不只是《沙丘》取景地！ 瓦迪拉姆：踏上紅色星球來場穿越時空之旅

【圖／文：田欣雲】

約旦瓦迪拉姆（Wadi Rum）被人們譽為「地球上最像火星的地方」。與撒哈拉沙漠連綿起伏的柔美沙丘截然不同，瓦迪拉姆的紅色沙漠，座落在巨大的風化群峰環抱中，那種獨特且帶著一絲蒼涼的氣質，讓它成為好萊塢大導演的最愛，諸如《星際大戰》、《絕地救援》與《沙丘》等重量級科幻大片，都選擇在此取景，將其化身為浩瀚宇宙中的外星場景。

▲好萊塢大片《絕地救援》中的火星場景即是瓦迪拉姆沙漠。

然而，吸引全世界旅人不遠千里而來的，可不僅是這些宛如異星的荒涼地貌，還有在那紅色沙丘起伏間，深藏著納巴泰商隊的千年遺跡，迴盪著第一次世界大戰阿拉伯起義的炮聲隆隆，和古老貝都因文化流傳至今的飲食風格與生活軌跡。

▲「穿越1916之旅」演員還原阿拉伯起義的游擊戰。

▲列車上扮演鄂圖曼帝國士兵的工作人員，會協助旅客完成體驗。





馳騁紅色荒原│ 在冬雨與千年岩畫間 探尋火星輪廓

在瓦迪拉姆無論賞日出、追夕陽、探地貌或一覽星空，都不免得跳上皮卡，來場深入紅沙腹地的越野探險。我坐上由下榻營地老闆Nayef親自駕駛的四輪傳動車，為了躲避寒風，沒選擇跳上後車斗，而是安分地躲在皮卡車廂內，展開約三小時的偽火星探險之旅。此地冬季的戶外氣溫僅攝12、13度，稍早清晨，天空竟還飄落點點雨絲！映出霓虹高掛天邊，令我又驚又喜。「沙漠也常下雨嗎？」Nayef回答說，瓦迪拉姆沙漠冬季是這樣的，約有六周有機會偶遇陣雨。稍晚雨勢漸歇，天空彷彿被施了魔法，原本厚重的雲層慢慢散開；等到回程時，整個沙漠上空已是一片蔚藍。這般晴時多雲偶陣雨的洗禮，讓我深刻感受到這片土地瞬息萬變的生命力。

▲四輪傳動皮卡車是穿梭沙漠必備交通工具。

當車子才駛進沙漠不過五分鐘，眼前荒漠景色早教我分不清東南西北，Nayef這位識途老馬卻老神在在，循著若隱若現的輪胎印，帶我尋出隱藏在岩壁間的納巴泰人岩畫塗鴉，到地標人面岩前拍照打卡。擔心休閒鞋進沙的我特意脫下襪子、換上涼鞋，意外發現瓦迪拉姆的沙質極為細膩，冬天踩起來冰冰涼涼，觸感可真夠親人的。

▲岩壁上藏著納巴泰人留下的塗鴉。

▲人面岩五官輪廓清晰，是當地特色景點。

我們深入幽靜深邃的峽谷中漫步，拜訪充滿歷史傳奇色彩的「勞倫斯故居（Lawrence's House）」，聽Nayef講述那位「阿拉伯的勞倫斯」的精彩故事。之後來到附近崖邊的全景展望點，俯瞰整片壯闊大地時，真會有種暫離地球、置身火星的錯覺。這片赭紅色沙漠在陽光下閃耀著粗獷的美感，周圍每座如刀鋒般拔地而起的孤山，正訴說著歷經千萬年的地質故事。

▲電影《阿拉伯的勞倫斯》曾在勞倫斯故居取景拍攝。





聽見1916那聲槍響│搭上古董列車 身陷漢志鐵道的歷史烽火

若要問此行我最推薦的體驗活動，絕非「穿越1916之旅（Journey through 1916）」莫屬，只要購買「約旦通行證（Jordan Pass）」即可免費預約參加。這場將歷史與瓦迪拉姆地景完美融合的沉浸式體驗，彷彿穿越戲碼真實上演，將時光倒流至烽火連天的第一次世界大戰期間。

▲「穿越1916之旅」體驗過程十分精彩，已購買約旦通行證者可免費預訂參加。

體驗的時空背景設定在1916年的阿拉伯半島，當時的鄂圖曼帝國修築了北起大馬士革、南至麥地那的「漢志鐵路（Hejaz Railway）」，名義上是為了便利穆斯林前往麥加朝聖，實際上卻是土耳其人為了強化對半島的軍事控制，所打造貫通南北的戰略命脈。因此，當謝里夫‧侯賽因‧本‧阿里（Sharif Hussein bin Ali）父子領導的阿拉伯起義爆發後，便在瓦迪拉姆一帶發起游擊攻勢，對這條鐵路展開激烈破壞。

▲列車運行在過往的漢志鐵路之上。

▲遊客搭乘復古列車沒有指定座位，可選擇待在室內或露天車廂。

我們這群遊客坐上半露天柴油電力火車，扮演當年護送物資的鄂圖曼帝國一方，列車行駛在舊鐵道上，發出哐噹哐噹的節奏聲。儘管凜冽朔風陣陣襲來，遊客們的玩樂興致絲毫不減，拍照的、自拍的，一路上歡聲笑語。突然！一個響亮的爆炸聲打破寧靜，伴隨著四起的硝煙，代表約旦起義軍的阿拉伯士兵騎著駿馬，從鐵道旁的沙丘後方如狂風般衝殺出來，伏擊列車上的我們；而幸運被指派為「槍手」的車上遊客，也慌忙地趕緊扣下扳機反擊（當然，上膛子彈都是空包彈）。

▲遊客扮演鄂圖曼士兵，擊發空包彈與起義軍對峙。

一時間，士兵的喊叫聲與槍炮聲交織，此時此刻，歷史從課本上的冰冷文字，瞬間轉化為空氣中的馬兒嘶鳴和火藥味，鮮活地在眼前上演。衝突尾聲，結局可想而知：身為「邪惡一方」的槍手們被押下火車當作戰俘帶走，好在實境秀落幕前，又全在一陣嬉皮笑臉中獲釋了。



