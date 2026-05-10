麗嘉皇家新品牌2026開幕！　從中之島優雅玩到新世界

【圖／文：水靜葳】

日本關西最具指標性的頂級飯店大阪麗嘉皇家酒店為日本首間加入IHG洲際酒店集團旗下精選品牌「Vignette Collection」的酒店，歷經1年多的大規模改裝，於2025年創業90週年之際以「大阪麗嘉皇家酒店Vignette Collection」（洲至奢選大阪麗嘉皇家酒店）之名華麗開幕。坐落於堂島川與土佐堀川之間的中之島，兼具歷史文化和現代美學的豐厚底蘊，身處大阪市中心，卻奢侈坐擁離塵不離城的靜謐，日本天皇、全球元首與各國皇室、阿拉伯王子及世界級藝術家們都是座上賓，被譽為「大阪的迎賓館」。





頂尖建築大師操刀 融合水與傳統之美

飯店坐擁1,001間多元房型，從單人房到約700平方米的套房一應俱全，規劃多達18間餐廳、酒吧，儼然一座豪華精品美食城！改裝工程從客房、宴會廳、餐廳及公共區域全面升級，別具風格的精選系列品牌Vignette Collection主打奢華與生活風格，特聘日本頂尖建築大師吉田五十八操刀，打造融合日本傳統之美的和洋折衷文化風格，並注入中之島的水與河川元素。奢華氣派從大廳神展開，華麗的大緞通地毯「萬葉之錦」名列日本最大規模之一。MAIN LOUNGE大片落地窗外的日式庭園與瀑布構築成富有禪意詩情的風情畫，唯美氛圍就算再俗氣的人也優雅起來！酒店更推出每週限定「抹茶體驗」活動，讓旅客在優雅空間中體驗日本傳統茶文化。

▲MAIN LOUNGE室內有小河，戶外有瀑布庭園，每週推出抹茶體驗。（圖片提供：大阪麗嘉皇家酒店）

▲「洲至奢選大阪麗嘉皇家酒店」的客房典雅大方，寬敞舒適。

而超人氣的高空景觀約會餐廳首推位在東翼29樓的RESTAURANT CHAMBORD和30樓的日本料理NAKANOSHIMA，華燈初上時的中之島夜色浪漫絢爛。超過半世紀的RESTAURANT CHAMBORD提供藝術法式美食及侍酒師精選葡萄酒。主廚田中貴典曾在法國米其林三星及二星餐廳精進廚藝。由歷代總廚留下的眾多食譜源自「法國料理之父」喬治·奧古斯特·艾斯科菲耶所建立的傳統法國料理，主廚承襲酒店獨特的珍貴資產，以「傳統與創新」為主題端出新料理。

▲位於29樓的高空景觀餐廳RESTAURANT CHAMBORD可賞中之島璀璨夜景。

▲RESTAURANT CHAMBORD主廚田中貴典以「傳統與創新」為主題端出新料理。

▲超過半世紀的RESTAURANT CHAMBORD提供法式美饌及侍酒師精選葡萄酒。





徒步漫遊中之島 享受愜意藝文小旅

中之島自20世紀初便是大阪行政、金融中心，至今保留大量明治末至大正時期的西式建築，並匯聚多座當代美術館與建築地標。堂島川和土佐堀川環繞的河岸地形隔絕了鬧區商圈的喧囂與擁擠，一派靜謐開闊！從「大阪麗嘉皇家酒店Vignette Collection」沿河岸步行可輕鬆規劃集美術館、歷史文化地標和風格咖啡館的藝文輕旅行。從飯店徒步10分鐘可抵日本重量級的大阪中之島美術館；由建築大師西薩·佩里（César Pelli）操刀的國立國際美術館採地下展館設計，地面鋼構象徵竹子生命力。半小時內可行至文藝復興時期風格的紅磚建築大阪市中央公會堂、國家重要文化遺產復古建築的中之島圖書館和日本銀行大阪分行。

