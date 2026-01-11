雪國寺院的溫柔呼嚕聲 貓奴必訪的身心療癒之所

【圖／文：菜菜子Erica Wu】

冬日的福井縣，雪花紛飛如絮。在這片銀白世界裡，有一座寺院住著數十隻貓咪，牠們是寺院居民，也是訪客心靈的慰藉。御誕生寺坐落於福井縣越前市，這座曹洞宗寺院的故事始於2002年。當時板橋興宗禪師在籌建寺院時，發現附近有許多流浪貓無處安身。秉持著佛教不殺生的理念，他開始收容這些無家可歸的生命。起初只是幾隻，隨著時間推移越來越多的棄貓被送往此處，寺院一度收容了超過80隻貓咪，逐漸成為遠近馳名的「貓寺」。

▲御誕生寺的冬日迎賓小隊。

現任住持猪苗代承峯延續著創始人板橋禪師的理念，用心照顧著這些毛茸茸的住民。為了維持環境與貓咪的生活品質，寺方將數量控制在20至30隻左右，但「照顧貓咪」已然成為寺院修行的日常課業。在這裡，你看不見精緻的貓跳台或昂貴的玩具，貓咪們生活在最自然的環境裡。牠們在佛堂的廊下巡邏、在香客的長椅上打盹，甚至在僧人早課時，偶爾會在旁「旁聽」。寺內的僧侶與志工們負責餵食、清潔、籌措醫療費，他們在服務這些小生命的過程中，實踐著佛教中眾生平等的哲學。

▲寺門前的守護者。

▲慈悲的起點：已於2020年以93歲高齡圓寂的板橋興宗禪師和當地志工。

寺院裡的志工們也扮演著重要角色，他們不僅協助照料貓咪，更樂於當起「貓咪大使」，溫柔地將貓咪抱到訪客身上，讓人與貓能有更親密的接觸。當然，有些大膽的貓咪根本不需要幫忙，牠們會自己爬到你的肩膀上、腿上，用溫暖的身體和柔軟肉墊征服每一位來訪者。

▲蜿蜒在寺院前的雪路，通往那座溫暖的貓之寺。





毛茸茸擁抱與永遠的招牌貓記憶

冬天的御誕生寺有種獨特的氛圍，貓咪們會擠在一起取暖，毛茸茸的身軀疊成一團，形成了一顆顆名副其實的「貓糰子」。其中最引人注目的是那些擁有超長毛髮的貓咪，牠們的毛在冬日裡顯得格外蓬鬆柔軟，彷彿披著華麗的斗篷。御誕生寺不只是座寺院，更像是庇護所，一個讓生命與生命相遇的空間。這裡的貓咪大多來自棄養或流浪，在寺院裡找到了第二個家。志工們會定期為牠們進行健康檢查，也會協助媒合領養，讓更多貓咪能找到屬於自己的溫暖歸宿。

▲為了抵禦福井寒冷的冬天，貓咪們本能地擠在睡窩裡取暖，形成分不清誰是誰的「貓糰子」。

▲這隻長毛貓在雪壁前氣定神閒的模樣，彷彿披著一件華麗的灰褐色斗篷。

寺院的營運仰賴香油錢和善心人士的捐款。我記得當時投下捐款後，一位年輕的僧人抱起身旁的レオ君，笑著對我說：「謝謝妳，這是寺裡最受歡迎的貓喔！」他還細心地讓我拍照留念作為感謝。レオ君擁有一張大叔般慵懶的臉龐和招牌瞇瞇眼，偶爾會對鏡頭揮出無傷大雅的「貓拳」，吸引無數來自世界各地的香客與旅人。牠是御誕生寺創立以來最早被收留的一批貓之一，也伴隨寺院走過那段「人與動物共生」的起點時光。雖然レオ君已於2017年返回喵星，如今的訪客再也看不見牠在庭院巡視的身影，但牠的照片仍留在寺裡的暢銷書封面和各個角落，故事也持續在志工與和尚口中流傳。對許多人而言，牠不僅僅是一隻貓，更是御誕生寺溫暖記憶的見證者。

▲寺內的年輕僧人抱著レオ君，笑容燦爛地感謝每一份支持。櫃台上的「貓咪募金箱」，匯聚了來自四面八方的愛心。

▲擁有大叔般慵懶臉龐和瞇瞇眼的レオ君，曾是寺裡最受歡迎的明星。雖然牠已返回喵星，照片仍留在寺院的暢銷書封面和各個角落。





從日常擁抱最柔軟的生命教育

御誕生寺彷彿擁有一種靜謐的魔力，能輕輕拂去塵世的喧囂，讓人沉醉在與貓共處的純粹裡。無論是依偎取暖的毛茸茸身影、長毛貓優雅的步態，還是那一記無傷大雅的貓拳，都化作了旅人心中最柔軟的印記。或許這正是「慈悲」具象化的模樣，它不需高築神壇說教，而是一個擁抱、一聲呼嚕，一次互動。在這座雪國寺院中，人與貓共同修習著一門簡單而深刻的功課：如何在寒冷的世界裡善待每一個相遇的靈魂，並為彼此留下一抹恆久的溫暖。

▲木造的寺院、冰冷的積雪與溫暖的貓咪，構成了一幅充滿禪意的冬日小景。



