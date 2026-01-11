快訊

那霸基地辦航展、顧敵情兩頭燒 美軍首次參展誠意十足

聽新聞
0:00 / 0:00

雪國寺院的溫柔呼嚕聲 貓奴必訪的身心療癒之所

聯合新聞網／ 行遍天下
▲在寺院的長椅上幾乎人腿一隻貓。
▲在寺院的長椅上幾乎人腿一隻貓。

【圖／文：菜菜子Erica Wu】

冬日的福井縣，雪花紛飛如絮。在這片銀白世界裡，有一座寺院住著數十隻貓咪，牠們是寺院居民，也是訪客心靈的慰藉。御誕生寺坐落於福井縣越前市，這座曹洞宗寺院的故事始於2002年。當時板橋興宗禪師在籌建寺院時，發現附近有許多流浪貓無處安身。秉持著佛教不殺生的理念，他開始收容這些無家可歸的生命。起初只是幾隻，隨著時間推移越來越多的棄貓被送往此處，寺院一度收容了超過80隻貓咪，逐漸成為遠近馳名的「貓寺」。

▲御誕生寺的冬日迎賓小隊。
▲御誕生寺的冬日迎賓小隊。

現任住持猪苗代承峯延續著創始人板橋禪師的理念，用心照顧著這些毛茸茸的住民。為了維持環境與貓咪的生活品質，寺方將數量控制在20至30隻左右，但「照顧貓咪」已然成為寺院修行的日常課業。在這裡，你看不見精緻的貓跳台或昂貴的玩具，貓咪們生活在最自然的環境裡。牠們在佛堂的廊下巡邏、在香客的長椅上打盹，甚至在僧人早課時，偶爾會在旁「旁聽」。寺內的僧侶與志工們負責餵食、清潔、籌措醫療費，他們在服務這些小生命的過程中，實踐著佛教中眾生平等的哲學。

▲寺門前的守護者。
▲寺門前的守護者。

▲慈悲的起點：已於2020年以93歲高齡圓寂的板橋興宗禪師和當地志工。
▲慈悲的起點：已於2020年以93歲高齡圓寂的板橋興宗禪師和當地志工。

寺院裡的志工們也扮演著重要角色，他們不僅協助照料貓咪，更樂於當起「貓咪大使」，溫柔地將貓咪抱到訪客身上，讓人與貓能有更親密的接觸。當然，有些大膽的貓咪根本不需要幫忙，牠們會自己爬到你的肩膀上、腿上，用溫暖的身體和柔軟肉墊征服每一位來訪者。

▲蜿蜒在寺院前的雪路，通往那座溫暖的貓之寺。
▲蜿蜒在寺院前的雪路，通往那座溫暖的貓之寺。

　

毛茸茸擁抱與永遠的招牌貓記憶

冬天的御誕生寺有種獨特的氛圍，貓咪們會擠在一起取暖，毛茸茸的身軀疊成一團，形成了一顆顆名副其實的「貓糰子」。其中最引人注目的是那些擁有超長毛髮的貓咪，牠們的毛在冬日裡顯得格外蓬鬆柔軟，彷彿披著華麗的斗篷。御誕生寺不只是座寺院，更像是庇護所，一個讓生命與生命相遇的空間。這裡的貓咪大多來自棄養或流浪，在寺院裡找到了第二個家。志工們會定期為牠們進行健康檢查，也會協助媒合領養，讓更多貓咪能找到屬於自己的溫暖歸宿。

▲為了抵禦福井寒冷的冬天，貓咪們本能地擠在睡窩裡取暖，形成分不清誰是誰的「貓糰子」。
▲為了抵禦福井寒冷的冬天，貓咪們本能地擠在睡窩裡取暖，形成分不清誰是誰的「貓糰子」。

▲這隻長毛貓在雪壁前氣定神閒的模樣，彷彿披著一件華麗的灰褐色斗篷。
▲這隻長毛貓在雪壁前氣定神閒的模樣，彷彿披著一件華麗的灰褐色斗篷。

寺院的營運仰賴香油錢和善心人士的捐款。我記得當時投下捐款後，一位年輕的僧人抱起身旁的レオ君，笑著對我說：「謝謝妳，這是寺裡最受歡迎的貓喔！」他還細心地讓我拍照留念作為感謝。レオ君擁有一張大叔般慵懶的臉龐和招牌瞇瞇眼，偶爾會對鏡頭揮出無傷大雅的「貓拳」，吸引無數來自世界各地的香客與旅人。牠是御誕生寺創立以來最早被收留的一批貓之一，也伴隨寺院走過那段「人與動物共生」的起點時光。雖然レオ君已於2017年返回喵星，如今的訪客再也看不見牠在庭院巡視的身影，但牠的照片仍留在寺裡的暢銷書封面和各個角落，故事也持續在志工與和尚口中流傳。對許多人而言，牠不僅僅是一隻貓，更是御誕生寺溫暖記憶的見證者。

