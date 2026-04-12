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2026台南海線新亮點！ 泰迪熊登陸德陽艦 六米巨柴佔領七股鹽山

聯合新聞網／ 行遍天下
▲登上軍艦制高點信號台視野遼闊。
▲登上軍艦制高點信號台視野遼闊。

【圖／文：水靜葳】

2026年，台南迎來一波全新轉變，從安平港灣、鹽水老街到七股濕地，不只自然風景升級，更加入展覽、影視、萌系策展與深度生態體驗。本次串聯安平、鹽水、七股三大區域，在文化、娛樂與自然之間，重新認識台南海岸的現在進行式。

　

軍艦變身海上巨熊樂園

台灣首座海上泰迪熊派對樂園登陸安平定情碼頭德陽艦園區，以退役軍艦＋可愛IP化身反差萌海上樂園，最新推出的「熊熊艦到你．2026泰迪熊海上派對主題特展」，以「溫度×勇氣×冒險」為策展核心，將全台第一座軍艦博物館的艙間改造成互動式展區，結合大型泰迪熊造景和互動裝置，讓硬派的軍艦多了溫度與童趣。

步入園區可見大型泰迪熊迎賓及打卡牆，令人童心雀躍！德陽艦前草坪設置了巨型泰迪熊氣偶，包括全區最高、高達9米的泰迪熊，是同框軍艦、巨偶的美拍熱點。登艦後可依循參觀路線前行，「熊熊駕駛艙」融入泰迪熊元素，可體驗變身「最萌艦長」拍照。「艦長派對甲板」在遍布硬武器的甲板上佈置了大型泰迪熊與派對造景，可以海港為背景，近距離與熊熊合影。

▲登艦前可在園區與大小泰迪熊合影留念。
▲登艦前可在園區與大小泰迪熊合影留念。

「航海探險走廊」在船艙走廊中探索泰迪熊的海上故事。登上信號台以制高點視角俯瞰軍艦及安平定情碼頭，參觀時記得領取親子任務卡，在指定展區蓋滿熊熊航海章後可兌換限量紀念品。

▲大小朋友喜愛在操舵室過過艦長癮。
▲大小朋友喜愛在操舵室過過艦長癮。

▲遊客可沉浸式參觀軍艦各艙間。
▲遊客可沉浸式參觀軍艦各艙間。

　

走進鹽水日與夜月津歷史散策

以蜂炮和燈節聞名的鹽水古稱「月津」，清代曾為台灣第四大港，至今仍保有百年歷史古蹟、老街。白天走進鹽水古鎮，穿街走巷探訪橋南老街、月津港親水公園、永成戲院、八角樓、大眾廟、天主堂、王爺廟、護庇宮等歷史街區與老建築，宗教、文化底蘊豐厚。建於1741年的聚波亭大眾廟主祀雷府千歲，是鹽水護庇宮二媽角的角頭之一，為昔日進入鹽水第一站，聚波漁火名列月津八景，廟中隱藏著全台唯一的麻將廟。傳統中國廟宇風的鹽水天主堂坐擁全世界罕見的東方版最後晚餐圖。中正路洋溢著洋樓風情街景，王爺廟巷處處可見150多年的歲月痕跡。「月之美術館」長期推動小鎮藝術化，常設展有15個作品，讓世界看見鹽水小鎮，感受昔日港町的繁華。

▲鹽水天主堂可見全球罕見的東方版最後晚餐圖。
▲鹽水天主堂可見全球罕見的東方版最後晚餐圖。

▲「月之美術館」長期推動鹽水小鎮藝術化，規劃多元特展和常設展。
▲「月之美術館」長期推動鹽水小鎮藝術化，規劃多元特展和常設展。

　

穿越時空岸內影視基地

「岸內糖廠影視基地」前身為鹽水百年糖廠，鄰近橋南老街、月津港等熱門景點，基地占地約33公頃，2018年由台南市政府和文化部攜手打造全台首座結合歷史時代場景、影視製作及文化推廣的影視基地專業製片廠。目前基地設有清代漢人市街區、主要大街兩個台灣歷史時代場景，並提供預留搭景地供劇組使用。岸內影視基地以第一齣歷史劇《斯卡羅》打響知名度，目前有兩部最新影視作品的場景規劃局部開放給民眾預約參觀，分別是熱播破億的國片《大濛》留下四成場景，走進電影中1950年代的台北街景、人力車店和雜貨店、高金鐘神出鬼沒的村落巷徑等場景；以及預計今年第四季上檔、由霍建華和楊謹華主演的Netlfix醫療劇《急診室的奇蹟》。

▲置身國片《大濛》拍攝場景，走進電影中1950年代的台北街景。
▲置身國片《大濛》拍攝場景，走進電影中1950年代的台北街景。

▲人力車可供遊客合影留念。
▲人力車可供遊客合影留念。

▲由霍建華和楊謹華主演的《急診室的奇蹟》就在岸內影視基地搭景拍攝。
▲由霍建華和楊謹華主演的《急診室的奇蹟》就在岸內影視基地搭景拍攝。

　

七股話題巨柴鹹Dog Dog 登場

七股鹽田近年來以巨萌主題裝置藝術打造萌系地標，2026年主打可甜可鹽的6米「巨柴鹹 Dog Dog 展」讓遊客登頂鹽山同框打卡，因應梅雨季的安全考量，每年展出期從過年到4月春假，便同歷年來的人氣招財貓、鹽工、雪人等裝置藝術從6層樓高的鹽山移至景區平地區。今年推出全新寵物列車遊園，結合拍照裝置、戶外空間與輕鬆節奏，打造親子與寵物友善的療癒行程。七股鹽山幅員廣大，區內設有傳統曬鹽體驗區、扇形廣場、情人橋、青春廊道、良緣塘等景點。寓教於樂的趣味DIY活動像是手作鹽罐、彩繪系列、收鹽體驗都是大人小孩的最愛。

▲七股鹽田今年主打巨柴鹹 Dog Dog展並推出全新寵物遊園列車。
▲七股鹽田今年主打巨柴鹹 Dog Dog展並推出全新寵物遊園列車。

　

景點資訊

德陽艦園區

地址：台南市安平區安億路115號　

電話：06-293-2925

時間：09:00-19:00(10月至翌年3月至18:00)

網址：www.teyang925.com.tw

票價：全票100元、優待票80元

　

岸內糖廠影視基地

地址：台南市鹽水區岸內里新岸內138號　

電話：06-652-6325

備註：參觀須事先申請

　

七股鹽田

地址：台南市七股區鹽埕里66號　

電話：06-7800-511#49

網址：cigu.tybio.com.tw

時間：夏季3月-10月09:00-18:00、冬季11月-2月08:30-17:30

票價：機車、腳踏車、徒步每人收清潔費50元，小客車(乘客免費)每車收清潔費100元，大客車免費(限20人座以上)。

　

《森林甦醒心提案》4月號2026第397期

　

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