▲中之島保有大量明治末至大正時期的西式建築。（圖片提供：大阪麗嘉皇家酒店）

▲從飯店徒步10分鐘可抵大阪中之島美術館。

當鏡頭視角從繁華商業中心轉移，聚焦大阪南區熱鬧的難波、惠美須町一帶，大阪麗嘉皇家酒店集團不只專注經典奢華的旅宿體驗，更推出精品設計飯店新品牌「ANCHORED by RIHGA Osaka Namba」2026年4月3日全新開幕，選址緊鄰新世界、通天閣，一出大門就開始吃喝玩樂！不只可以登上通天閣黃金展望台俯瞰市景、摸摸福神比利肯祈求好運、膽大者可挑戰刺激的TOWER SLIDER高空溜滑梯和Dive & Walk極限體驗。穿梭繽紛招牌林立的懷舊街道大啖串炸、大阪燒、章魚燒，從新世界本通商店街逛到JAN JAN橫丁超過癮！

▲從飯店過條小馬路即是大阪經典地標新世界、通天閣。





藝術家揮灑創意 處處巧思的設計旅宿

以「趣味十足的大阪」為核心精神的「ANCHORED by RIHGA Osaka Namba」，不同於麗嘉皇家酒店的華麗優雅，更強調與在地庶民文化的活力連結，從大廳、客房到浴場，力邀多位日本藝術家將日本傳統賦予現代設計，演繹年輕酷潮、獨具個性藝術的大阪新銳型格飯店。

▲Anchored by RIHGA Osaka Namba大廳巨幅壁畫出自大阪藝術家BAKIBAKI之手。

▲飯店力邀多位日本藝術家將日本傳統賦予現代設計。

走入大廳，就被長約11公尺的大壁畫《飛舞的幸運鳳凰》牢牢抓住目光，由大阪藝術家BAKIBAKI以葛飾北齋的鳳凰圖屏風為靈感，設計風格強烈。客房亦饒富巧思，大阪搖滾壁畫藝術家木村英輝以燕子花、楓葉為靈感，融合傳統與現代的日本優雅美感；水墨畫家與座巧為概念房打造以傳統與革新為主題，將水墨畫與電繪技法做混合創作，揮灑獨一無二的個性美。飯店設有200間24平方米以上的客房，適合家庭及團體入住，規劃多個可入住3～4人房型，幾乎所有客房都可使用3張床，連結房最多可住7人。另外也別錯過經典日式大浴場和三溫暖，浮世繪壁畫出自藝術家鈴木ひょっとこ之手，以江戶時代的南方浮世繪為基底，將七福神、十二生肖融合現代街景打造風趣生動，充滿活力的市井場景，超級大阪！

▲經典日式大浴場和三溫暖位於飯店頂樓。

▲KOTE KOTE Dining & Lounge提供「像大阪一般」幽默的自助早餐。





旅宿資訊

大阪麗嘉皇家酒店Vignette Collection

地址：大阪府大阪市北區中之島5-3-68

網址：www.rihga.com/zh-hant/osaka

時間：入住時間15:00、退房時間11:00

交通：位於大阪市中心中之島西側，與京阪電鐵中之島線「中之島」站於地下通道直接連通。提供自JR「大阪」站往返的免費接駁車，JR「大阪」站→麗嘉皇家酒店07:45-22:30，麗嘉皇家酒店→JR「大阪」站07:30-22:15，每小時15分一班。





地址：大阪市浪速區日本橋5丁目6-16

時間：入住時間15:00、退房時間11:00

網址：www.rihga.com/zh-hant/anchored-osaka-namba

交通：從關西機場搭南海電車、地下鐵至惠美須町站走3分即抵，伊丹機場搭地下鐵至難波站步行15分，新大阪車站搭地下鐵或JR至新今宮站徒步10分。



