快訊

怎畫的？台中大樓出現高空塗鴉 警鎖定「雪糕刺客」查辦中

想讓孩子讀私中？115年雙北私立中學入學考試時間出爐 升學關鍵、選校策略全解析

天空塔「他→才是101」網笑翻 賈永婕讚可愛：盼明年更多串連

解鎖人生清單 穿越時空長河一探「埃及」多重宇宙

聯合新聞網／ 行遍天下

【文：Jessica，圖：Leo】

埃及，始終是人生清單上最宏大、最神秘的一筆。我們告別日常，展開跨越千年時空的冒險之旅。然而，埃及的風貌遠超單一想像，它有著令人著迷的多重維度：不僅有三千年的歷史沉澱，更有撒哈拉的自然極限、紅海的海洋之美、沙漠腹地的寂靜以及高空視野的遼闊。在現代、傳統、歷史、信仰兼容並蓄的國土之上，我們順著尼羅河一路南下，用心領略不一樣的埃及。

　

文明的磅礡序章 一探法老的偉大建築與榮光

從開羅喧囂的塵土中駛出，當吉薩金字塔群的輪廓劃破地平線，那份震撼是任何照片都無法傳達的。距今約4,700年前，古王朝開始建造金字塔，那是個長毛象還活躍於世上的年代，其建築技術更在4,500年前達到難以超越的巔峰。後來的埃及建築逐漸往神廟發展，金字塔成了無人能超越的建築奇蹟。而長達73公尺的獅身人面像，是埃及最具代表性的守護者，它以獅身象徵勇猛的力量，以法老面容彰顯人類的智慧與權威，持續站在金字塔前守護著。

▲金字塔群與守護者人面獅身像。
▲金字塔群與守護者人面獅身像。

沿著尼羅河南下，我們來到亞斯文和路克索。一路探索了菲萊、阿布辛貝與路克索神廟等，這些巨大的法老雕像和石柱群，無聲地印證了「法老即神祇」的王權意識形態。這些宏偉的建築不僅是供奉神祇的殿堂，更是法老王權的巨大廣告看板。神廟的壁畫上，刻畫著的不僅是拉美西斯二世的豐功偉業，還有鷹神荷魯斯與塞特的神話搏鬥；更有手術、香水製程、曆法，甚至剖腹產過程的歷程故事，讓旅人一窺古埃及超乎想像的技術文明。

▲為在埃及南部邊境宣示國威，拉美西斯二世建造阿布辛貝神殿，於主殿旁也為了他的愛妻奈菲爾塔麗建造一座副殿，也被稱為「最浪漫的神殿」。
▲為在埃及南部邊境宣示國威，拉美西斯二世建造阿布辛貝神殿，於主殿旁也為了他的愛妻奈菲爾塔麗建造一座副殿，也被稱為「最浪漫的神殿」。

▲埃德富神殿供奉老鷹神荷魯斯，也是50埃鎊上的圖片。
▲埃德富神殿供奉老鷹神荷魯斯，也是50埃鎊上的圖片。

▲盧克索神殿前本來有兩座高聳的方尖碑，右邊的那一座作為贈禮送給法國，現址在巴黎的協和廣場。
▲盧克索神殿前本來有兩座高聳的方尖碑，右邊的那一座作為贈禮送給法國，現址在巴黎的協和廣場。

帝王谷深處：穿越三千年的鮮豔

如果說金字塔是外在的宏偉，那麼帝王谷的陵墓就是內在的精緻。最令人震驚的體驗，莫過於賽提一世（Seti I）陵墓。當我們走進這深不見底的甬道，眼前的壁畫色彩保存度，簡直超乎想像地鮮豔。那份飽和的藍、紅、金色，彷彿昨日才剛繪製完成，時間在這裡失去了力量。這些牆上刻畫的，正是《死者之書》的內容精華，教導亡者如何度過冥界的旅程，並在審判中成功獲得永生。這不僅是對古埃及工藝的極致敬意，更讓旅人產生錯覺：彷彿古埃及的靈魂，從未真正遠離。此外，千萬別錯過此生必訪的駱駝與金字塔內部，深入金字塔內部，狹窄通道的壓迫感強烈提醒你正穿越千年抵達法老長眠的寢殿。第一次騎駱駝，那陡然升高的高視角雖令人驚嚇，卻成就了對這片古老國度最難忘的俯瞰，彷彿置身異域的奇幻場景。

▲帝王谷的工匠為了不讓蠟燭的煙與火破壞畫作，利用太陽反射進地下墓穴來作畫， 至今保存這麼完整的色彩。
▲帝王谷的工匠為了不讓蠟燭的煙與火破壞畫作，利用太陽反射進地下墓穴來作畫， 至今保存這麼完整的色彩。

▲古夫金字塔內部探險，大男人也只能彎著腰前進。
▲古夫金字塔內部探險，大男人也只能彎著腰前進。

　

