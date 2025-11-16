藏在山林裡的日歸湯屋 五感沉浸舒泡美人湯

【圖／文：田欣雲】

秋風輕撫過山巒，為桃園復興區這片泰雅溫泉鄉，帶來解鬱的涼意與繽紛美景。羅浮這兒的溫泉水被譽為「美人湯」，屬於碳酸氫鈉鹽泉，pH值介於8至9之間，泡起來無臭無味，又因富含豐富礦物質，泡後肌膚會變得非常光滑咕溜，因此被形容為「大自然生成的純淨化妝水」。微涼秋日裡沉浸在天賜湯泉之中，泡完湯再到周邊復興橋散散步、飽覽綠意，身心都足以獲得深層的滋養與放鬆。





融入自然山林的日歸溫泉居所

走進採會員制經營的「蕃薯藤溫泉會所」，旅人好似進入了一處日式風情的世外桃源。會所由在地有機生活品牌蕃薯藤TINA家族經營，將生態有機理念融入舒適的泡湯空間。若要說全館設施中哪項最是迷人？絕非大眾風呂（男女裸湯）莫屬，從脫衣所開始，設計細節即展現濃濃和風，大量使用的檜木建材飄散馨香，令人心曠神怡。這裡的泡湯區分作半戶外溫泉湯池及露天湯池兩部分，遊客可一邊享受美人湯，一邊呼吸著羅浮清新的山林芬多精，眼望竹影婆娑，耳聽溪流潺潺，真是絕妙的五感體驗。對於追求隱私的旅人或家庭，會所另打造了16坪及18坪兩款「日歸り湯屋居所」，這些居所如同溫馨的山中之家，不提供住宿，但09:00-17:00都能使用。

▲半戶外溫泉湯池景觀一流，可近賞竹林、遠眺山景。

▲露天湯池尺寸較小，但更貼近自然風光。

▲湯屋居所配備獨立的美人湯泉浴池、榻榻米座席和客廳。





品嚐有機友善的「產地到餐桌」饗宴

午餐「地產風有機旬料理」的食材選擇上，蕃薯藤溫泉會所延續品牌堅持「食當地、食當季、食有機」精神，用桃園在地豐富食材饗客，體現了「從產地到餐桌」的有機生活概念。如炸物取自石門水庫的溪哥與溪蝦，炊飯以復興在地綠竹筍、椴木香菇入饌，烤物則能吃到附近高義部落產的冷泉鱒魚等。泡湯後的午茶時光，同樣充滿儀式感。有機午茶套餐包含招牌的窯烤小松菜紅蘿蔔麵包，搭配甜點（有機紅豆白玉、檸檬起司蛋糕）雙拼。飲品則嚴選自家烘焙的有機認證咖啡豆、日本靜岡直送茶品，或自家茶園種植的有機紅茶，用餐附贈美人足湯，能在門前綠地旁的廊下泡泡腳，優雅地享受午後愜意。

▲午餐「地產風有機旬料理」使用自家產有機食材及本地食材，菜色豐富。

▲愜意享受午茶時光。





店家資訊

蕃薯藤溫泉會所

地址：桃園市復興區羅浮142號

電話：03-382-1000

時間：09:00-18:00（週二休；最後供餐時間16:00）

網址：https://www.organicyamonsen.com.tw/

消費：會所只接待會員，入會費300元/人。美人足湯+有機午茶480元/人；美人足湯+有機旬料理980元/人；大眾風呂880元/人；16坪日歸湯屋居所（09:00~17:00）：5,500元/2人（含餐、大眾風呂、足湯等），以上為會員專屬價。

注意事項：1.全館禁帶外食、禁止吸菸、園區暫不開放寵物入園。2.日歸湯屋居所僅接受預約，需全額轉帳預訂。3.大眾風呂湯池周邊採用純天然的台灣檜木，有水時容易濕滑，請勿站立。4.裸湯區禁止拍照與包裹浴巾入池，本篇取材為呈現拍攝情境已事前與會所申請核准，並由工作人員陪同。



