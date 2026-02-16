金馬年走春到淡水八里 打卡萌馬裝置、騎馬漫步沙灘超應景

【圖／文：行遍天下】

金馬年走春到淡水、八里，可騎馬美拍、賞馬藝術裝置、拜財神、訪富商古厝，神馬都有，沉浸在馬年意象中，感受滿滿的春節歡樂氣氛。





光映淡水 萌馬裝置藝術打卡樂

淡水古蹟博物館一馬當先，2026「光映淡水」藝術裝置特別設計了3座童趣盎然的充氣藝術馬陪大家歡喜過年！由藝術家陳姝里與Koh Body攜手創作，以農曆生肖「馬」為靈感，量身打造3隻大型充氣馬作品《午日夢馬》、《山海之馬》與《淡水河馬》，分別坐落於紅毛城、真理大學和海關碼頭，可就近一次遊賞3地，邊玩賞邊尋馬，歡樂加倍。

▲《山海之馬》隱身真理大學。

▲《淡水河馬》俯仰於海關碼頭天地間。





八里五福宮 五路進財一路發

欣賞裝置藝術後，來去八里人氣旺旺的五福宮拜五路財神，創建於1986年的五福宮主祀天官武財神趙公明，由北港武德宮分靈而來。最大特色是可求正財和偏財，還可補財庫，超吸睛的巨大「天庫金爐」相傳為武財神降旨指定建造，有36天官守護，十分靈驗，可在廟方人員指引下尋求「一路發轉運金」讓整年財運享通，個人、公司、行號添補財庫可求五福進財金，求財可求發財金，祈求前途光明、元辰光彩、事業興旺可求招財平安燈，五福宮不僅供奉五路財神，也供奉招財、進寶童子，被稱為「偏財神」，吸引信徒祈求「橫財入庫」。

▲八里五福宮鎮殿巨大天庫金爐以補財庫著稱。

金馬迎好運還有更有趣的玩法，就是前往淡水輕軌V27沙崙站附近與真正的馬兒互動，「馬上」熱身活動筋骨！成立於1986年的綠野馬術文創園區，佔地數千坪，以專業馬術經驗著稱，提供馬匹生態導覽、騎馬射箭、沙灘上馬拍照等等多元化體驗。





馬術文創園區體驗騎馬樂

綠野坐擁2座國際級室內騎乘場，因風光優美，還能進行淡水夕陽時分騎馬漫步沙灘的夢幻體驗，拍起照來效果絕佳，吸引不少新人拍攝婚紗照，以及網美打卡美拍，時值馬年超應景，馬上走訪淡水體驗騎馬樂。騎馬堪稱老少咸宜，教練說園區接待過最小體驗者1.5歲，最年長87歲。就算沒有馬術經驗也大可放心，綠野提供專人導覽，深入淺出的帶領大家了解馬匹的一切，在國家級專業教練帶領下，開心體驗騎馬樂趣。

▲淡水夕陽、沙灘、騎馬樂，為金馬年帶來好彩頭。（圖片提供：綠野馬術文創園區）





施家古厝見證港市歷史風華

與馬兒親密互動後，也可順遊新北市定古蹟淡水百年「崎仔頂施家古厝」，這裡經過多年修復工程，於2025年9月免費開放參觀。施家古厝位於崎仔頂市場街區核心，旅人可從淡水早市喧囂的煙火氣展開一日探訪。古厝鄰近福佑宮、清水祖師廟等信仰中心，是淡水少數保存完整格局與傳統工法的清代閩南式合院建築，原為淡水商人鄭榮記於19世紀興建，後由施家購置，1920年代創立「施合發商行」，商業網絡遍及北中台灣，見證淡水由農漁聚落走向現代城市的轉型歷程。規劃七大展區，承載港市記憶的百年古厝見證淡水歷史風華，老屋完整保留閩南式合院的空間布局與建築細節，融合紅磚、木構與石材元素，展現地方匠師的工藝技術與生活智慧。

▲崎仔頂施家古厝名列新北市定古蹟。

▲歷經多年修復，施家古厝免費對外開放。

▲施家古厝以新啟航為題， 規劃七大展區見證淡水百年風華。





景點資訊

淡水紅毛城

地址：新北市淡水區中正路28巷1號

電話：02-2623-1001

時間：平日09:30-17:00、週六日09:30-18:00





地址：新北市八里區米倉里渡船頭2號

電話：02-2610-1895

時間：07:00-18:00





地址：新北市淡水區淡海路298號

電話：02-2805-8189

時間：09:00-12:00、14:00-18:00（週一休）

注意事項：體驗請著長褲&平底運動鞋，教練與馬匹需提前安排，請先預約。





地址：新北市淡水區中正路8巷9號

時間：平日09:30-17:00、週六日及國定假日09:30-18:00（每月第1個週一休，逢國定假日照常開放，翌日休館。）



