歐風度假感冷熱泉雙享受 來一場餐桌上的跨國味蕾旅行

【圖／文：溫士凱】

當抬頭的豔陽開始變溫柔了，秋日的腳步也輕輕敲門，而這個迷人的季節，我想，大概就是能在忙碌的生活行程中找到一個讓身心都能徹底放鬆的地方，緩緩自己，最舒心不過了！每年這時候，我習慣約友人一家到「瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店」走走。而每一次回來，也都像是與自己簽下的一份「季節限定」的悠閒約定。

▲羅馬雕刻噴泉，一秒置身義大利。





在光影裡一秒遇見義大利假期

白天的瓏山林，我常錯覺自己置身義大利南方的度假小鎮。迎面的拱門、石磚、噴泉與淡黃色調的雕花牆面，以及藍色燦燦的水池，處處充滿歐風浪漫。當一跳進泳池，水花四濺，全身瞬間被沁涼包圍，秋老虎的熱氣則一掃而空。轉身，看見友人和孩子們在池中追逐，一旁室內水池裡的情侶依偎在律動水池旁，還有在養生池任泉水在背上拍打出快樂的節奏。隨後自己躺上色彩繽紛的獨角獸泳圈，悠悠漂浮在池畔，義式氛圍裡的一切，讓人心花開得更燦爛。眼前這一幅幅生動的畫面，就是度假該有的愜意啊！

▲樓頂的大眾露天溫泉裸湯，視野良好。

▲大眾裸湯也有室內池與休息室，質感良好。

▲飯店設施僅開放住客使用，私密性高且泳池人少，非常享受。

我想，這裡大概是台灣度假飯店裡水池和水療設施最完整的一間吧！蘇澳聞名的冷泉清爽、溫泉則是暖意滿滿，就像兩種截然不同的擁抱。而最令人期待的享受，便是在房間裡不同冷熱池子間穿梭，先是熱湯裡的放鬆，再跳進冷泉的刺激，笑聲隨之響起，好生歡樂和舒暢。

▲每間房間內都設有冷、熱兩種泉池，很是貼心。





餐桌上的味蕾跨國旅行

當夜幕低垂，另一場精彩才正要登場。入住瓏山林對我的另一個期待，是行政總主廚賴俊雄的餐食饗宴了。本身是六堆客家人的他，曾在米其林餐廳與法式料理中紮實磨練廚藝，他最擅長的則是以台灣食材和客家、宜蘭在地文化為靈魂，搭配法式技法創造出令人驚喜的餐點。這回的第一道「絲瓜冷湯」一上場便是亮點。薄荷綠的清澈湯底，像蘇澳冷泉的水波，一口下去卻暗藏玄機，是絲瓜晶球與蛤蜊晶球在口中迸裂，鮮味瞬間爆開，讓我不自覺笑出聲。接下來的「海鮮燉飯」則是將南澳無毒蝦、東北角中卷與三星蔥結合，義式作法卻蘊藏台灣味道。而「南方澳黑鮪魚」更像一場文化的跨國戀曲，韓國甘苔、雲林香草醬油、宜蘭鳳梨辣醬，交織出酸甜辣三重奏。至於主餐「澳洲和牛頰」，牛頰燉得軟嫩，用台中黑后葡萄酒調和出酸香與甜韻，一抿即化，餘韻綿長。這頓晚餐，讓人像是繞了一圈台灣，又偷渡了一趟異國旅行，相當驚艷。

▲「海鮮燉飯」料理，義式作法卻蘊藏台灣味道。

▲「絲瓜冷湯」薄荷綠的清澈湯底暗藏玄機，相當迷人。





館內閒適時光& 驚喜戶外冒險

飯店裡的體驗也不容錯過，在不同的季節會提供多元免費DIY課程。此外，地下室還有健身房、兒童遊戲室與桌遊空間，是雨天時的最佳避風港。至於館外行程，這次我選了「板潛二合一水上活動」。從SUP龍舟板到浮潛，帶我們到蘇澳知名的豆腐岬，在最嗨的時刻，穿著救生衣直接跳水，清涼的海水瞬間擁抱全身，那股暢快，好像又回到小時候的夏天，開心。對了，豆腐岬因黑潮帶來生物幼苗，孕育出豐富的珊瑚礁生態。此外，1939年這裡還是全世界第一個正式記錄到「珊瑚產卵」的地方，比澳洲大堡礁的研究還早了45年喔！

必須承認，在瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店每一次的停留，都是一次完整性的療癒。白天在義式泳池裡歡笑，夜裡在餐桌上旅行；白日玩水、夜晚泡湯，隔天又能帶著新發現踏上海岸。而秋天正好，不冷不熱，正是在樓頂露天泡湯的最好時光。在這裡，會發現度假不一定要追逐遠方，只要來到蘇澳，便能收穫屬於秋日的溫暖與清涼。

▲蘇澳豆腐岬「板潛二合一水上活動」

▲豆腐岬因黑潮帶來豐富的珊瑚礁生態。





店家資訊

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店

地址：宜蘭縣蘇澳鎮中原路301號

電話：03-996-6666

網址：https://suao.rslhotel.com

消費：秋冬住房專案｜雙人入住一泊一食+飯店直訂禮遇每房$10,000元+10%起、雙人入住一泊二食+飯店直訂禮遇每房$13,000元+10%起。更多優惠內容與館外行程請至官網查詢。

注意事項：男女裸湯區禁止拍照，本篇取材已事前與飯店申請核准，並由工作人員陪同拍攝。



