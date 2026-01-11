從百貨商場看泰國設計美學 創意紛呈一展驚人觀光效益

【圖／文：溫士凱】

必須承認，每回踏入曼谷的商場，我都覺得像是走進一座城市的藝術展館。這裡不是單純的購物空間，而是文化、藝術、生活構築出的美好場域。我也相信這些年來，很多台灣旅客都跟我一樣，來到泰國的百貨商場也從來不只是購物，而是走進一場融合美學、文化與永續理念的奇幻旅程。

根據國際媒體的全球大調查，世界最具知名度、影響力與吸金力的百貨商場前三名中，亞洲唯一上榜的就是曼谷的「暹羅天地（ICONSIAM）」。這座沿著昭批耶河而建的複合式商場，與其說它是多元性的購物中心，它更像一座河畔的藝術劇場。無論是國際精品和在地品牌、燦爛的高科技燈光和水舞秀，以及泰國傳統文化元素與現代時尚完美融合，又或是站在河畔望著水光倒映的商場燈影。彷彿置身一幅動態畫作，讓購物商場已不再只是買賣，而是一場藝術文化的饗宴。也透過這個神奇的藝術影響力，轉譯成吸金魔法，在空間美學、文化符碼、購物儀式和美妙滋味的迷人魅力下，讓每位遊客在不知不覺中延長逗留時間，提升消費曲線和創造讓人咋舌的觀光經濟效益。

▲國際認證世界最具影響力與吸金力的前三名百貨商場。

▲整個商場就是貨真價實的美術博物館。

旅遊泰國多年，我清楚地看見泰國商場感受到過去20年來藝術和文化影響力所帶來的甜美果實，於是各家集團卯足了勁在空間藝術和「辨識度」上下苦心比拼。除了暹羅天地 ICONSIAM商場打造了「泰國之魂」藝術館，展示當地藝術家的作品，甚至將泰國標誌性的水上市場搬入室內，每一個細節都彰顯無與倫比的文化自信。此外，Terminal 21商場則是帶你「一站式環遊世界」。從日本街道到倫敦街景，國際城市如土耳其、地中海和羅馬等的街頭風情通通被搬入商場。就連舊金山的金門大橋和漁人碼頭，也被泰國各式街頭美食和咖啡香包圍，在購物、拍照留念和享受美味的同時，也悄悄沾染了不同城市的生活氣息。

▲就連泰國知名的水上市場和米粉湯也都搬到了商場裡。

▲Terminal 21商場的藝術造景讓人一秒出國到日本。





揮灑別出心裁藝術力 創造無限驚喜

還有以幾何圖形的空間感強調未來感美學的Siam Discovery商場也令人驚艷不已，它簡潔線條、精緻材質、挑高天井，讓每一個角落都散發科技感與設計感。每每穿梭樓層間，鏡面與光影反射交織，彷彿置身未來城市的縮影中。至於曼谷最大的百貨商場Central World，他們的戶外廣場則以大型活動聞名。季節性市集、音樂表演、啤酒花園、時尚服裝秀，甚至2025年聖誕節期間與迪士尼合作變身迷你樂園。在南國暖暖的冬日夜晚，我和友人擠身在彩燈高掛的聖誕樹旁，看大人和孩子們開心穿梭在迪士尼各種招牌人物和場景紀念品店拍照、歡笑，空氣裡充滿香甜糖果味與節慶氛圍，整個城市似乎被魔法包圍，讓人好生歡樂啊！

▲Siam Discovery幾何圖形美學，讓商場的空間感玩出科技新高度。





落實永續概念 綠色旅遊展現自然魔法

不過，相較於其他商場著力於泰國在地文化和流行時尚的藝術巧思結合，The EmQuartier集團則是第一個將「綠色」和「永續」概念融入商業賣場和延伸出周遭環境，落實「自然與未來對話」的新都市哲學綠色旅遊商圈。特別是他們的中央庭院與垂直花園，利用自然光線與開放空間設計，呈現人與環境共存的理念。而內部旋轉樓梯如雕塑般的造型，則成為社群媒體打卡的熱門景點。再沿著 The EmQuartier和BTS空鐵站的「綠植天橋」來到EmSphere Bangkok，這間商場則以LED大道和中心Market的季節性大手筆造景聞名。每逢新季節，商場以燈光、植物與藝術裝置打造令人驚嘆的景觀，吸引遊客駐足，整個商場如巨大的藝術舞台，光影隨人群移動而變化，每一刻都值得被紀錄。

▲Emsphere的LED大道和藝術壁畫，時尚渲染力十足。

▲EmQuartier商場是泰國綠色商場藝術的時尚先驅。

至於說到綠色計畫和綠色旅遊這波時代新浪潮，連曼谷最知名的商場領頭羊之一的暹羅百麗宮（Siam Paragon），也卯足全力迎頭趕上。就在2025年11月28日推出了商場裡的全新子商場「NEXTOPIA 未來夢都：Prototype for the World of Tomorrow」。他們將科技、藝術、永續、時尚與美食集於一身，呈現曼谷未來城市生活的預告片。例如走路就能發電的Kinetic Floor動能地板，每一步都能產生電力，旁邊螢幕即時顯示累積電量。而中庭懸浮的「The Globe」地球裝置搭配LED球體燈光，播放即時氣候與環境訊息，提醒每位遊客與地球的關係。此外，入口的Tree of Life生命之樹，以及連接多層樓的螺旋樓梯，以自然線條與漁網和廢材等回收材質打造出儀式感動線。讓我走進其中，從綠意、生態、視覺美感到藝術巧思等，無時無刻在感動NEXTOPIA不只是商場，更是一堂生動的環境教育課，也是一個綠色城市的未來縮影。

▲曼谷暹羅百麗宮（Siam Paragon），已經從商場搖身成為超吸金的觀光景點。

▲NEXTOPIA未來夢都，展現泰國商場對綠色永續和旅遊的亞洲領導地位。

▲將科技、藝術、永續、時尚與美食集於一身，呈現商場裡子商場的綠能新創魅力。





越在地、越國際 美學、文化與消費同步提升

說真的，泰國這些年深知商場空間美學與消費行為密不可分。自然光、植栽、雕塑、色彩、燈光，每個角落都經過精心規劃，延長遊客停留時間並提升消費體驗。這些每一個細節也都提醒人們，藝術不是高高在上的裝飾，永續也不只是口號，而是生活本身。

回到台灣百貨商場，我們若能汲取這些靈感，把空間變成故事、設計化作文化、購物化作生活藝術，並融合永續理念，也許未來會誕生兼具文化辨識度、國際吸引力與綠色永續概念的商場藝術地標。泰國商場教會我的不只是買與賣，而是一種文化自信、一種藝術魔力、一種生活美感，以及對地球永續的承諾。這也就是我真心覺得泰式美學和無形、有形的藝術影響力，最令人著迷也最值得世界學習的地方了！



