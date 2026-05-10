走進精靈居住之地　洛磯山脈慢旅 領略雪山、湖泊與森林的壯闊詩篇

【圖／文：曹憶雯】

隨著韓劇《愛情怎麼翻譯》在加拿大亞伯達省（Alberta）取景，落磯山脈的美也隨之放送，雪山、森林與湖泊交織，構築出令人嚮往的經典視覺。這片以南北走向貫穿亞伯達省的雄偉山脈，孕育出班夫（Banff N.P.）與傑士伯（Jasper N.P.）兩大國家公園，獨特地形與豐富生態被聯合國教科文組織列入世界自然遺產，巍峨高山與清澈溪水更成為野生動物的天堂，與動物們不期而遇，是旅程中最動人的驚喜。

▲冰原大道旁知名景點的露營勝地水鳥湖。（圖片提供：加拿大亞伯達省旅遊局）

▲依偎在十峰山谷下的夢蓮湖，倒映著壯麗的雪山容顏。（圖片提供：加拿大亞伯達省旅遊局）

五月天，低海拔山谷的積雪漸漸消融，有些高山湖泊仍覆蓋著殘冰，但半透的翡翠綠湖水已在冰層下若隱若現，交織出春末初夏的靜謐與活力。大地的第一抹春色，由紫色小野花白頭翁揭開序幕，緊接著，昆蟲與動物世界也生氣蓬勃，冬眠過後的黑熊與灰熊紛紛下山，在肥美的草地上覓食；大角羊與雪羊靈活穿梭於懸崖上；松鼠也活蹦亂跳，這份生命力帶來的愉悅與欣喜，是大自然的春日禮讚。

▲登山客有機會看到雪羊在峭壁覓食。（圖片提供：加拿大亞伯達省旅遊局）





漫遊班夫國家公園 享受小鎮日常與戶外活動

身為加拿大首座國家公園，班夫國家公園集落磯山脈精華於一身。除了擁有冰河刻畫的U型河谷、白雪皚皚的峰頂與湛藍冰河湖，還能偶遇麋鹿、大角羊、甚至黑熊等野生動物，每一天都充滿驚喜。

在班夫小鎮盡情吃喝玩買

韓劇《愛情怎麼翻譯？》將亞伯達省的壯闊美景融入劇情，班夫國家公園更見證了男女主角情感萌芽的關鍵時刻。劇中知名的場景如班夫小鎮的班夫大道，在喀斯喀特山的雄偉背景襯托下，成為角色散步與情感交織的溫床。海拔約1,383公尺的班夫鎮是國家公園的心臟，也是融合戶外探險與購物樂趣的迷人據點，大道兩側木屋與商店林立，吃喝玩買皆能各取所需。由於亞伯達省僅收取5%的商品及服務聯邦稅（GST），免收省銷售稅（PST），堪稱購物天堂。在此選購Canada Goose、Roots、Lululemon 或 Herschel 等加拿大人氣品牌，不僅品項齊全，價格更實惠。

▲班夫大道襯著喀斯喀特山，融合了歐式美學與冒險氣息。

▲班夫鎮上可以買到可愛的雪羊玩偶。

多元活動探索國家公園

親近班夫國家公園的方式多元，單車、纜車、健行、騎馬和獨木舟各有樂趣。搭乘班夫纜車（Banff Gondola）僅8分鐘就能抵達海拔2,281公尺的硫磺山頂（Sulphur Mountain），360度遠眺綿延起伏的群山，山稜線上有一條尋訪野生動物的班夫天空步道（Banff Skywalk），終點為加拿大宇宙線觀測站歷史區，沿途可見大角羊群，生氣蓬勃。

▲搭乘班夫纜車直達海拔兩千公尺的硫磺山，居高臨下將落磯山美景盡收眼底。

班夫上溫泉（Banff Upper Hot Springs）是極具人氣的公共浴場，泉質無色無味且富含礦物元素，水溫維持在攝氏39度，在冷冽空氣中泡泉放鬆極其療癒。此外，公園內多座馬場規劃了不同等級的遊程，在教練帶領下漫遊森林湖畔，優美風光彷彿電影場景般令人難忘。

