那霸基地辦航展、顧敵情兩頭燒 美軍首次參展誠意十足

探訪雲霧林野間的流動風景 用五感體驗茶鄉日常

聯合新聞網／ 行遍天下
▲冬季的二延平步道，清晨和傍晚有機會觀賞雲海翻湧。
▲冬季的二延平步道，清晨和傍晚有機會觀賞雲海翻湧。

【圖／文：曹憶雯】

燦爛日出、壯觀神木與森林火車之外，阿里山最迷人的，還有茶鄉風情與茶香滋味。走進山裡才發現，阿里山的靈魂就藏在生活風景裡，而「步道」則是貼近流動風景的最佳途徑。

隙頂地區的二延平步道海拔約1,250公尺，昔日是鄒族的獵場，這條階梯式的歷史古道，經過重新規劃建造後，走來從容而安心。步道入口就位在台18線53.5公里處、阿里山公路沿線的第一個雲海觀賞點，隨著步道拾級而上，竹林與茶園交織，阿里山茶園特有的地景「巨石駁坎」也一一展現，由於早年茶農整地挖出許多巨石，便堆砌成為梯田，茶樹依偎著生長，成為自然景色的一部分。

▲茶樹交織出阿里山特有風景。
▲茶樹交織出阿里山特有風景。

若說二延平步道是探索茶鄉步道的序曲，那麼，分布於不同海拔，以「雲、霧、茶、霞、櫻與愛」命名的石棹步道群，便是石棹地區的六首山中詩篇。海拔較高的「雲之道」終年雲霧繚繞，杉林幽靜如仙境；「霧之道」由茶園、竹林與木棧階梯構成，層次豐富；「茶之道」最長，緩坡延伸至茶園深處，展現高山茶區風貌；「霞之道」穿越竹林後視野豁然開朗，是欣賞雲海、夕照與琉璃光的攝影熱點；「櫻之道」春日櫻花盛放，花海與遠山相映；「愛之道」以短程路線串連茶園與果樹，傍晚霞光變化萬千，為石棹步道群畫下溫柔句點。

▲石棹步道群的霞之道穿越竹林與茶樹後通往茶鄉產業道路。（攝影：蔡孝如）
▲石棹步道群的霞之道穿越竹林與茶樹後通往茶鄉產業道路。（攝影：蔡孝如）

阿里山的茶不只是單純茶飲，也是土地滋潤養成的生活風景。拜訪茶鄉，有機會不妨親自體驗採茶、揉茶、烘茶的過程，最後再靜心品茶。

　

生力農場 體驗純樸的茶農生活

嘉義縣海拔高度1,200公尺以上的「阿里山茶葉產區」，北迴歸線經過，終年雲霧繚繞、日照充足，日夜溫差大，造就高山茶獨有的「山頭氣」，茶湯濃韻而回甘。位於阿里山公路55.6公里處、海拔約1,250公尺的「生力農場」，是隙頂茶區重要的茶莊之一，四周高山環繞，氣候宜人。這座創立於民國72年的農場，由第一代黃榮增與羅秀梅夫婦白手起家，如今由第二代黃昶豪和兄弟接手傳承，成為新世代高山茶世家中的代表。

▲走入茶園體驗採茶，認識高山茶生產流程。
▲走入茶園體驗採茶，認識高山茶生產流程。

不同時節走訪生力農場，體驗也不同，茶收季節旅人可以親手採摘嫩芽，學習製茶工序，從採茶、炒菁、揉捻到乾燥烘焙，認識阿里山的高山茶，也聽聽茶農的故事。遊程內容還包括「評鑑杯」體驗，可一次試飲多款招牌茶，農場生產的金萱茶，散發淡淡奶香；焙香烏龍的蔗糖香、炭火味在口中層層展開；阿里山綠茶口感滑順、鮮香甘甜，回味盡是清香，每款都令人回味。以茶入菜是隙頂美食的特色，農場的風味午餐中，「紅茶豬腳」以茶去油、清爽不膩；「苦茶油竹薑炒雞」香味濃郁，越嚼越香；加上各種季節蔬菜，讓料理多了驚喜層次，味蕾也能充分感受茶鄉生活。飽餐後可以散步到鄰近的隙頂象山觀景平台，一覽雲海雲瀑和綿延茶園風光，留下美好的茶鄉回憶。

▲生力農場的評鑑杯試飲，可以比較不同茶款風味差異。
▲生力農場的評鑑杯試飲，可以比較不同茶款風味差異。

▲評鑑杯試飲可以一次領略不同茶款之風味。
▲評鑑杯試飲可以一次領略不同茶款之風味。

　

地衣森林 在杉林間鋪設一席好茶

頂湖地區自然生態園區的「地衣森林」，杉樹環抱、青苔鋪地、氣氛靜謐，是阿里山四季茶會舉辦場地之一。園區結合生態、健行與茶文化體驗，景色宜人，還可經由環湖步道通往更高海拔的頂湖與奮起湖大凍山步道。

在這片海拔約1,600公尺的森林中，看似隨意散落的巨石，成為最天然的茶桌，只要提前預約，來自阿里山石棹茶文化協會的茶藝師，便會帶著自家栽製的高山茶與點心，走入森林鋪設茶席，讓品茶的旅人，在茶香、霧氣與芬多精交織的氛圍中，放慢呼吸感受一場沉澱身心的品茶儀式，也體會阿里山茶文化的美學與意境。

▲頂湖地衣森林以巨石作為茶桌，融入自然環境。
▲頂湖地衣森林以巨石作為茶桌，融入自然環境。

▲在地衣森林品茶、享用茶點，感受與自然共存的美好。
▲在地衣森林品茶、享用茶點,感受與自然共存的美好。

▲在頂湖地衣森林品茶，格外有氣氛。
▲在頂湖地衣森林品茶，格外有氣氛。

　

景點資訊

生力農場

地址：嘉義縣番路鄉公田村隙頂9-5號

電話：05-258-6785　

消費：製茶體驗與導覽每人600元、風味午餐每人600元，需事先預約

　

地衣森林茶席

地址：嘉義縣阿里山石棹茶文化協會

消費：茶席體驗採預約制，依體驗內容收費，請上臉書留言預約

　

《一路開，一路聞見台灣味》1月號2026第395期

　

探訪雲霧林野間的流動風景 用五感體驗茶鄉日常

燦爛日出、壯觀神木與森林火車之外，阿里山最迷人的，還有茶鄉風情與茶香滋味。走進山裡才發現，阿里山的靈魂就藏在生活風景裡，而「步道」則是貼近流動風景的最佳途徑。