吉普車上的腎上腺素 穿越多重色彩的撒哈拉

離開了文明的殿堂，我們投入了撒哈拉的懷抱。吉普車衝沙的狂野是腎上腺素的極限挑戰，我們穿越黑沙漠的火山岩石遺跡，走過水晶沙漠的閃亮石英晶體，最後來到純淨的白沙漠，那裡的白堊岩被風雕刻成奇形怪狀，各自承載著不同自然時期的沉澱。在這裡，我們甚至幸運地發現了海洋化石，證明這片極度乾燥的土地，曾是生命的海洋。沙漠的體驗，讓人驚訝於自然的多變與深邃。

▲吉普車飆速挑戰極限。
▲吉普車飆速挑戰極限。

沙漠露營：沐浴銀河與闊耳狐的蹤跡

除了在沙漠中感受極致的自然奇觀，在毫無光害的大地上紮營，是此生難得的體驗。當夕陽漸漸沉沒，銀河升起，頭頂的星辰濃密得令人難以置信，伴隨著一閃而過的流星與此起彼落的驚呼，真的是「宇宙級」的浪漫。我們升起營火，享用著埃及傳統的烤雞，聽著貝都因人古老的民族歌曲。夜色中，我們還試圖找尋闊耳狐的蹤跡，這種袖珍的沙漠精靈，為這片荒野增添了一抹溫暖的可愛。此外，來沙漠一定要來體驗「滑沙」的樂趣，就像在陸地上進行一場沙地版的滑雪，當你俯衝而下，細膩的黃沙摩擦著滑板，那種速度與激情帶來的腎上腺素飆升，是極致的荒野解放。

▲太陽落下，銀河升起。
▲太陽落下，銀河升起。

▲滑沙體驗讓人生又解鎖一樣刺激的嘗試
▲滑沙體驗讓人生又解鎖一樣刺激的嘗試

　

▲騎乘駱駝繞行金字塔是來吉薩不能錯過的行程。
▲騎乘駱駝繞行金字塔是來吉薩不能錯過的行程。

《J SPACE露營車新體驗》12月號2025第394期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

行遍天下

追蹤

延伸閱讀

奇美博物館預計埃及展將湧人潮 新推快速入場預約

沙漠深處打造AI園區 阿聯推動經濟轉型

奇美博物館《埃及之王》省時新服務：搶先預約時段 快速通關

超級回憶殺！古天樂穿越神作「尋秦記」苦等25年：師徒決裂

相關新聞

水下攝影師的跨年提案 與海龜一起悠游迎新年

小琉球因地理位置得天獨厚，被中央山脈擋住東北季風，幾乎一整年都能潛水，冬季水溫最低還有23度左右。因為水溫下降，布氏藻開始生長，提供了小生物養分，許多生物隨之而來，許多小生物是夜行性，只有晚上才會出現，待這一年的最後一顆夕陽落下後，即可出發夜潛尋找多樣生物的蹤跡。

北回歸線上的鮮鹹滋味 玩體驗、品海鮮 走讀島嶼獨特風土

北回歸線劃分熱帶與副熱帶的氣候交界，這條線大多數經過的區域乾燥少雨，然而，亞洲季風帶來充沛降雨，讓台灣成為北回歸線上少數的綠洲，西經澎湖虎井嶼、東至花蓮豐濱，短短200公里，從海洋到高山，孕育多元風土文化，尤其在「風頭水尾」的西南沿海，強勁東北季風錘鍊出海口人獨特的生命韌性。跟著文化部「北回博物島」海口百蚵全書小旅行，來趟深度探索吧！

澳門魅力再發現 老城區新面孔 鑽入巷弄探訪時光故事

融合東西方文化的澳門，觀光面向豐富又多元：從奢華酒店的頂級享受，到老城巷弄間的庶民生活；無論是熱愛藝文活動的展覽控，抑或是喜歡挖掘隱藏景點的文青旅人，各有各的心頭好。

海味生蠔、豐腴秋刀、鮮甜螃蟹 啖一口北海道道東限定滋味

在日本的地圖上，北海道的道東除了是日本最東部的地區外，還是一個冬季被風雪和海洋包圍的角落。這裡雖然不像札幌那樣熱鬧，也不若小樽般浪漫，卻有一種樸實又極致且無法被取代的地方限定美食靈魂。

解鎖人生清單 穿越時空長河一探「埃及」多重宇宙

埃及，始終是人生清單上最宏大、最神秘的一筆。我們告別日常，展開跨越千年時空的冒險之旅。然而，埃及的風貌遠超單一想像，它有著令人著迷的多重維度：不僅有三千年的歷史沉澱，更有撒哈拉的自然極限、紅海的海洋之美、沙漠腹地的寂靜以及高空視野的遼闊。在現代、傳統、歷史、信仰兼容並蓄的國土之上，我們順著尼羅河一路南下，用心領略不一樣的埃及。

輕露營車移動度假新體驗 說走就走回歸自然與山野共呼吸

也許你會好奇一個問題：露營得準備器材跟裝備，搬東西上下爬每次都會弄得滿身大汗，累都累趴了……有什麼好玩的？不過這次不同，出發前很幸運剛好預約到格上租車新推出的一款露營車J SPACE，所有懶人需要的多元空間與功能性一應俱全，早就都在車上了，我們只要「說走就走」就行啦！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。