▲班夫上溫泉洗去全身寒氣，山谷美景近在咫尺。

熱愛健行的旅人不可錯過強斯頓峽谷（Johnson's Canyon），這條順溪而行的步道盡是冰河侵蝕出的地貌與飛瀑，春季冰消瓦解時水聲迴盪磅礡，走完全程令人通體舒暢；近年盛行的電動自行車也是熱門選擇，可以最愜意的節奏深度探索自然之美。

▲強斯頓峽谷步道依溪而建，春季飛瀑展現大自然的力量。





走進精靈居住之地 傑士伯國家公園

當冰原大道由班夫轉進傑士伯國家公園（Jasper National Park），窗外景色隨之轉變。這座因20世紀初興建東西橫貫鐵路而發跡的公園，是加拿大面積最大的高山國家公園，遍布瀑布、溪谷與河流，棲息著北美紅鹿、麋鹿、黑熊、大角羊與加拿大雁，是名副其實的野生動物樂園。

在湖泊與森林間輕探險

架設於聖瓦塔山谷上方的冰川天空步道（Glacier Skywalk），全長約500公尺，步道就懸掛在280公尺高的岩壁上，包含環山小徑與透明U字型玻璃瞭望台，走上步道，除了能俯瞰壯闊地貌，還有機會眺望雪羊在峭壁覓食。老少咸宜的阿撒巴斯卡河（Athabasca River）泛舟之旅同樣令人心醉。在專業教練操控下，橡皮艇在平緩河道輕輕漂流，大家一邊欣賞山景一邊唱歌聊天，氣氛愉快。位於上游的阿撒巴斯卡瀑布（Athabasca Falls）則展現不同風情，強勁水力沖刷出深達25公尺的峽谷，飛濺的水花令人爽快。

▲阿撒巴斯卡瀑布氣勢磅礡，水力切割出壯觀峽谷。

▲參加阿撒巴斯卡河泛舟遊程，是老少咸宜的泛舟輕探險，沿途可以欣賞金字塔山美景。

▲冰川天空步道設計了突出於懸崖的透明U字型玻璃瞭望台。（圖片提供：Glacier Skywalk of Brewster Inc）

搭乘遊艇前往落磯山脈最深的冰河湖——瑪琳湖（Maligne Lake）的精靈島 （Spirit Island），是一次美麗的拜訪，這座小島曾登上《國家地理雜誌》，是攝影師鏡頭下的永恆美景；此外，金字塔山（Pyramid Mountain）尖頂聳立，若遇上清朗好天氣，平靜的金字塔湖 （Pyramid Lake）會映照出完美的倒影，景色如畫。

秘境深處的木屋旅館

穿過傑士伯小鎮往森林深處前行，便能抵達菲爾夢傑士伯公園旅館（The Fairmont Jasper Park Lodge）。旅館以大量西洋杉打造，主建築與數十棟木屋散發自然芳香。挑高大廳內，石砌壁爐高牆裝飾著北美紅鹿標本，搭配印地安風格地毯與動物圖案沙發，將落磯山脈精華巧妙融入室內。環繞旅館的碧威湖（Lac Beauvert）氣氛寧靜，湖畔佇立著高聳的道格拉斯松。下榻於此，清晨可見加拿大雁家族悠游，白天划獨木舟探險，夜裡則在露天溫水泳池暢泳，彷彿擁有一整座私人的森林公園。

▲以大量西洋杉建造的菲爾夢傑士伯公園旅館，走進室內便能聞到森林香氣。

▲菲爾夢傑士伯公園旅館主建築與數十棟木屋飄散著自然的芳香。

▲菲爾夢傑士伯公園旅館緊鄰碧威湖，彷彿精靈居住的神祕世界。



