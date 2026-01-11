快訊

那霸基地辦航展、顧敵情兩頭燒 美軍首次參展誠意十足

台南東山獨有香醇路標 循著咖啡香尋找在地風土滋味

聯合新聞網／ 行遍天下
▲來175咖啡公路，能品嚐到富在地風味的阿拉比卡咖啡。
▲來175咖啡公路，能品嚐到富在地風味的阿拉比卡咖啡。

【圖／文：田欣雲】

每年秋冬，當涼爽的山風拂過台南東山區的山巒，便是175咖啡公路最迷人的時節，行駛在蜿蜒的市道175線上，不時能瞧見採用日曬法處理的農家，在路旁曝曬著一顆顆成熟的果實，空氣中交織著陽光賦予的發酵氣息；偶遇製作全流程不假手他人的專業職人，還能聞到烘焙時特有的焦糖香氣，這些都是東山獨有的「香醇路標」，指引著旅人尋找那杯蘊含在地風土、最是入時的風味。

　

從一杯香醇開始細品東山咖啡故事

東山栽培咖啡的歷史可追溯至日治時期，由當時在咖啡試驗農場工作的曾綠波先生，將阿拉比卡品種咖啡苗帶回崁頭山試種，成為東山咖啡的濫觴。而東山這兒的海拔高度與緯度條件，恰與國際知名的牙買加咖啡相仿，因此能孕育出獨特的島嶼風味。那些沉寂一時的咖啡栽植，近年在農人的復育下重獲新生，促成了今日這條全長約20公里、咖啡館林立的「175咖啡公路」。

▲冬天正值東山咖啡採收季，適合來趟尋香之旅。
▲冬天正值東山咖啡採收季，適合來趟尋香之旅。

值得驕傲的是，這股縈繞山林間的香氣，除了吸引遊客駐足啜飲，還一路飄進了總統府！憑藉著優異的種植技術與烘焙工藝，東山咖啡曾多次在精品咖啡評鑑中脫穎而出，通過國際級認證外，更獲選為520總統就職國宴的指定飲品 。從公路旁的農家好滋味，躍升為代表台灣、款待外賓的國宴級精品，東山咖啡用滴滴香醇的琥珀色美飲，訴說著這片土地的精彩故事。

▲農家以日曬法處理收成的咖啡果實。
▲農家以日曬法處理收成的咖啡果實。

轉入這條充滿傳奇的市道175，第一站絕不能錯過老字號的「大鋤花間」咖啡生態農場。這裡不僅是喝咖啡的地方，更是一位台北出版人擁抱山林的圓夢基地。

▲大鋤花間是咖啡公路沿途老字號的咖啡品牌。
▲大鋤花間是咖啡公路沿途老字號的咖啡品牌。

　

山中遇頑童 棄筆從農的人生哲學

老闆郭雅聰二十多年前毅然放下了手中的編輯筆，帶著妻小舉家南遷，從繁華都市一頭栽進這片山林。他笑稱自己是「棄筆從農」，拿鋤頭的手雖長滿厚繭，卻也種出了屬於自己的生命滋味。走進店內，隨處可見主人的堅持與巧思。大鋤花間栽種的咖啡以適合低海拔生長的鐵皮卡為主，郭雅聰堅持採用友善土地的農法，從種植、採收、處理到烘焙，每個環節都親力親為。坐在他親手搭建的木造露台上，手捧一杯老闆用虹吸式親煮的招牌咖啡，聽他聊著當初如何與大自然「角力」的故事，眼前的山景似乎也多了一份人文的溫度。

▲郭雅聰與兒子笑談大鋤花間的開拓故事。
▲郭雅聰與兒子笑談大鋤花間的開拓故事。

從筆耕到田耕，郭雅聰走出自己的咖啡之路，子女、女婿的接班加入，助力大鋤花間在餐點供應與咖啡製作上的持續前進。這裡賣的不只是咖啡，更是一種回歸本真、堅持自我的生活態度，讓每位造訪的旅人，都能在咖啡香中品嚐到那份不妥協的職人況味。

▲這裡也供應龍眼花茶、咸豐草花茶等花間飲品。
▲這裡也供應龍眼花茶、咸豐草花茶等花間飲品。

▲店家飼養的喵星人可愛親人。
▲店家飼養的喵星人可愛親人。

告別了人文氣息濃厚的大鋤花間，繼續沿著公路行駛至市道174號，來到一處讓無數騎士與網美瘋狂的打卡聖地「174翼騎士驛站」。這間由喜愛重機的老闆所打造的景觀咖啡廳，坐擁東山最令人屏息的遼闊視野。最為人津津樂道的，莫過於那條12公尺長、延伸於山谷之上的「玻璃天空步道」。全透明設計，讓腳下的翠綠山谷一覽無遺，彷彿整個人懸浮雲端，踏出每步都充滿了刺激與驚喜。