▲寺內的年輕僧人抱著レオ君，笑容燦爛地感謝每一份支持。櫃台上的「貓咪募金箱」，匯聚了來自四面八方的愛心。
▲寺內的年輕僧人抱著レオ君，笑容燦爛地感謝每一份支持。櫃台上的「貓咪募金箱」，匯聚了來自四面八方的愛心。

▲擁有大叔般慵懶臉龐和瞇瞇眼的レオ君，曾是寺裡最受歡迎的明星。雖然牠已返回喵星，照片仍留在寺院的暢銷書封面和各個角落。
▲擁有大叔般慵懶臉龐和瞇瞇眼的レオ君，曾是寺裡最受歡迎的明星。雖然牠已返回喵星，照片仍留在寺院的暢銷書封面和各個角落。

　

從日常擁抱最柔軟的生命教育

御誕生寺彷彿擁有一種靜謐的魔力，能輕輕拂去塵世的喧囂，讓人沉醉在與貓共處的純粹裡。無論是依偎取暖的毛茸茸身影、長毛貓優雅的步態，還是那一記無傷大雅的貓拳，都化作了旅人心中最柔軟的印記。或許這正是「慈悲」具象化的模樣，它不需高築神壇說教，而是一個擁抱、一聲呼嚕，一次互動。在這座雪國寺院中，人與貓共同修習著一門簡單而深刻的功課：如何在寒冷的世界裡善待每一個相遇的靈魂，並為彼此留下一抹恆久的溫暖。

▲木造的寺院、冰冷的積雪與溫暖的貓咪，構成了一幅充滿禪意的冬日小景。
▲木造的寺院、冰冷的積雪與溫暖的貓咪，構成了一幅充滿禪意的冬日小景。

　

《一路開，一路聞見台灣味》1月號2026第395期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

行遍天下

追蹤

延伸閱讀

阿里山飄雪25分鐘 飯店業者回憶20年前經典雪國美景：有史以來最大

配合佛教「去商業化」 峨眉山寺院永久免費開放

不用出國！台中梨山化身台版雪國 銀白山峰、粉嫩梅花交織高山美景

全球佛教聯合會館屏東潮州開光啟用 12國代表齊祝

相關新聞

從百貨商場看泰國設計美學 創意紛呈一展驚人觀光效益

必須承認，每回踏入曼谷的商場，我都覺得像是走進一座城市的藝術展館。這裡不是單純的購物空間，而是文化、藝術、生活構築出的美好場域。我也相信這些年來，很多台灣旅客都跟我一樣，來到泰國的百貨商場也從來不只是購物，而是走進一場融合美學、文化與永續理念的奇幻旅程。

雪國寺院的溫柔呼嚕聲 貓奴必訪的身心療癒之所

冬日的福井縣，雪花紛飛如絮。在這片銀白世界裡，有一座寺院住著數十隻貓咪，牠們是寺院居民，也是訪客心靈的慰藉。御誕生寺坐落於福井縣越前市，這座曹洞宗寺院的故事始於2002年。當時板橋興宗禪師在籌建寺院時，發現附近有許多流浪貓無處安身。秉持著佛教不殺生的理念，他開始收容這些無家可歸的生命。起初只是幾隻，隨著時間推移越來越多的棄貓被送往此處，寺院一度收容了超過80隻貓咪，逐漸成為遠近馳名的「貓寺」。

北海岸首間國際湯旅 在山海泉交織的美學空間開啟療癒時光

從城市喧囂驅車北行，我們的目的地是2025年11月開幕的「新北北海溫泉洲際酒店」。作為北海岸首間國際頂級酒店，下榻於此，不只是享受溫泉，更是沉浸在一場由設計、光影與自然交織的藝術體驗中，每個角落皆是風景，讓身心靈在低調奢華的氛圍中，回歸最純粹的慢節奏。

喝一杯島嶼限定微醺滋味 傾聽台灣風土物產故事

如果說威士忌喝的是橡木桶歲月滋味，葡萄酒喝的是氣候風土滋味，那麼，台灣地酒喝的就是以台灣豐富物產為基礎，醞釀出的台灣土地滋味。

台南東山獨有香醇路標 循著咖啡香尋找在地風土滋味

每年秋冬，當涼爽的山風拂過台南東山區的山巒，便是175咖啡公路最迷人的時節，行駛在蜿蜒的市道175線上，不時能瞧見採用日曬法處理的農家，在路旁曝曬著一顆顆成熟的果實，空氣中交織著陽光賦予的發酵氣息；偶遇製作全流程不假手他人的專業職人，還能聞到烘焙時特有的焦糖香氣，這些都是東山獨有的「香醇路標」，指引著旅人尋找那杯蘊含在地風土、最是入時的風味。

探訪雲霧林野間的流動風景 用五感體驗茶鄉日常

燦爛日出、壯觀神木與森林火車之外，阿里山最迷人的，還有茶鄉風情與茶香滋味。走進山裡才發現，阿里山的靈魂就藏在生活風景裡，而「步道」則是貼近流動風景的最佳途徑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。