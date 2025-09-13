龍眼農的討山文化 與時間拚搏的風味之美

快訊

行遍天下
▲每年8月龍眼結實纍纍時，總充滿了金黃豐收的喜悅。
▲每年8月龍眼結實纍纍時，總充滿了金黃豐收的喜悅。

【圖／文：陳志東】

作者介紹｜陳志東

獨立記者，專注於台灣休閒農業及食材深度報導。著有《休閒農業走過20年》、《農村廚房尋味之旅》、《嘉南平原的心跳聲》等書。

每年8月立秋，龍眼開始結實纍纍，到了8月下旬處暑前後，就會一顆顆的鮮美掛滿枝頭，直到9月白露後進入尾聲。也就是，龍眼盛產於一年之中最熱的秋老虎季節、也是勢必要歷經颱風的季節，僥倖躲過颱風與暴雨的龍眼，都是上天給的禮物。

只不過，這是個讓農夫無法偷懶的禮物，主要在於龍眼跟荔枝一樣無法後熟，一定要完全成熟後才能採收，採下之後號稱「一日色變、二日香變、三日味變」，因此農夫一到龍眼產季只能不停加快腳步採收與出貨，當天賣不掉的就要立即趕工做成龍眼乾，期間只要偷懶一兩天，它們就會毫不客氣的讓色香味全部消逝。

▲仙湖農場第五代主人吳森富正示範龍眼農採收龍眼的方式，作法是把整枝條砍下後順著帆布滑梯滑到地面。
▲仙湖農場第五代主人吳森富正示範龍眼農採收龍眼的方式，作法是把整枝條砍下後順著帆布滑梯滑到地面。

▲從新鮮到桂圓，龍眼在這6天5夜過程中，每天的風味都變得不同，都各有支持者。
▲從新鮮到桂圓，龍眼在這6天5夜過程中，每天的風味都變得不同,都各有支持者。

　

三種作法 香氣各自不同

在台灣，龍眼乾主要區分三種作法：機器乾燥、陽光日曬，還有焙灶柴燒。其中機器乾燥品質最穩定也最簡單，放進乾燥機設定溫度與時間就完工，適合喜歡沒有其他雜味、只要單純龍眼乾風味的人。陽光日曬也一樣味道乾乾淨淨，會增添一點來自太陽的香氣，並因每年陽光熱力不同而有不同的口感與Q度。最後一種焙灶柴燒，它最辛苦，味道也最多元。其作法是在山區土坡挖出「焙灶寮」，然後將修枝後的龍眼木點火，讓柴火的煙與熱度經過一條如烏鶖尾巴的管道後，以均勻穩定的煙霧熱力去烘乾龍眼。由於新鮮龍眼水分多，放入焙灶寮後經常一股混雜水蒸氣的濃濃煙霧升起，這時龍眼農就要趕快在煙霧中拿著工具翻動龍眼讓其均勻受熱，動作猶如農夫耕田一樣，號稱「耕煙」。

耕煙聽起來浪漫，實際上就是要在一年之中最熱的季節，走進溫度高達5、60度的濃濃煙霧中翻動龍眼，這時農夫一定會被燻到眼淚與汗水齊發，而且在這焙龍眼的5、6天中經常幾個小時就要翻動一次，不停經歷酷暑時的煙霧浴，過程極度辛苦，但換來的就是那無法取代的甘甜與柴火香氣。

▲柴焙龍眼乾過程，會不時冒出高溫煙霧，讓農民嗆到流淚流汗，農民都號稱這個「耕煙」是最流目油的工作。
▲柴焙龍眼乾過程，會不時冒出高溫煙霧，讓農民嗆到流淚流汗，農民都號稱這個「耕煙」是最流目油的工作。

▲龍眼在大家眼中只有一種，事實上有台灣龍眼品種已經超過50種，圖中這粉殼、潤蒂（韌蒂）、菱角是頗常見的三種，滋味與外型各自不同。
▲龍眼在大家眼中只有一種，事實上有台灣龍眼品種已經超過50種，圖中這粉殼、潤蒂（韌蒂）、菱角是頗常見的三種，滋味與外型各自不同。

▲焙龍眼要不停透過焙灶寮底下的灶口進行火力控制，在最炎熱的秋老虎時節，做著最流汗與流淚的烘焙工作。
▲焙龍眼要不停透過焙灶寮底下的灶口進行火力控制，在最炎熱的秋老虎時節，做著最流汗與流淚的烘焙工作。

　

入林耕煙 看見風味之美

早年龍眼乾很便宜，因為大家眼中「就龍眼乾啊有什麼稀奇」，直到前些年柴焙龍眼乾成為許多烘焙師傅的奪冠秘技，大家這才開始理解，原來它的滋味如此美好，過程又如此艱辛。每年8月，台南東山仙湖農場都固定會辦理一場兩天一夜的「仙湖桂圓　入林耕煙」行程，首先會由返鄉青年、仙湖農場第六代吳侃薔針對台南東山為何成為龍眼之鄉的歷史典故，以及烘焙龍眼的所有過程與風味轉變進行深度解說。仙湖農場第六代吳侃薔透過展演，融合傳承幾代的先人智慧、沉浸式的互動體驗等種種多元可能的裝置藝術，呈現龍眼的一生與職人的細膩執著，由他口中娓娓道來，讓參與的旅人明白：龍眼每年都要經歷過颱風、暴雨等劇烈氣候，留下的才是上天賜給的禮物。這跟漁夫討海其實很像，仙湖農場將之稱為「討山」，而人在討山之中，就是「謝」天之意。接著帶領大家走進龍眼林中，在80年歷史的老焙灶寮看如何柴焙桂圓，並安排試吃不同品種龍眼，以及焙火1天到6天，處在不同天數下的龍眼乾，讓大家細品龍眼在熱火溫度下的風味如何轉變，細品那汗與淚的香。

▲仙湖農場第六代吳侃薔將自己從小到大熟悉的灶寮生活，以沉浸式展演與故事性解說，將迎山、入林、起灶、伴雲、耕煙、隨風、席月、益智、歸真等九大情境鮮活地呈現這片土地獨一無二的討山文化。
▲仙湖農場第六代吳侃薔將自己從小到大熟悉的灶寮生活，以沉浸式展演與故事性解說，將迎山、入林、起灶、伴雲、耕煙、隨風、席月、益智、歸真等九大情境鮮活地呈現這片土地獨一無二的討山文化。

▲仙湖農場的住宿房間，每一間都正對壯闊山景，是許多網美喜愛的打卡點。
▲仙湖農場的住宿房間，每一間都正對壯闊山景，是許多網美喜愛的打卡點。

▲仙湖農場附設有田媽媽餐廳，並以台南東山在地桂圓、咖啡等食材，設計很有文化滋味的餐飲。
▲仙湖農場附設有田媽媽餐廳，並以台南東山在地桂圓、咖啡等食材，設計很有文化滋味的餐飲。

　

《松浦天堂路兜風　愛上縱谷田野美徑》9月號2025第391期

　

