阿拉斯加冰川郵輪之旅 世界盡頭的陸海空冒險

想為家人規劃一次與眾不同、又能親近自然與文化的旅程，美國阿拉斯加冰川郵輪無疑是絕佳選擇。優點是不必頻繁換旅館，夜間航行、白天行程充裕。船上餐廳24小時營業，下船日也能回船用餐，加上船公司提供內陸套裝行程與專業導覽，或自由探索，旅遊方式靈活又節省心力。我們7月初出發，正值阿拉斯加的黃金旅遊季，冰河壯麗、野生動物活躍、氣候涼爽宜人，搭乘藍寶石公主號郵輪(Sapphire Princess Cruise)，展開從溫哥華出發，橫跨冰河灣國家公園(Glacier Bay National Park)與學府冰河國家公園(College Fjords National Park)，再延伸到阿拉斯加內陸數個國家公園，一路飛上雲端與探索海洋的深度旅遊，整趟旅程精彩不斷。

▲告別這趟旅程的最後一個夕陽，前往永晝的阿拉斯加。





寓教育樂多元郵輪行程

藍寶石公主號郵輪此航線由加拿大溫哥華出發，前往美國阿拉斯加惠蒂爾，為期8天7夜。這艘豪華郵輪可容納2,670人。船上設施齊全，包括露天電影院、劇院、水療中心、運動中心與兒童俱樂部等。

此行最令人期待的，是郵輪穿越冰河灣國家公園(Glacier Bay National Park)與學院冰河國家公園(College Fjords National Park)的兩日航程。兩地由美國國家公園管理局NPS監管，每日僅准兩艘郵輪入內，藍寶石公主號便是其一。抵達前，我們早早在陽台等待，遠方冰河群自霧氣與山影間浮現，冰川崩落如電影場景，正如Debbie Miller筆下「活的冰河」，相當震撼。隨後，護林員乘小艇登船解說，並在16樓設立限量商品區與發放兒童專屬的國家公園活動本，介紹冰川的形成與融解、海獺、海豹等動物的生態知識，完成活動後，還會為小孩舉辦頒獎儀式及勳章，非常用心。

▲船尾甲板附設溫水泳池，提供遊客另一種欣賞冰川的方式。

▲冰川崩落的瞬間，如同地球落下一滴冰淚。

▲國家護林員生動解說的方式，讓小孩們目不轉睛。





阿拉斯加內陸的陸、海、空冒險

在惠蒂爾(Whittier)與郵輪道別後，開始了這趟旅程的內陸篇章。惠蒂爾原是楚加奇原住民通往威廉王子灣的陸路港口，1943年二戰期間，美國陸軍於此設立Camp Sullivan軍港與鐵路支線作為後勤之用。出港後不容錯過的參觀景點是阿拉斯加野生動物保護中心(Alaska Wildlife Conservation Center)，這個非營利性動物庇護園區專門照顧阿拉斯加境內受傷或被遺棄的野生動物，遊客能近距離且安全地觀察棕熊、駝鹿、麝香牛與北極狼等動物，並設有解說導覽與教育體驗活動，開放式的園區讓動物保有最原始且不被打擾的活動範圍，讓第一次見到野生巨大棕熊與駝鹿的小小冒險家們驚嘆不已。

▲保育區的雪山風景，如油畫般夢幻，令人驚嘆。

▲阿拉斯加駝鹿是最壯碩的鹿種，成年駝鹿甚至比車還高大。

隨後前往峽灣國家公園旁的漁港城市西沃爾(Seward)，我們參加了戶外行程裡最熱門的冰川賞鯨船，航行經過開放海域的小島群，正是鮮豔亮麗的冠海鸚/角海鸚與白頭海雕的棲息地，最後抵達霍爾蓋特冰川(Holgate Glacier)，由於船身較小，能以更近距離欣賞冰川之牆。過程中不僅有座頭鯨與白腰鼠海豚(Dall’s Porpoise)伴游，解說員也引導遊客觀察海獺、海鳥、座頭鯨與浮冰之間的互動。當賞鯨船駛近巨大裂縫中的冰川牆面時，船長撈起一顆浮冰讓全船品嚐特別的萬年冰川水，也讓人直面在全球暖化下冰川正在迅速崩落退縮的危機。

▲霍爾蓋特冰川之牆，近距離體驗其低鳴與崩落，撼動心靈。

▲冠海鸚橙喙金冠，羽色黑亮。

▲手裡握著稀有的冰川浮冰，紀錄難得的北境時光。





飛越雲端 踏上冰川之心

轉往童話般的小鎮塔奇特納(Talkeetna)，在這裡我們展開了此行最震撼的一段旅程：Air Taxi飛行之旅。由於塔其特納位於較內陸，氣候相對穩定，且單程飛行時間只有短暫的30分鐘，相較於冰川下游冰面的溼滑難行，上游漫步時腳下雪地鬆軟，因此行程無年齡與體力限制，適合小孩及長輩參加。帶著興奮的心情搭乘小型飛機盤旋上空，遨遊雲之上，眼前浮現的是北美第一高峰的迪納利山脈，這是我們第一次看見山峰與雲海如此連綿壯麗，無邊無際，低頭更隨處可見「冰川之淚」的美麗景色。當飛機降落在冰川發源地，全家人穿上雪靴，步行在冰川雪道與山間，孩子們興奮地觀察四周，更嚐了一口略帶鹹味的萬年冰川之雪，我很推薦主動爭取去程的副駕駛座位置，更能由遠而近飽覽多角度的雲海。

▲紅藍飛機停駐雪原，每天締造無數冒險旅程的起點。

▲小飛機副駕視角遠望，迪納利山脈聳立雲端，蒼茫壯景撼動心靈。

▲我在冰川間不停按下快門，忘我地記錄壯麗的高山瞬間。

