水下攝影師的跨年提案 與海龜一起悠游迎新年

【圖／文：Peggy 江斾錡】

自詡為大海的女兒，我的生活與工作都與海緊緊相連。無論走訪世界各地潛水拍攝，還是回到台灣，我都得在海邊，而這裡，就是海龜的天堂：小琉球。與海龜結下不解之緣的我，成為「海龜點點名」的成員與產卵巡灘志工，協助臉部辨識、記錄母龜產卵與寶寶孵化率，甚至採樣海龜便便給科學家研究。走過無數海洋，能在最熟悉的小島、與海龜朋友們一同迎接新年，是我最幸福的時刻。

跨年提案分享人｜Peggy 江斾錡

水下攝影師與水肺潛水教練。長期關注海洋與環境保育議題。憑著對海洋的熱愛，記錄下海洋的美麗與獨特。希望藉著作品讓更多人認識地平線下截然不同的世界。

IG：@wonderpeggy

▲絕美夕陽是小琉球的日常。

往年春夏是海龜上岸產卵的季節，不過全球暖化，今年到11月都還有母龜持續產卵，而這窩跨年寶寶就是海龜媽媽11月初所產下。在海龜產卵的季節，做為巡灘志工的一員，幾乎每天都要巡沙灘，紀錄下母龜產卵日期地點，並把卵窩圍起來避免遊客踩踏。





巡灘志工ing 迎接跨年孵化寶寶們

根據經驗與數據，母龜會挖出60-80公分深的洞來產卵，海龜寶寶需要大約55天孵化期，他們破殼而出後，會往上移動並繼續等待到大部分的兄弟姐妹都準備好了，才會集體出卵窩一起奔向大海，我們稱為「大出」，這樣能增加往海裡移動過程中的存活率，畢竟剛出生的寶寶很小很軟，沙灘上各種天敵—蛇、螃蟹或海鳥都能吃掉他們。當我們發現寶寶大出的痕跡後，才會開挖卵窩統計孵化率，以最低程度人為干擾的方式紀錄追蹤。有時也會發現少數賴床睡過頭或長得沒這麼好的寶寶，會由獸醫透過影像判斷需要安置幾天或直接野放。

科學家統計，從卵到成體，也就是超過20歲性成熟的海龜，存活率僅有/1000。然而全球暖化，讓海龜寶寶的孵化期中面臨更多挑戰，當沙灘溫度高於34度，寶寶會被熱死；當颱風和大潮使海水淹過卵窩超過4小時，整窩便可能被淹死。

▲海龜產卵志工們在統計卵窩孵化率，這次我負責分類及排蛋。

▲剛孵化的海龜寶寶離開卵窩要先越過各種障礙像樹枝、石頭、潮間帶才能潛入海洋。

小琉球因地理位置得天獨厚，被中央山脈擋住東北季風，幾乎一整年都能潛水，冬季水溫最低還有23度左右。因為水溫下降，布氏藻開始生長，提供了小生物養分，許多生物隨之而來，許多小生物是夜行性，只有晚上才會出現，待這一年的最後一顆夕陽落下後，即可出發夜潛尋找多樣生物的蹤跡。





跨年前夜潛 邂逅多樣海底生物

夜潛常見生物有色彩繽紛的海蛞蝓，還有頭足類，像是花枝和一顆黃豆般大的耳烏賊。黑夜的水層中也飄浮著許多神奇的生物，許多生物白天會在數百甚至上千米的深海中躲避天敵，夜間往淺水層覓食，我們叫他們「黑水生物」，許多黑水生物是透明的，像這隻長得像外星飛船、體長約0.8公分的柱頭蟲，要不是親眼看到他後拍下來，之後再查資料我也不會知道有這種生物存在！這些短暫的相遇，提醒自己別忘了海洋的神秘與浩瀚。

▲猶如外太空宇宙飛船的柱頭蟲，體長只有0.8公分。

▲黃豆般大的耳烏賊，半圓形的鰭像是附著在身體兩側的「耳」而得名。

▲夜潛時常在礁岩上的藻類見到各式各樣繽紛的海蛞蝓。

▲珊瑚礁島嶼的小琉球，海岸線都是延伸至海中的裙礁，時常可以看到在裙礁上吃著海藻的海龜。

獨一無二迎新儀式，以湛藍做開端作為開啟新年的儀式，對我而言，是潛入深藍。在海中，唯一聽見的只有自己的呼吸吐出的氣泡聲，潛入海中，呼吸都放慢了許多，此刻不需趕、不需快，只需要感受水流，靜靜的觀察身旁的海龜朋友們，他們是如此愜意，有時緩緩上升至水面呼吸一口、兩口氣，再流暢下潛。每一隻都有自己的節奏，不需要在意其他事物。我想這是如此深愛他們的原因—單純而自由自在。在這汲汲營營的時代，大概唯有在海中能夠不受干擾，這樣的純粹。每一次在海中拍攝，像一場冥想，大海除了給了我好多美好的能量，更無數次接住我。期許自己再新的一年能讓更多人認識這片海洋，認識海龜、也認識牠們的家。願匯聚更多能量一起守護這些美好，讓小琉球之海與海龜們，都能持續安然地呼吸下去。



