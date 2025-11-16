快訊

台中龍井圖書館蛇咬人 市府農業局確認：是舟山眼鏡蛇將野放

現場慘況曝光！高雄7旬翁駕車下橋違規右轉撞機車衝待轉區 釀9人受傷

115學年大學音樂系減招 第一線教師：大學只是最後一張骨牌

從代工製造到青創設計 玩轉不一樣的彰化行

聯合新聞網／ 行遍天下
▲在彰化縣立圖書館登場的總行《彰化行》有一座「彰化 AI 智庫多維模型」提供未來資源運轉串流。
▲在彰化縣立圖書館登場的總行《彰化行》有一座「彰化 AI 智庫多維模型」提供未來資源運轉串流。

【圖／文：曹憶雯】

作者介紹｜曹憶雯

曾任旅遊雜誌總編輯，以視覺、味覺、聽覺記憶風景，用文字和相機觀察、紀錄所聞所見，旅行足跡遍布五大洲，相關作品刊載於各平面與網路媒體、機上雜誌，出版20多本著作。

台灣設計展「彰化(((行)))」告一段落，在心中留下的餘韻，不只是設計美學，還有對生活與城市的全新觀察。走過三大展區，觀賞了15個分行策展，彰化的文化、傳統、工藝、創意、產業、美食與人情味，正被重新解讀，每一步行走都是學習的過程。特別喜歡2025台灣設計展主題「彰化(((行)))」的發想與命名。「行」既可讀「ㄒ一ㄥˊ」意為行走與遊賞；也能讀作「ㄏㄤˊ」象徵彰化百工百業；左右括弧設計展現向內凝聚向外連結的設計力量。今年的展覽開啟許多人對這座城市的想像，一個融合傳統與創新的彰化，正以不同面貌越「行」越好。

▲鹿港公會堂融合台洋日式風格，具時代建築價值，也是《平安行》的展館。
▲鹿港公會堂融合台洋日式風格，具時代建築價值，也是《平安行》的展館。

▲《平安行》解讀鹿港信仰儀式與地方歲時系統。
▲《平安行》解讀鹿港信仰儀式與地方歲時系統。

來到彰化市區的中興莊眷村文化園區令人眼睛一亮，在台灣設計展期間化身「人人百貨NEXT-GEN Store」，以彰化青年品牌為核心，透過創新展售與沉浸式體驗，串連地方文化、青創精神，展現青年設計力。

　

人人百貨 人人都能有創業夢

《靈感選物店》的概念，是力邀在地青年共創，從品牌進駐到空間規劃，用設計回應生活與創造未來。其中的「小高潮色計事務所」品牌，以幽默筆觸打開社會對話，聯名商品招財珍寶佛窗花首飾架、卦山嶼日洗髮皂、舉頭有神明純白帽，令人會心一笑。而《探索青樂園》則聚焦家鄉記憶與創業故事，邀彰化青年團隊分享追夢經歷，鹿港出生的世界麵包冠軍陳耀訓，以在地紅土鹹鴨蛋與紅豆餡製作「蛋黃酥界愛馬仕」；興波咖啡創始人吳則霖從彰化二林出發，騎三輪車在河濱賣咖啡練習技藝，逐步拓展全台，兩人都將家鄉的滋養化為創意能量。

▲《探索青樂園》呈現地方創業者與家鄉共存的模式。
▲《探索青樂園》呈現地方創業者與家鄉共存的模式。

▲人人百貨《靈感選物店》展示在地青年品牌的產品開發實驗。
▲人人百貨《靈感選物店》展示在地青年品牌的產品開發實驗。

▲人人百貨以彰化中興莊為舞台，活化眷村空間成為青創展區。（圖片提供：彰化縣政府）
▲人人百貨以彰化中興莊為舞台，活化眷村空間成為青創展區。（圖片提供：彰化縣政府）

　

