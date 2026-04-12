台三線的時光印記 漫步油桐花雨間 探尋客庄百年細路與琥珀茶香

【圖／文：溫士凱】

說起台三線，大多數人認知中，僅是一條台灣地圖上的主要省道。當然，也因為它貫穿了16個客家庄，在客委會這些年精心的包裝推廣下，也成為充滿客家意象的旅遊景點之一。然而對我來說，這條「內山公路」，更是在心中多了一份關於家鄉、關於舌尖上的印記與無可取代的文化滋味。尤其是從桃園龍潭、到新竹關西、竹東到北埔，再蜿蜒進入苗栗，很多時候只要閉上眼，畫面總是會出現和停留在那美在虛無飄渺的山巒中，又或是樸實真摯的田園景致詩意裡。

▲五月雪油桐花超吸睛，是遊客爭相取景的台三線客家文化意涵之一。

特別是，這條內山公路在五月初時，當風輕輕拂過綠色山林，油桐花如雪片般優雅落下，乍看，遠山宛若雪紛飛的景致最是綺麗。而那份如詩的浪漫，也總讓人慢下車速，又或是乾脆停車，走入油桐花的夢幻畫面，好不世外桃源般的美麗，嘴角便不由自主的上揚著。如果細心些，在台三線旁還會看見「樟之細路（Raknus Selu）」的標誌。這是台三線如絲綢般的柏油路下，隱藏著的另一條靈魂的脈絡。它不僅是地理上的長徑，更是穿梭在族群記憶、產業變遷與自然生態間的時光隧道，更是我們客家子弟與土地最深刻的連結和百年的回聲。

▲新竹關西的「渡南古道」，從民宅旁進入蔥鬱的森林裡，好走又便捷。

這條結合了泰雅族語賽夏族語的樟樹「Raknus」，與客家話的小路「細路」共同命名，早年是客家先民在山林間挑運物資、開墾拓荒的生命線。後來也是和原住民和解、互助和通婚，的文化包容之路。現在，平日除了是青蔥蓊鬱的健行步道，一到油桐花盛開的時節，那一個春花盛開的景色，兩手一框，就是迷人的明信片畫面。其中，我特別喜歡位於龍潭的「小粗坑古道」。每每漫步其中，芬多精令人清新，粉白油桐花則帶來雅緻。而每走一個百年石階，每一回轉身遠眺，那種與自然、歷史對話的安靜和留白，會讓你瞬間忘卻台三線上的引擎喧囂，都會生活中的煩躁，好不舒暢啊！

▲五月雪油桐花讓台三線和樟之細路的步道，增添了許多浪漫詩意。





茶香氤氳間 感受客庄迷人風情

樟之細路和沿途的客家庄緊密關係，除了生活面、歷史面和滋味面的連結外，最重要的還有產業面。當年的這條路，是撐起桃竹苗一路到台中東勢的客庄產業網絡和經濟的命脈。而沿途的茶園景觀與老茶廠，更是訴說著大航海時代台灣在全球貿易中的重要地位。其中最有客庄代表性，也是跟我的家鄉滋味最無可取代性的製茶產業，那就是「膨風茶（東方美人茶）」了！

▲客家之光「膨風茶」，茶湯呈琥珀色和擁有獨特的天然蜜香與熟果香。此外，也有白毫烏龍茶的別名。

▲讓東方美人茶造就驚人風味的大英雄，便是這肉眼幾乎很難捕捉得到的「小綠葉蟬」！

特別是我小時候跟著外公、外婆在北埔的山上成長，從小看著外公製作膨風茶，偶爾，還聽著外公說說那些年到「腦寮」去兼差製作製造樟腦工作的老頭擺故事。而每當我夏日在大太陽下玩過頭有些中暑時，外公就會在櫃子裡拿出樟腦油，讓我整個心緒和熱氣，都能得到舒緩。

▲「伙房」是客家人傳統的家族聚落建築，強調「共耕共食」的生活方式。中間的「廳下」，是祖先牌位或供奉神明的場所，也是家族聚會、祭祖之場地。前有「禾埕」供曬穀、聊天及活動使用，整體建築結構注重風水。

當然，那看似紅茶，但喝起來帶些蜂蜜及果香混合，且甘甜適中的膨風茶。直到現在，無論在家櫥櫃裡，或在旅遊行李箱裡，我總會備好這份具有客家茶湯魔法。特別是在他鄉的夜晚，看似繁華的都市美好，在回到住處或飯店後，通常都是帶了些疲憊的孤寂。這時，一杯帶有琥珀色的茶湯，隱隱飄散著蜜香的氣息，而一個溫潤入喉，背往沙發一靠，整個人便放鬆了起來。這膨風茶的茶韻不同於其他的茶湯，圓柔醇厚，緩而細綿。每每飲之，台三線那山、那水、那人的家鄉溫暖，客家最柔軟的滋味，總是悄悄然的圍繞在舌尖、嘴角微揚的弧線，好不暖心啊！



