，或許不只是撿垃圾，而是重新打造人與海之間的未來關係。

▲最新版的小型湛鬥機正式進駐基隆和平島，下次經過島中島時，別忘記找尋看看有沒有機器人船在收垃圾喔。

▲2026年展開的大淨海時代活動，希望大家趕在2030年前，一起守護我們的海洋。

現在到基隆和平島，除了有機會可以在島中島海岸邊看見機器人船正在清除海上垃圾外，丁丁也歡迎大家到貨櫃屋工作站裡看看，有機器人船模型可以近距離聆聽解說，更能了解世界上倡議的「30x30」目標（意指在2030年前，全球要保護30%的陸地與海洋以減緩生物多樣性流失與氣候變遷衝擊。）

▲在和平島進入遊客中心前廣場，就可踏入大淨海時代的工作站，一起愛地球。





小島漫遊身體力行愛地球

當然已經身處和平島，一定要走逛一圈，你會發現很好玩的和平島活動。例如他們推薦我去製作超級天然的海邊製造體驗。「小島製皂」邀請大家用雙手捏出專屬手工皂，過程中可以自由選擇加入如何首烏、金盞花、薑黃、抹茶等天然植物粉末進行調色，再搭配帶有海洋氣息的精油，最後自由塑形捏出屬於自己的作品。最後以月桃草進行包裝，減少一次性材料使用，讓一顆肥皂從誕生到完成，都實踐「零浪費」的理念。

▲和平島的自然手工皂活動，可以透過手作實踐零浪費概念。

我更喜歡隱身在和平島小山丘上的「禾口丘」，過去曾是軍事管制區，如今轉化成擁有270度海景的咖啡廳。店內推動許多與環境共生的行動，如清除外來種植物，並將大花咸豐草轉化成飲品，重新思考「雜草」的價值；也選用公平貿易咖啡與獲得動物服務標章認證的牛乳與雞蛋來源，希望從消費選擇開始，降低對環境與動物的負擔。這樣的空間沒有過度商業化的包裝，而是透過海風、老遺跡與人之間的交流，讓永續不只是口號，而是真正被生活化的日常。

▲在禾口丘的牆壁上，清楚寫著營業的初心與對地球盡的一份心意。

▲禾口丘最受歡迎的雞蛋糕，特別開模周邊海域會出現的海龜、魟魚等形狀，更有趣的甚至還有寶特瓶，提醒大家要減塑！





讓吃也成為愛地球另種選擇

除了空間與體驗的轉變，和平島與八斗子一帶也逐漸形成一股「友善飲食」的行動網絡。位於八斗子的「八斗邀友善餐廳」，餐廳名稱來自台語「肚子餓」的諧音，也代表著人與土地、人與海洋之間的邀請與連結。創辦人戴秀真長期關注海洋環境與無塑生活，希望透過餐桌，重新建立人們對食材、生產與環境的理解。餐廳堅持不使用一次性餐具，採預約制準備食材減少浪費與剩食，並大量選用基隆在地、當季、友善捕撈的海鮮與蔬菜，降低食物里程與碳足跡。

▲稱自己是「不塑鬼王」，戴秀真從自己的行為、開店做起，用微小的力量一點一滴傳播減塑與友善地球。

▲餐點採取完全預約制，不過度浪費食材，同時也取最時令、低哩程的海鮮，吃得到超級鮮味。

▲八斗邀串連社區與地方，戴秀真努力以自己的力量擴散環境友善、珍惜土地的行動。

從吃最在地、最季節的食物，到市場挑選新鮮漁獲、使用本港船釣海鮮，到魚骨熬湯、邊角料再利用等，秀真總說：「我不是廚師、我是料理者，選對新鮮食材就是最美味的基礎。」除了餐飲，這裡海獸書屋、議題策展的呈現，秀真把地方故事、環境教育交錯融合，讓顧客不只是「來吃飯」，而是真正走進八斗子的海洋文化與生活脈絡。永續不是口號，而是一種從料理、消費到生活方式都能被實踐的態度。也許改變世界，不一定需要多麼龐大的工程或力量，而是從願意溫柔對待環境、珍惜土地與生命開始。