代工製造重鎮 轉型多元的創新設計

「在台灣製造之前，是彰化製造。」這句話令人玩味。戰後，彰化作為台灣重要的製造重鎮，見證產業從代工轉向自主研發的過程，也累積深厚的製造技藝。我在彰化展區《八角產業學》看見彰化製造的浪漫，從紡織、自行車到農產加工，彰化的工廠從農田萌芽，「客廳即工廠」的草根精神造就緊密產業鏈，默契對接全球市場。

▲彰南展區《彰化力》，讓大家知道，從紡織、水五金、車輛與零組件、日用品，彰化製造無所不在。
▲彰南展區《彰化力》，讓大家知道，從紡織、水五金、車輛與零組件、日用品，彰化製造無所不在。

在台灣製造轉型的浪潮中，彰化正將代工底蘊轉化為創新與永續力量，《厚製生活 BOLD》展區集結台日九組在地製造者與設計師，透過跨界共創與群眾募資平台，將傳統製造蛻變為現代生活提案。令人耳目一新的《設計創新擴大器》展區，把台灣中小企業在2023至2025年間的亮麗成績、創意與潛力放大，讓彰化設計力更具影響力、更能被世界看見。走進彰南展區的《彰化力》，看到生活中熟悉、喜愛的品牌，才知道彰化除了匯聚紡織、水五金、自行車與汽車零組件等產業，還有精密技術與創新設計，並且導入永續與科技力量。維力炸醬麵、森田藥粧面膜以及SOUNDSGOOD設計襪等等，都是彰化的驕傲，全都Made in ChangHua。

▲彰化以紡織、水五金與自行車產業鏈聞名全台。
▲彰化以紡織、水五金與自行車產業鏈聞名全台。

▲《厚製生活 BOLD》集結台日九組在地製造者與設計師，將傳統製造蛻變為現代生活提案。
▲《厚製生活 BOLD》集結台日九組在地製造者與設計師，將傳統製造蛻變為現代生活提案。

在彰化的設計語言裡，「傳統不是包袱，而是能量」，鹿港，就是最好的例子。紅磚、木門、街屋、老鋪、光影落在鹿港窄巷裡，每一步都是歷史的回音；各種傳統糕餅店、製香店、童玩店，讓鹿港變得更有趣。老城的再生，不是把街道變成觀光舞台，而是保留生活感，讓老屋繼續呼吸、讓傳統工藝仍能被看見。除了看展，此行也跟著在地培訓的導覽老師穿街走巷，拜訪匠人與職人工作室，收穫豐富。

▲鹿港的桂花巷藝術村吸引藝術家工作室駐村。
▲鹿港的桂花巷藝術村吸引藝術家工作室駐村。

　

老城再生 傳承文化記憶的平安行

位於鹿港老街街尾的「鹿港公會堂」昔為萬春宮，日治時期改建為地方集會所，台灣設計展期間作為《平安行》展覽場域，見證鹿港的時代變遷。在彰化，平安不只是祝福，更是集體守護的日常，《平安行》策展人顏震宇長年推動傳統文化教育，透過他的解說方知家戶香案供品擺放位置與意義，民俗節慶的儀式，以及民俗物件如何承載地方記憶與人的連結。

循著彰化的文化氣韻走進鹿港《殿氣現場》展場，透過精彩的光影、裝置和紀錄，可以感受彰化文化、信仰、工藝，在當代生活中的延續與創新，以《向前走》一曲成名的林強是協同策展人，讓展覽更有可看性。

▲各種傳統糕餅店、製香店、童玩店，讓鹿港老街更有內涵。
▲各種傳統糕餅店、製香店、童玩店，讓鹿港老街更有內涵。

　

公路花園傾聽土地回聲 美食是最直接的地方語言

離開市中心來到彰南展區的田尾公路花園，腳步自然放慢，只要走進這片綠色生活教室，便能親近土地、理解植物，感受大地的節奏，當全球都在談論永續與低碳，田尾其實早就以日常實踐了永續。《植物行》是專為植物迷打造的探索路線，讓人走入巷弄中的園藝天地，學習職人植栽技法與庭園美學，揭開田尾花卉之鄉的產業底蘊。

▲旅人在田尾公園花園走進園藝天地，親自體驗植栽巧思。
▲旅人在田尾公園花園走進園藝天地，親自體驗植栽巧思。

要真正理解一座城市，就從「吃」開始。彰化卦山村遊客中心的《天地味總舖》展覽，以飲食為入口，勾勒彰化飲食地圖與跨界風味商品，讓仕紳家宴的美學與常民小吃同時被看見。從炕（控）肉飯切工的講究，到肉圓皮餡比例的拿捏，再到一碗湯頭背後的功夫，人們吃進肚裡的不只是料理，更是生活、文化與地方記憶。是時候享受彰化小吃甜點了，從肉圓、涼圓、炕肉飯，到豆包、鳳眼糕、麻糬，每一款都想找家愛店解解饞。

▲彰化不只是肉圓聞名，個頭較小口感Ｑ彈的涼圓，也是經典小吃。
▲彰化不只是肉圓聞名，個頭較小口感Ｑ彈的涼圓，也是經典小吃。

　

《一路向山行　駛進谷關湯旅秘境》11月號2025第393期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

行遍天下

追蹤
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

市售雞蛋檢出農藥芬普尼殘留 彰化衛生局令蛋場下架

彰化驚傳46歲女疑殺害7旬母墜樓 兩人明顯死亡未送醫

彰化蛋場驗出超標芬普尼！15萬顆蛋流向9縣市超市 全部下架停售

驚險車禍！阿公載4孫撞路旁車摔落一層樓高邊坡 5救護車接力送醫

相關新聞

活跳數百年的庶民美食 體驗腎上腺素飆升的虱目魚上岸

秋天是虱目魚上岸的季節。這個已經在台灣活跳了300多年的國民魚種，雖然一年四季都能吃到、每天都有魚池會捕撈，但因為它怕冷，如果冬季寒流太強，仍免不了意外涷斃或成長緩慢耗費飼料，因此多數漁民都選擇深秋之前就請虱目魚上岸，而看虱目魚上岸，是種腎上腺素會跟著飆升的體驗。

走讀東北角小漁村 泡海湯品海鮮聆聽動人在地故事

隨著時序進入秋冬，東北角的海岸風光也充滿了詩意，漁獲正鮮，旅程有滋有味。這趟東北角小旅行，先以海洋溫泉暖身，再沿岬灣探索漁村；從宜蘭的梗枋、大里社區，到新北市的福隆、鼻頭與南雅漁村，一路走讀，沿途品味，賞地景、品海鮮、泡暖湯，也聽聽動人的在地故事。

藏在山林裡的日歸湯屋 五感沉浸舒泡美人湯

秋風輕撫過山巒，為桃園復興區這片泰雅溫泉鄉，帶來解鬱的涼意與繽紛美景。羅浮這兒的溫泉水被譽為「美人湯」，屬於碳酸氫鈉鹽泉，pH值介於8至9之間，泡起來無臭無味，又因富含豐富礦物質，泡後肌膚會變得非常光滑咕溜，因此被形容為「大自然生成的純淨化妝水」。

從代工製造到青創設計 玩轉不一樣的彰化行

台灣設計展「彰化(((行)))」告一段落，在心中留下的餘韻，不只是設計美學，還有對生活與城市的全新觀察。走過三大展區，觀賞了15個分行策展，彰化的文化、傳統、工藝、創意、產業、美食與人情味，正被重新解讀，每一步行走都是學習的過程。

歐風度假感冷熱泉雙享受 來一場餐桌上的跨國味蕾旅行

當抬頭的豔陽開始變溫柔了，秋日的腳步也輕輕敲門，而這個迷人的季節，我想，大概就是能在忙碌的生活行程中找到一個讓身心都能徹底放鬆的地方，緩緩自己，最舒心不過了！

乘著海風一覽伊勢志摩美好 體驗海女文化、漫遊珍珠故鄉

近鐵電車專為旅人設計的景觀特急列車「島風號」，像風一樣掠過田野與海岸線，駛向伊勢志摩所在的三重縣，這裡有瀰漫著神聖氣息的伊勢神宮、傳承二千年的海女文化，以及珍珠養殖的故鄉志摩半島，是一處海與信仰交織的地方。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。