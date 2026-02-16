台北市區十分鐘即達！ 親近田野採果拔蘿蔔 季節限定草莓披薩夢幻開吃

【圖／文：行遍天下】

沿著起伏丘陵而建的「清香休閒農場」，園區視野遼闊，果樹茂密成林，蝶舞鳥鳴此起彼落，潺潺流過的內溝溪裡，小魚悠游、烏龜曬太陽，很難想像，距離台北市區僅十分鐘車程，就藏著這樣一方恬靜美好的小天地。農場主人許三奇退伍後接手家中椴木香菇的種植事業，為突破單一作物受季節限制的經營瓶頸，加上當時國旅農遊風潮興起，他決定轉型，將這片山野打造為一年四季都能採果的休閒農場，讓土地有了更多可能。

▲種植在地上的草莓需要整地、做畦、裝滴帶、蓋塑膠布定植等繁瑣步驟，但吸收了更多泥土微礦元素能讓滋味更好。

過年期間正值草莓產季，溫室裡一顆顆紅艷晶瑩的果實令人心動，但別急著拿起籃子與剪刀衝進園內，先聽聽風趣幽默的許大哥說故事。他把食農教育化成一連串「草莓的十萬個為什麼」：為什麼貼著地面生長的草莓最好吃？草莓的一生又經歷了哪些神奇變化？他也分享，內湖區主要種植的草莓品種豐富，包括金鑽、美姬、紅顏、甘王等，而清香休閒農場目前以農友自行研發的「天來一號」為主，果香中帶著淡淡蘋果氣息，酸甜平衡；園區裡還有少見的白草莓，散發水蜜桃香氣，甜度柔和，令人驚喜。

▲農場主人許三奇為遊客解說有趣草莓知識。

透過清香休閒農場的田園教學，孩子們能從真正的農作種植過程中學習知識，不只能採草莓，還能下田拔蘿蔔。親子合作抓起白蘿蔔葉子，左右搖一搖、鬆鬆土，嘿咻一聲拔起來，全家一起討個過年好「彩」頭。對城市裡長大的孩子而言，這不只是玩樂，更是一場新鮮又難忘的土地體驗。

▲全家拔蘿蔔取個好「彩頭」！

體驗了有趣豐富的食農教育認識草莓，不妨也順遊品嘗一下特別的草莓料理吧！栽種草莓近40年的觀光果園的「莓圃休閒農園」，園主林良敬堅持以友善農法與產銷履歷栽種，讓孩子安心體驗採果樂趣。每年12月至5月草莓季期間，除了可以採摘一般的紅草莓、珍貴的白草莓，還能品嘗季節限定的草莓披薩、草莓紫蘇焦糖雞腿排等創意料理，雙人披薩下午茶好吃好看，拍照格外夢幻。

▲創意草莓料理，甜蜜氣氛與味蕾驚喜。

▲莓圃的用餐區空間舒適，還能欣賞到草莓園。

由於園區生態豐富，夜裡常有果子狸悄悄試吃熟成草莓，成為農園「安全無毒」最自然的背書。秉持「以莓好，圃出酸甜浪漫」的理念，林良敬夫妻用心研發出告辣、香甜與酸溜草莓醬三種風味的「偷偷醬」，以自種無毒草莓與水果混搭，每瓶含有高達80％新鮮草莓，再搭配洛神、楊桃、金桔、檸檬與馬告胡椒等，慢火熬煮約120分鐘，不添加防腐劑、香精和色素，自然健康清爽不膩，加上可愛的果子狸圖案包裝，讓人一打開就感受到滿滿莓好心意。

▲紅艷晶瑩的草莓入口酸甜是幸福的滋味。

▲帶回偷偷醬草莓醬禮盒，分享給親友最溫情的年味。





店家資訊

清香休閒農場

地址：台北市內湖區大湖街206號

電話：02-2790-3466、手機0928-539-948

時間：週一至五電話預約入園，國定例假日09:00-17:00

消費：每人入園低消平日200元、假日100元，可抵食農體驗、採果、DIY等活動消費。

注意事項：小朋友禁止在草莓園跨越與奔跑。不採摘者請勿入園。





地址：台北市內湖區白石湖一帶

時間：平日12:00-18:00、假日11:00-18:00，草莓季（12-5月）開放採果



