跳島解鎖澎湖之美！　夢幻果凍海與絕美玄武岩的深度巡禮

【圖／文：Cecilia】

如果過往對澎湖的印象停留在海水藍、花火與海鮮，今年不妨展開一場跳島之旅。搭船穿梭東北海離島，走訪吉貝、鳥嶼、目斗嶼等夢幻小島，欣賞玄武岩地形與潔白沙灘，感受漁村人文風情。旅程結合浮潛、SUP等水上活動，在乘風破浪間解鎖嶄新海島風景，深入體驗澎湖獨特的海洋魅力。

▲參與跳島遊，有機會還能「接手」開船，體驗當個船長。





1.目斗嶼／解鎖極北端無人島

搭著小船，遠遠就可以看見這座澎湖最北端遙遠的無人島，以及遠方海域上黑白相間的燈塔跟清澈的果凍海。目斗嶼燈塔建於清光緒年間，至今仍守護著往來船隻的安全。由於人煙稀少，島上保有原始自然風貌，海水清澈見底，適合觀察潮間帶生態與海蝕地形。登上島後漫步在燈塔周邊探險，可以俯瞰遼闊海域與壯麗的玄武岩景觀，讓人感受到遠離塵囂的寧靜氛圍。目前若要前往目斗嶼多以團體行跳島行程為主，是喜愛秘境與自然景觀旅客首選。

▲目斗嶼是澎湖群島中最北端的島嶼，目前無居民居住，僅有燈塔駐守員留駐。（圖片提供：Kiya）

▲島上以珊瑚地形為主，還有許多貝類可觀察。





2.吉貝島／白沙與蔚藍島嶼

吉貝島以其綿延數百公尺的白色沙尾聞名，細緻潔白的珊瑚砂隨著潮汐變化呈現不同風貌，宛如一條延伸入海的白色絲帶。島上水上活動豐富，包括香蕉船、水上摩托車與浮潛等，吸引許多喜愛刺激與海洋體驗的遊客。若是中午上島，除了騎乘摩托車感受海風之外，也推薦到「老街香味麵館」品嚐新鮮海產與老闆深厚的熱炒功力，在吉貝感受當地慢活氛圍、海島天堂的歡樂感。

▲近年熱愛跳島秘境遊的遊客增加，甚至還有特別帶著狗狗從台中前來跳島旅行。

▲吉貝島騎機車環島玩，還不時可以遇見藝術彩繪牆。

▲島上最人氣的海鮮餐廳，老闆炒功極佳，十分推薦。





3.鐵砧嶼／平靜水域多元玩法

跳島之行還可來到以壯觀玄武岩地形著稱的鐵砧嶼戲水，外型因平坦而厚重，宛如一塊巨大的鐵砧而得名。島上岩層經長時間海蝕與風化作用，形成獨特的柱狀節理與峭壁景觀，極具地質研究與觀賞價值。搭配跳島行程造訪時，可以近距離欣賞澎湖海域的多樣地貌，也能感受大自然鬼斧神工的震撼。搭配船公司遊程，還能在平靜水域玩耍海上SUP、浮淺戲水等活動，天氣好的時候更可深入洞穴，一探陽光灑落藍洞顏色的魅力。

▲全澎湖最大的海蝕洞地形，若是陽光正好幸運的話，還能遇見藍洞奇景。





4.外垵漁港三仙塔／俯瞰澎湖小希臘

外垵漁港位於西嶼鄉，是結合漁港風情與自然景觀的熱門景點。依山傍海，港灣寧靜，停泊著色彩繽紛的漁船，再加上漁村建築大多為白色、鵝黃色，構成一幅充滿生活氣息的秘境畫面，又被稱為澎湖小希臘。制高點三仙塔周邊地勢較高，是拍攝漁村最佳位置，三座小塔用於避煞、保佑出海的男性可以平安歸來的寓意，在這裡可遠眺海面與夕陽。

▲三仙塔除了能眺望小希臘美景外，塔身承載著祝福與平安的寓意。

▲從高處向下俯瞰，真有種寧靜閒適的異國風情感。





5.林投公園／浪漫海景前散步時光

公園位於澎湖本島東側，鄰近林投沙灘，園區內種植大量木麻黃，形成綠蔭步道，即使在炎熱夏季也能提供涼爽的休憩空間。沿著步道可通往沙灘，潔白細緻的沙質與清澈海水適合戲水。公園沙灘上設置了雲朵盪鞦韆設施、孩童的小攀岩場、溜滑梯等，甚至還有及林春咖啡館，兼具森林與海洋的景致，適合在此享受悠閒的度假時光。

▲林投公園沙灘上的雲朵鞦韆，面對著蔚藍海洋。

▲如果要躲避太陽，及林春咖啡很值得來段悠哉休息時光。





6.龍門閉鎖陣地／穿梭極窄坑道冒險體驗

這裡是一處具有歷史意義的軍事遺址。此地原為防禦用途所建，隱藏於地下的坑道與碉堡設計，展現出過去戰地防衛的嚴謹規劃。經整修後現已開放觀光參觀。遊客進入坑道前可以掃描QRCODE聆聽每段坑道位置的解說，穿梭最窄只有80公分寬的坑道、了解當年駐軍生活環境，並在每座砲台口前，感受澎湖在軍事戰略上的重要地位。

▲可一窺軍事基地的神秘面紗。

▲最窄處僅有80公分，穿梭隧道像是一場探險。





DATA

澎湖跳島之旅

網址：https://www.everfuntravel.com/

遊程：可報名長汎假期推出「澎藍心動．跳島秘境遊3日」團體行程。若於花火節期間，行程會結合2026最新《七龍珠Z》大型主題公仔與打卡點與主題煙火、無人機秀。





地址：澎湖縣湖西鄉漁港旁

門票：50元

時間：09:00-12:00、13:00-17:00



