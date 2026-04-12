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山林裡的香氣課 從精油萃取到時令果醬 手作春日專屬芬芳記憶

聯合新聞網／ 行遍天下
▲歐風建築與蓊鬱森林營造出童話故事般的山城花園天地。
▲歐風建築與蓊鬱森林營造出童話故事般的山城花園天地。

【文：曹憶雯，攝影：蔡孝如】

初春的新社欣欣向榮，蝶舞花香交織，在香草園裡聞香、採葉、品茶，感受植物與料理交織的生活風景。坐落於台中新社的安妮公主花園，歷經無數耕耘時光，今年邁入第24個年頭，依然維持「三代同堂」的初衷，是一處溫暖愜意、充滿香草氣息的山林花園。在過去一年的包場派對與森林婚禮中，見證了一場場的幸福時刻，隨著時間推移，花園也逐漸調整空間與節奏，保留更多自然留白，讓山谷回歸原本的樣貌。

▲園區裡的慵懶小貓。
▲園區裡的慵懶小貓。

熱愛香草植物、凡事親力親為的園主林昌民，大學主修園藝，早年在生化實驗室研究香草植物的精油萃取，大學畢業時教授告訴他：「全世界有一個利潤極高的產業，就是精油產業。」並將多年在日本攻讀博士的珍貴筆記借給他，林昌民深受啟發，便說服父親把家族土地整理成香草園，從研究走向實作，開始踏入芳香植物的世界，家人同心，慢慢耕耘。

▲遊客可體驗純露蒸餾，從枝條分解到蒸餾提煉的製程。
▲遊客可體驗純露蒸餾，從枝條分解到蒸餾提煉的製程。

　

漫遊香草花園品味四季之美

20多年過去，海拔約375公尺的安妮公主花園，如今蘊藏著豐富生態與植物樣貌，偌大的園區巨木環繞、百花叢生，歐風小屋、森林婚禮場域與餐廳錯落其中。春天紫藤、鳶尾與桐花為山谷添上淡雅色彩；夏天繡球花與金針花盛開；秋天迎來新社花海的熱鬧景象；冬天則有櫻花、芳香萬壽菊與瑪格莉特點綴林間。四季景色迥異、生機無限，不僅適合舉行婚禮派對、團體聚餐，也是親子同遊、家族旅行的絕佳選擇。

　

在大自然上一堂香草氣味課

除了植物導覽，園區還規劃各種客製化的活動，包括昆蟲生態觀察、濕地植物採集、香草導覽與植物生態瓶DIY等等。深受旅客喜愛的香草生態園區，栽種數個品種的薄荷、甜菊葉、甜舌草、檸檬香蜂草等芳香植物，隨手捻起一片葉子輕輕搓揉，精油香氣瞬間在指尖釋放，感覺身心都被療癒了。來到香草精油提煉屋可以體驗純露萃取，跟著導覽員從鋸下的茶樹枝條，學習如何分解植物、進行精油與純露的蒸餾，並且享受空氣中濃郁悠長的香味，全然放鬆與山林融為一體 。

▲跟著農場主人林昌民探索香草生態園區，了解植物氣味與生活應用。
▲跟著農場主人林昌民探索香草生態園區，了解植物氣味與生活應用。

▲伸手輕揉香草葉片，香氣散開的瞬間十分療癒。
▲伸手輕揉香草葉片，香氣散開的瞬間十分療癒。

　

植感體驗

品飲現摘現泡香草茶

參加套裝遊程的旅客，除了在香草生態園區認識植物的氣味與用途，還可親手採集葉片，洗淨後依照自己個人喜好調配、沖煮兩款不同風味的香草茶，搭配鬆餅一同享用，在充滿香氣的空間中，看可愛的貓咪們慵懶午睡，享受悠閒的午後時光。

▲攝影：曹憶雯
▲攝影：曹憶雯

動手做香草時令果醬

依隨季節推出的香草果醬手作體驗，春天主打「鳳梨百香果醬DIY」，同時還會添加檸檬汁與蘋果片，讓水果的酸甜與草本的清香完美融合。旅客從水果切片、磨成泥狀、熬煮、調味，通通自己來，最後將充滿手感溫度的果醬裝瓶帶回家，讓旅行的味道延續到日常生活。

▲攝影：曹憶雯
▲攝影：曹憶雯

嚐多元香草創作料理

香草的魅力也延伸到餐桌，園區餐廳聘請專業主廚以自家種植的香草入菜，深受喜愛，人氣餐點「來安妮公主指名就是要吃 香草烤春雞」富含迷迭香的氣味；「蔬菜也是水果 蕃茄火鍋」鍋底以中式蔬菜高湯，加入主廚用香料熬製的西式紅醬，湯頭濃郁鮮美。

　

店家資訊

安妮公主花園

地址：台中市新社區中和里中興街223號

電話：04-2593-1567

網址：https://www.annies.com.tw

時間：平日10:00-19:00、假日10:00-20:00

消費：每人100元入園費（可全額折抵消費）；花草茶150元、下午茶與點心150元起、鬆餅與蛋糕120元起，火鍋580元起、森林主廚餐620元起、公主經典餐450元起；各項體驗課程請洽詢預約消費。

　

《森林甦醒心提案》4月號2026第397期

　

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