漫步在雲端　市道174的絕美視野

傍晚時分是這裡最迷人的時刻，登上二樓景觀台，看夕陽將天際染成一片金黃，餘暉灑落在玻璃步道上，與遠處層層疊疊的山形相互輝映，美得令人讚嘆！此時不妨找個座位小憩，靜靜等候日落，看著光影在山谷間流動，感受微風輕拂臉龐的愜意。過去174翼騎士驛站時常一位難求，如今已開放平假日皆免預約，人氣依舊不減。點杯咖啡佐蛋糕輕食，感受悠閒；或以美食配美景，品嚐簡餐或鍋物，都十分適配這微涼的季節。原來，來174翼騎士驛站不僅能拍IG美照，還能深刻體會登高望遠的豁達與寧靜！

▲站上透明天空步道，彷彿漂浮在樹海之巔。
▲站上透明天空步道，彷彿漂浮在樹海之巔。

　

景點資訊

大鋤花間

地址：台南市東山區高原里109-17號

電話：0939-723-117　

公休日：週二、三店休

　

174翼騎士驛站

地址：台南市東山區南勢里南勢庄42-1號

電話：06-686-3350　

消費：低消150元，8歲以下禁止進入二樓景觀台及天空步道

　

《一路開，一路聞見台灣味》1月號2026第395期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

行遍天下

追蹤

延伸閱讀

「白霧時光」從早餐到晚餐、吃完還可續聊 黃銘賢談夢想店：20年前想做可惜創業本不夠

上班族天天用！保溫杯裝這飲品…男喝至鉛中毒「腦退化」 醫勸別裝6類飲品

YENA曝高雄AAA幕後！大讚秋泳愚專業親切　驚見體重39kg嚇壞：努力增重

屏東雙層巴士觀光活動將開跑 南北兩路暢遊沿山公路

相關新聞

從百貨商場看泰國設計美學 創意紛呈一展驚人觀光效益

必須承認，每回踏入曼谷的商場，我都覺得像是走進一座城市的藝術展館。這裡不是單純的購物空間，而是文化、藝術、生活構築出的美好場域。我也相信這些年來，很多台灣旅客都跟我一樣，來到泰國的百貨商場也從來不只是購物，而是走進一場融合美學、文化與永續理念的奇幻旅程。

雪國寺院的溫柔呼嚕聲 貓奴必訪的身心療癒之所

冬日的福井縣，雪花紛飛如絮。在這片銀白世界裡，有一座寺院住著數十隻貓咪，牠們是寺院居民，也是訪客心靈的慰藉。御誕生寺坐落於福井縣越前市，這座曹洞宗寺院的故事始於2002年。當時板橋興宗禪師在籌建寺院時，發現附近有許多流浪貓無處安身。秉持著佛教不殺生的理念，他開始收容這些無家可歸的生命。起初只是幾隻，隨著時間推移越來越多的棄貓被送往此處，寺院一度收容了超過80隻貓咪，逐漸成為遠近馳名的「貓寺」。

北海岸首間國際湯旅 在山海泉交織的美學空間開啟療癒時光

從城市喧囂驅車北行，我們的目的地是2025年11月開幕的「新北北海溫泉洲際酒店」。作為北海岸首間國際頂級酒店，下榻於此，不只是享受溫泉，更是沉浸在一場由設計、光影與自然交織的藝術體驗中，每個角落皆是風景，讓身心靈在低調奢華的氛圍中，回歸最純粹的慢節奏。

喝一杯島嶼限定微醺滋味 傾聽台灣風土物產故事

如果說威士忌喝的是橡木桶歲月滋味，葡萄酒喝的是氣候風土滋味，那麼，台灣地酒喝的就是以台灣豐富物產為基礎，醞釀出的台灣土地滋味。

台南東山獨有香醇路標 循著咖啡香尋找在地風土滋味

每年秋冬，當涼爽的山風拂過台南東山區的山巒，便是175咖啡公路最迷人的時節，行駛在蜿蜒的市道175線上，不時能瞧見採用日曬法處理的農家，在路旁曝曬著一顆顆成熟的果實，空氣中交織著陽光賦予的發酵氣息；偶遇製作全流程不假手他人的專業職人，還能聞到烘焙時特有的焦糖香氣，這些都是東山獨有的「香醇路標」，指引著旅人尋找那杯蘊含在地風土、最是入時的風味。

探訪雲霧林野間的流動風景 用五感體驗茶鄉日常

燦爛日出、壯觀神木與森林火車之外，阿里山最迷人的，還有茶鄉風情與茶香滋味。走進山裡才發現，阿里山的靈魂就藏在生活風景裡，而「步道」則是貼近流動風景的最佳途徑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。