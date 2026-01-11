喝一杯島嶼限定微醺滋味 傾聽台灣風土物產故事

快訊

▲台灣地酒一打開，隨著酒體流動，我們熟悉的土地與物產香氣就會充斥其中。

【圖／文：陳志東】

如果說威士忌喝的是橡木桶歲月滋味，葡萄酒喝的是氣候風土滋味，那麼，台灣地酒喝的就是以台灣豐富物產為基礎，醞釀出的台灣土地滋味。

從1922年日本總督府公布「臺灣酒類專賣令」與隨後國民政府沿用公賣制度，台灣民間釀酒工藝曾整整消失80年，直到2002年為了加入WTO，政府重新開放民間設立酒廠，短短20多年後的今天，台灣酒不只在倫敦IWSC、舊金山SWSC等世界重要賽事奪獎，而且威士忌、地瓜酒、清酒、葡萄酒、琴酒、蘭姆酒、精釀啤酒……各種酒款百花齊放，很多的甘醇滋味不輸國外，花香果香氣息奔放，遠超大家想像。

▲位於桃園龍潭的鄧爸麥酒是台灣精釀啤酒圈中的傑出釀酒人，整面牆上都是獎牌，精釀啤酒味道極好。

　

醜蔬果轉換芬芳佳釀

其中桃園「恆器酒廠」是台灣地酒圈中的佼佼者，他們收購許多柑桔、李子、地瓜等格外品物產釀酒，協助有機農民可以無後顧之憂不用農藥，讓種出的醜蔬果重新在酒香氣中找到新出路，尤其他們那瓶酒精33度的「繁曙」地瓜酒，入口後會神奇的在唇齒之間飄散荔枝香氣，不只2024年拿下英國IWSC 96分金牌獎，也連續兩年獲得比利時布魯塞爾金牌獎。另外，龍潭「鄧爸麥酒」運用台灣本土草莓、荔枝、金桔檸檬、梅子釀製的氣泡酒，充滿果香，其與KKI琴酒合作的「鳳尾」，更把鳳梨、芒果、茉莉花茶等熱帶果香元素層層堆疊。台灣地酒的香氣，飄散的是果香、花香、酒香，更是土地與物產的香。

▲恆器製酒不時會辦理地酒推廣活動，讓消費者進入酒廠了解釀酒過程並試飲多樣酒款。

▲鄧爸麥酒利用台灣水果釀造的風味酒，延續了水果的保存期限，讓香氣持續飄散並可帶著走。

20多年前民間酒業剛起步，那時精釀啤酒是領頭羊，且到處都是馬告與刺蔥。但隨著酒業逐漸發展，曾經是台灣農業物產最重要的茶、甘蔗、稻米、鳳梨、地瓜……等等物產都紛紛變成酒，它們不像馬告、刺蔥的香氣那麼奔放鮮明，但有著更深沉的香韻，更能訴說台灣物產與土地的氣味。

▲位於雲林的虎尾釀，利用台灣米蒸餾後過橡木桶，成為味道很好的米威士忌。

　

冬日限定甜美香氣交會

例如台灣現在只剩台南善化與雲林虎尾還在製糖，而位於虎尾的「虎尾釀」除了利用稻米做威士忌，更用在地新鮮甘蔗製作蘭姆酒，如果選在冬天12月到3月甘蔗產季前往拜訪酒廠，一邊喝著蘭姆酒感受蔗香，空氣中還會飄散虎尾糖廠製糖時特有的濃烈氣息，讓人可以在酒香蔗香中探索這台灣百年糖業發展史。

▲雲林虎尾釀利用在地甘蔗製作的蘭姆酒，不同於一般都只用製糖後殘餘的糖蜜，因此充滿熱帶香氣又帶著優雅，很受歡迎。

　

台灣米跨越百年新面貌

值得一提的是，2026年是蓬萊米來台灣100週年，這改變了台灣飲食文化的重要物產，如今不只品種多樣，台農71號益全香米更在台中霧峰農會酒莊工藝下變成很棒的清酒大吟釀與燒酎。而「天衡清酒」負責人陳慧，不只與花蓮小農契作日本酒米之王山田錦，更把近百年前從熊本來的古老稻米品種吉野1號復耕，搭配現今的熊本酵母發酵成清酒，不僅延續稻米與酵母的歷史淵源，更讓酒體帶著很好的柑桔與蘋果香氣。這些年台灣酒廠都很彈性，如果有特殊食材或特別想要的風味，從恆器、鄧爸麥酒，到宜蘭中福、鶯歌合力酒廠等等都可接受客製化口味，協助大家釀出專屬自己的地酒滋味。

▲這幾年台灣有不少稻農與酒廠積極合作，復育古米或種植酒米，圖為種在花蓮、近百年前的老米種吉野1號。

未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障

　

《一路開，一路聞見台灣味》1月號2026第395期

　

