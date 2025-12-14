澳門魅力再發現 老城區新面孔 鑽入巷弄探訪時光故事

【圖／文：田欣雲】

融合東西方文化的澳門，觀光面向豐富又多元：從奢華酒店的頂級享受，到老城巷弄間的庶民生活；無論是熱愛藝文活動的展覽控，抑或是喜歡挖掘隱藏景點的文青旅人，各有各的心頭好。

▲《水舞間》國際大秀重回澳門，值得一看！





奢華遊 金字塔頂端的極致享受

就說金字頂端的客群來澳門吧，請別錯過線條極具未來感的「摩珀斯(Morpheus)」酒店，這間耗資11億美元打造的建築奇蹟，是已故英倫建築大師札哈·哈蒂(Zaha Hadid)的代表遺作。酒店外觀設計靈感源自中國傳統玉雕的玲瓏曲線，名稱則誕生自希臘夢神，是全球首座採用「自由形態外骨骼」結構的摩天大樓。當陽光穿透玻璃，在大廳映射出萬千光影，你可搭乘全景高速電梯飛升至23樓「藝賞二十三」，途中景色瞬息萬變，霎時讓人明白何謂「建築即藝術」；全數七百多間客房皆採無直角設計，搭配頂級訂製傢俱，盡顯品味。

至於味蕾的頂級饗宴，我將它留給新濠影滙裡的米其林一星粵菜「玥龍軒」。主廚嚴選時令海陸食材，巧妙融匯潮州菜精髓，面對琳琅滿目的菜品不知從何點起？推薦嘗嘗「名人雅宴」午間點心套餐（588澳門幣起，兩位起點）：「黑椒和牛蝴蝶酥拼蜜汁黑豚叉燒」手藝精湛、肉香腴軟。華燈初上，奢華之旅的句點我選擇在新濠鋒酒店38樓的「38」酒廊劃下。這處180度無死角的空中酒廊，正迎澳門塔，能將澳門半島璀璨夜景盡收眼底。在戶外露天雅座點杯雞尾酒，佐松露薯條，享受最美微醺時光。

▲摩珀斯酒店大堂充滿幾何線條。

▲玥龍軒「名人雅宴」套餐包含老陳皮小籠包、原隻鮑魚野菌撻等菜色。





藝展控最愛 沉浸藝術與表演的魅力

對於熱愛藝文活動的族群，明年1月4日前到新濠天地，可以沉浸在法國當代藝術家洛朗‧佩博斯（Laurent Perbos）的跨界作品《動競藝境》（Artletics）之中。一進展場見到的「夢幻球場」是佩博斯最著名的系列創作，曾出現在海上、廣場的網球場這回爬上了牆；「身體神話」將古希臘維納斯雕塑巨大化並生出雙手，對比眼前懸吊著一顆籃球，可透過鏡頭錯位，營造出正在運球的女神；而互動感最強的則是「乒乓花園」，互動裝置由三張扭曲、摺疊、延展的乒乓球桌拼接而成，可容納七人同桌競技，球桌甚至可呈圓柱形！鼓勵觀眾打破既有規則，參與遊戲般的藝術體驗。

▲《身體神話》脫胎自米洛的斷臂維納斯，結合古典美與現代運動。

▲佩博斯將桌球拍拼接成《仙人掌乒乓》，賦予新意。

▲圓柱形的乒乓球桌，改變了擊球體驗感受。

震撼磅礡水上大秀歸來

若問我來澳門哪場活動不可錯過？必定是《水舞間》(The House of Dancing Water)。等了好久，這場史詩級水上大秀終於在2025年5月歸來，延續口碑，新版同樣融合了驚心動魄的高空雜技、引人入勝的戲劇敘事，以及放眼世界最先進的舞台聲光。演出匯集了來自全球30國的近300位專業人員，包括退役奧運跳水選手，透過高空雜技、摩托飛車特技、高台跳水等驚險表演，整場演出毫無冷場。故事情節講述一位異鄉人穿越時空，從邪惡皇后魔掌中拯救公主，而「水」無疑是整篇故事的核心元素，270度環形劇場轉換速度令人嘆為觀止！瞬間在陸地與海洋情境中切換。新增的VIP貴賓位，讓觀眾更能透過水下攝影機視角，觀察潛水員在水底協助演員工作的實況，直擊幕後。

▲《水舞間》環形劇場融合科技與藝術，氣勢磅礡。

▲VIP貴賓位配備小螢幕，可觀察幕後視角。

▲《水舞間》上演緊張刺激的飛車特技。





文青老城尋寶 巷弄裡的時光故事

對於文青族群來說，澳門老城區是探索舊時光與新文創的寶庫。離開大三巴、戀愛巷，我推薦旅程從新中央酒店開始。這家酒店前身是1928年開業的澳門總統大酒店，當年不僅是全澳門第一高樓，也是首棟設有升降電梯的建築。酒店於去年7月重新開幕，最可喜的是頂樓R層天台每日10:00-17:30免費開放，任憑遊客從四方欣賞澳門舊城全貌：俯瞰大三巴、東望洋燈塔、新葡京酒店，甚至對面的珠海都能盡收眼底。

轉角遊逛挖掘多元驚喜

之後步行至關前正街、關前後街探訪文創小店，這兒的「關」指的是舊時的澳門海關，如今兩條平行老街匯集了許多特色商店。在街口，你會看到英記餅家與花生漫畫合作的「英記Snoopy主題店」；往裡走，不妨再到「文藝門」歇歇腿，其原址是間白鐵工廠，可在此點杯咖啡，再到二樓空間小憩，享受老城區的悠閒。不遠處的「張權中藥房」，是澳門在地傳統藥油品牌「張權破痛油」的概念店，裡頭展示品牌故事，並販售破痛油加按摩神器「三角雀」套組，絕對是最具在地風情的伴手禮。

▲英記餅家於關前正街打造Snoopy主題店。

▲文藝門一樓可點選咖啡，二樓設有座位區。

▲張權中藥房是澳門知名藥油品牌的概念店。

吃貨建議多逛另條十月初五日街，不可錯過「滄洲咖啡小食」的傳統蛋撻，酥皮多達243層，吃起來特別酥鬆且蛋香濃郁。斜對面的「喜臨門麵家」自產蝦子麵遠近馳名，蝦卵已融入麵條之中，鮮香味美；若喜歡重口味，還可另購罐裝「純正靚蝦子」，在麵上灑上些許，換得蝦氣沖天。

▲滄洲咖啡小食的傳統蛋撻香酥可口，冷熱皆宜。

▲喜臨門麵家販售馳名蝦子麵。



