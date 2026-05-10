跳島解鎖澎湖之美！ 夢幻果凍海與絕美玄武岩的深度巡禮
【圖／文：Cecilia】
如果過往對澎湖的印象停留在海水藍、花火與海鮮，今年不妨展開一場跳島之旅。搭船穿梭東北海離島，走訪吉貝、鳥嶼、目斗嶼等夢幻小島，欣賞玄武岩地形與潔白沙灘，感受漁村人文風情。旅程結合浮潛、SUP等水上活動，在乘風破浪間解鎖嶄新海島風景，深入體驗澎湖獨特的海洋魅力。
1.目斗嶼／解鎖極北端無人島
搭著小船，遠遠就可以看見這座澎湖最北端遙遠的無人島，以及遠方海域上黑白相間的燈塔跟清澈的果凍海。目斗嶼燈塔建於清光緒年間，至今仍守護著往來船隻的安全。由於人煙稀少，島上保有原始自然風貌，海水清澈見底，適合觀察潮間帶生態與海蝕地形。登上島後漫步在燈塔周邊探險，可以俯瞰遼闊海域與壯麗的玄武岩景觀，讓人感受到遠離塵囂的寧靜氛圍。目前若要前往目斗嶼多以團體行跳島行程為主，是喜愛秘境與自然景觀旅客首選。
2.吉貝島／白沙與蔚藍島嶼
吉貝島以其綿延數百公尺的白色沙尾聞名，細緻潔白的珊瑚砂隨著潮汐變化呈現不同風貌，宛如一條延伸入海的白色絲帶。島上水上活動豐富，包括香蕉船、水上摩托車與浮潛等，吸引許多喜愛刺激與海洋體驗的遊客。若是中午上島，除了騎乘摩托車感受海風之外，也推薦到「老街香味麵館」品嚐新鮮海產與老闆深厚的熱炒功力，在吉貝感受當地慢活氛圍、海島天堂的歡樂感。
3.鐵砧嶼／平靜水域多元玩法
跳島之行還可來到以壯觀玄武岩地形著稱的鐵砧嶼戲水，外型因平坦而厚重，宛如一塊巨大的鐵砧而得名。島上岩層經長時間海蝕與風化作用，形成獨特的柱狀節理與峭壁景觀，極具地質研究與觀賞價值。搭配跳島行程造訪時，可以近距離欣賞澎湖海域的多樣地貌，也能感受大自然鬼斧神工的震撼。搭配船公司遊程，還能在平靜水域玩耍海上SUP、浮淺戲水等活動，天氣好的時候更可深入洞穴，一探陽光灑落藍洞顏色的魅力。
4.外垵漁港三仙塔／俯瞰澎湖小希臘
外垵漁港位於西嶼鄉，是結合漁港風情與自然景觀的熱門景點。依山傍海，港灣寧靜，停泊著色彩繽紛的漁船，再加上漁村建築大多為白色、鵝黃色，構成一幅充滿生活氣息的秘境畫面，又被稱為澎湖小希臘。制高點三仙塔周邊地勢較高，是拍攝漁村最佳位置，三座小塔用於避煞、保佑出海的男性可以平安歸來的寓意，在這裡可遠眺海面與夕陽。
5.林投公園／浪漫海景前散步時光
公園位於澎湖本島東側，鄰近林投沙灘，園區內種植大量木麻黃，形成綠蔭步道，即使在炎熱夏季也能提供涼爽的休憩空間。沿著步道可通往沙灘，潔白細緻的沙質與清澈海水適合戲水。公園沙灘上設置了雲朵盪鞦韆設施、孩童的小攀岩場、溜滑梯等，甚至還有及林春咖啡館，兼具森林與海洋的景致，適合在此享受悠閒的度假時光。
6.龍門閉鎖陣地／穿梭極窄坑道冒險體驗
這裡是一處具有歷史意義的軍事遺址。此地原為防禦用途所建，隱藏於地下的坑道與碉堡設計，展現出過去戰地防衛的嚴謹規劃。經整修後現已開放觀光參觀。遊客進入坑道前可以掃描QRCODE聆聽每段坑道位置的解說，穿梭最窄只有80公分寬的坑道、了解當年駐軍生活環境，並在每座砲台口前，感受澎湖在軍事戰略上的重要地位。
DATA
澎湖跳島之旅
網址：https://www.everfuntravel.com/
遊程：可報名長汎假期推出「澎藍心動．跳島秘境遊3日」團體行程。若於花火節期間，行程會結合2026最新《七龍珠Z》大型主題公仔與打卡點與主題煙火、無人機秀。
地址：澎湖縣湖西鄉漁港旁
門票：50元
時間：09:00-12:00、13:00-17:00
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