南太平洋的熱帶天堂 沉浸Fiji Time斐濟慢時光

▲斐濟副總理(右二)出席2025 GSTC全球永續旅遊論壇。（攝影：黃小莫）
【文：黃小莫，圖：斐濟觀光局】

2025年8月，在自然保育與環境資訊基金會支持下，我前往斐濟參加「GSTC全球永續旅遊論壇」，與來自40多國、350位專家交流，並分享台灣推動海洋保育與潛水業者合作的案例。斐濟觀光局也積極推廣永續旅遊，攜手業者推出「Loloma Hour」，邀請旅人花一小時投入環境或文化友善行動，讓旅行不只是度假，更成為守護海島天堂的力量。

來到南太平洋上的由300多座島嶼組成的熱帶天堂——斐濟，從蒼翠的熱帶雨林到繽紛的珊瑚礁，為旅人帶來截然不同的體驗。斐濟的原住民與台灣都是南島語系，如今更融合了印度裔、華裔等，展現獨特多元的島嶼風貌。從登上斐濟航空開始，你就會進入「Fiji Time」，意即慢活、放鬆的節奏，人們熱情地以斐濟語「Bula」打招呼，以「Vinaka」道謝，學會這兩個字，就能拉近與當地人的距離。「Loloma」在斐濟語意指「因愛而生的慷慨行動」，象徵斐濟人對土地、海洋與彼此的深切關懷，旅人可參與四種「Loloma Hour」行動：守護野生動物，參加自然導覽；守護珊瑚礁；保護海岸線，參加淨灘或紅樹林復育，協助減緩海岸侵蝕並保護棲地；支持在地社區，透過料理課或拜訪部落，深入認識斐濟文化。

▲傳統Meke表演展現斐濟原住民的力量與優美。
▲斐濟Meke傳統舞蹈，男性展現力量、女性優雅；舞者有時使用棍棒、長矛或扇子強化動作，展現斐濟獨特文化韻味。
▲斐濟有南半球最大的印度教寺廟，族群融合原住民、印度裔與華裔。
▲透過村落體驗，認識斐濟文化。
Rivers F iji：永續典範的激流探險

旅遊不只是玩樂，還能兼顧雨林保護與社區永續，Rivers Fiji就是最佳案例！它在斐濟最大島維提島（Viti Levu）高地雨林深處，經營納烏阿（Navua）河上游激流泛舟，這條河因壯麗峽谷景觀被譽為「伊甸之河」。

1990年代末，這片雨林曾面臨伐木威脅。為了守護河川與生態，Rivers Fiji創辦人與在地部落及斐濟政府合作，以生態旅遊取代伐木。泛舟收益回饋部落教育與建設，並培訓居民成為專業嚮導，也讓這片區域被劃為國際重要濕地。如今，旅人由當地人帶領穿行雨林激流，感受秘境靜謐之美，同時學習自然知識，實踐「無痕旅遊」（Leave No Trace）精神，讓旅程獲得美好回憶，但不為環境留下負擔。

▲Rivers Fiji帶領旅人泛舟穿越壯觀的峽谷美景。
▲在斐濟高地河流是核心，昔日居民透過Bilibili竹筏漂流往來村落。
▲斐濟必喝Kava傳統飲品，以胡椒科植物根部製成，帶泥土味，常於儀式分飲。依禮俗盤腿而坐，飲前拍掌一次，飲後拍掌三次並致意。
充滿驚奇的瑰麗海洋天堂

斐濟被譽為「世界軟珊瑚之都」，海洋生態豐富，潛入其中，有機會與鯊魚、鬼蝠魟或海龜共游；而水面上Cloudbreak更是世界知名的衝浪勝地！斐濟也因鄰近大翅鯨育幼的東加王國海域，我在潛水與觀浪的水面休憩時光，都意外看見大翅鯨躍身擊浪、舉尾，令人驚喜！斐濟美麗、清澈的海洋彷彿人間仙境，金黃沙灘細緻柔軟，海中瑰麗的珊瑚礁群宛如繽紛花園，神仙魚、鸚哥魚、石斑魚自在穿梭，偶爾還能遇見梭魚、海龜，更幸運的話，還有機會與溫馴的礁鯊共游。而5至10月是欣賞鬼蝠魟的最佳時節，牠們會在特定礁區覓食或清潔，姿態優雅。

斐濟全年皆適合潛水，即使在南半球冬季5至11月，水溫仍有25至27度，吸引全球潛水員慕名而來。斐濟島嶼眾多，許多渡假村都有海洋科學家進駐，讓人更深入認識海洋。也能參加船宿潛水，深入偏遠的保護區，一探原始海洋樣貌。此外，Cloudbreak被譽為全球最夢幻衝浪點之一，每年4至10月浪況最佳，巨浪速度快、力量強，吸引無數職業好手與熱血玩家。Cloudbreak必須搭船前往，不諳衝浪者，也能搭船到海上觀浪。在斐濟，享受陽光與海洋的同時，更要學習對土地與海洋的尊重，讓美好得以永續。

▲斐濟有300多座島嶼，海洋休閒活動盛行。
▲當地衝浪好手在世界級浪點Cloudbreak乘風破浪。
▲斐濟珊瑚礁生態繽紛多彩，宛如海中熱帶雨林。
▲斐濟海水清澈，沿岸淺灘適合進行浮潛、獨木舟等活動。
旅遊資訊站

斐濟觀光局：www.fiji.travel

時差：比台灣快4小時。

氣溫：氣候溫和宜人，無明顯冬季，日平均氣溫約26至31度。

貨幣：斐濟元FJD。1FJD約合13.4新台幣（2025年9月資訊）

航空：從台灣出發可至澳洲或香港轉機，前往斐濟楠迪國際機場。

入境規定：持中華民國有效護照免簽證入境觀光，最長可停留4個月。

注意事項：部分店家刷卡會加收2至5%手續費，消費前請先確認。搭計程

車須付現，可攜帶美金兌換斐濟元。

　

