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打卡偶像MV場景　龍馬樂園廢墟浪漫：與貓漫步、找攝影大叔拍照

聯合新聞網／ 行遍天下
▲大叔會在這個水窪前幫遊客拍照，水中倒影能拍出非常夢幻的畫面。
▲大叔會在這個水窪前幫遊客拍照，水中倒影能拍出非常夢幻的畫面。

【圖／文：菜菜子Erica Wu】

作者介紹｜菜菜子Erica Wu

攝影師、講師、旅遊作家。舊金山藝術大學畢業，美國IPPA攝影獎冠軍，旅遊世界四十餘國，走過日本47個都道府縣，著有「日本貓島旅行」、「手機拍貓貓」等書籍，經營粉專「菜菜子on the road」。攝影與講座受邀合作單位包含Apple、Studio A、Sony、台北市政府觀光局等。

首爾中浪區的忘憂山腳下，有一座彷彿被時間按下暫停鍵的神秘角落「龍馬樂園」。園區裡褪色的旋轉木馬、荒廢的遊樂設施、鏽跡斑斑的軌道與停在半空的雲霄飛車，交織出獨特的廢墟美學，也讓這裡成為許多攝影師與影像創作者熱愛的秘密基地。在這時間靜止的空間深處，一群可愛迷人的貓咪不時穿梭其中，為這片看似落寞的廢墟增添些許溫柔暖意。

　

一座停在90年代的遊樂園

龍馬樂園建於1980年代，曾是韓國最早的綜合型遊樂園之一，是許多首爾在地居民的童年記憶。隨著大型樂園崛起與城市發展，園區逐漸式微，90年代的擴建計畫也在多重因素下停擺，最終於2011年正式停業。現任經營者玄俊洙接手這座半廢棄的園區後未選擇拆除，反而以原貌保留下來，成為少見的都市廢墟景觀。近年來包含BTS、Twice、EXO等韓國偶像團體都曾在此拍攝照片或MV，使龍馬樂園重新被年輕世代關注，也讓這座被時間遺落的樂園，以「攝影場地」的形式繼續存在。入場僅需一萬韓元，換來的是自由拍攝的空間與一種難以複製的懷舊氛圍，沒有吵雜的人潮，也沒有音樂，只有風、光、褪色生鏽的鐵件，以及偶爾走過鏡頭的常駐居民：貓咪。

▲一進樂園就在門口看見幾隻貓咪，大叔還搭建了許多貓爬架和貓窩讓貓咪玩耍睡覺。
▲一進樂園就在門口看見幾隻貓咪，大叔還搭建了許多貓爬架和貓窩讓貓咪玩耍睡覺。

樂園停止營運後，廢棄的遊樂設施成了流浪貓最佳躲藏棲身之地，經營者並未驅趕牠們，反而長期餵食與照顧，甚至還在入口不遠處放置許多貓爬架和貓窩，在園區內搭建數個餵食區，讓這些貓咪在園區裡自在生活。在老闆眼中，這些貓是樂園最有活力的住客，牠們在廢墟中打盹、在舞台上伸懶腰，這種「靜止設施」與「靈動生物」的對比，讓龍馬樂園多了一份溫暖的生命力，也讓這裡成了愛貓人士的祕境。

▲堆疊的廢棄椅子成了貓咪專屬的躲貓貓基地。
▲堆疊的廢棄椅子成了貓咪專屬的躲貓貓基地。

　

主動幫你拍照的大叔

然而讓這個樂園真正有溫度的，不只是場景和貓咪，而是經營者玄俊洙，這位大家口中的「大叔」。臉上總是帶著笑容的大叔是一位從年輕時就熱愛攝影的人，如今樂園早已停止運轉，他卻依然每天守在這裡，成為這片空間的管理者與守護者。走進龍馬樂園，他會主動開口詢問遊客：「要不要幫你拍一張？」大叔拍照的方式非常有趣，他會先帶遊客至水窪處並注入更多的水，等待水面靜止，整個人趴在地上舉起手機，鏡頭對準的不只是人，還有旋轉木馬在水中的倒影。畫面中的旋轉木馬成了上下對稱的場景，而人站在其中，像誤入一場不屬於現實的夢境。大叔甚至準備了一套「姿勢大全」，只為讓每個來訪的人，都能帶走一張屬於自己的回憶。

▲整座廢棄樂園完全就是貓咪的大型遊樂場。
▲整座廢棄樂園完全就是貓咪的大型遊樂場。

拍完照，我向大叔提出想找貓咪。大叔沒有多說，四周望了望之後輕聲呼喚，像是某個名字，又像是只有牠們聽得懂的暗號。沒多久，一隻黑白相間的賓士貓從廢棄設施的縫隙探出頭來，喵嗚喵嗚的慢慢走近我們。大叔沒有多說什麼便笑咪咪的轉身離開，把空間留給我與這位被招喚出來的男主角。那天，這隻黏人的貓咪一路跟前跟後，任由我擺佈，成為我鏡頭裡最自然的存在，也讓這片廢墟多了一點溫柔的日常。

▲可愛又親人的賓士貓還很會擺拍呢！非常上相！
▲可愛又親人的賓士貓還很會擺拍呢！非常上相！

▲貓咪們都被大叔照顧得很好，圓圓胖胖的很健康。
▲貓咪們都被大叔照顧得很好，圓圓胖胖的很健康。

　

傾聽保留下來的理由

大叔說，若樂園當年順利營運，或許只會成為另一座普通的遊樂園，也不會吸引這麼多影像創作者與藝人前來。他曾想打造韓流主題樂園，卻也明白一旦改變，這裡的靈魂就會消失。於是他選擇保留，讓時間停在這裡，也讓人自由地使用這個空間，拍婚紗、拍寫真、辦派對、求婚，甚至只是來找貓咪發呆，什麼都不做，也能好好放鬆心情。

▲樂園的遊樂設施雖然已停止運作，但園區內依舊打掃得乾乾淨淨
▲樂園的遊樂設施雖然已停止運作，但園區內依舊打掃得乾乾淨淨

走在龍馬樂園，你會感受到一種時光沉澱的美感。那些曾經承載無數孩子歡笑的機器，雖然不再運作，卻以另一種溫柔而復古的形式繼續存在。如果你也想在首爾繁忙的步調中找個地方喘息，不妨來這裡找大叔拍張照，逗逗那些在旋轉木馬下曬太陽的貓。在這裡，你會不自覺地慢下腳步，放鬆心情，也會發現在這裏被療癒的不只是貓，還有你自己。

　

《展開東海岸到離島湛藍冒險》5月號2026第398期

　

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