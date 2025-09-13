「向海生活」綠色小旅行 行駛絕美海岸公路身體力行愛地球

【圖／文：行遍天下】

台東縣擁有長達176公里的綿延海岸線，得天獨厚的的珊瑚礁資源形成多處衝浪勝地，吸引國際衝浪客朝聖，迷人的台東藍更招來無數國內外遊客移居台東，因為愛戀這片純淨海洋，自發性地淨灘撿海廢、減海廢，親近海洋愛地球。由東部海岸國家風景區管理處（東管處）推廣的「向海生活」系列活動串聯多家在地商家，一起以友善、有趣的方式，透過海廢減量、源頭減量等永續環保活動，守護我們的海洋與生活。

▲圖片提供：東管處

活動｜向海生活

IG：@appreciateocean

時間：即日起至114年10月31日

活動內容：

1.海廢再生：與東海岸店家合作的小型淨灘，並結合手作課程。

2.源頭減量：鼓勵自備容器外帶，推動循環再生改造計畫。

3.親近海洋：東管處轄區8處遊客中心放置親近海洋觀念宣導摺頁，歡迎民眾索取。

以上活動未成年遊客請由家長陪同，報名詳情請關注IG與向海致敬成果網頁。





走讀部落文化、玩海廢藍染

東海岸必吃手作肉桂捲「髒孩子工作室」位於純樸美麗的隆昌部落濱海小村落，家住台北，身為南投信義布農族的小偉因熱愛衝浪玩水，東漂移居台東東河，以巧手打造綠意花園咖啡廳、工作室，提供美味的甜點、咖啡飲品，以及手作DIY課程。以「好好呼吸、好好生活」的生活觀，引導人們重新認識土地與生活的連結。將海廢垃圾結合部落阿姨的植物染，透過綑綁、擠壓布料，染製產生新的顏色花紋。髒孩子特別提供部落小地圖與環保袋，帶領遊客走進隆昌感受部落文化生活，漫步至沙灘撿海廢愛地球。午後以肉桂捲、布朗尼、手工麵包佐咖啡，享受台東慢生活。

DATA｜髒孩子工作室

地址：台東縣東河鄉隆昌路5鄰54號

電話：0989-567-634

FB：髒孩子工作室

時間：11:00-17:00（週二、三休）

體驗：海廢藍染體驗4人起350元/人，加點心400元（自備棉麻製品折50元，每人染劑量以完成1件作品為主），約2-2.5小時（部落走讀、淨灘及手作體驗），請於3天前預約

活動：限時動態分享作品成果照片，並Tag向海生活及髒孩子工作室即贈送向海優惠券1張和髒孩子飲品1杯





品嚐鬼頭刀滷肉飯、蚵仔煎美味

台東知名小吃店「卡滋爾鬼頭刀特色美食」榮獲500輯第2屆500碗美食評鑑全台灣最好吃名店等推薦，店主人以成功鎮盛產的鬼頭刀研發出美味料理，店名「卡滋爾」是為紀念曾是旗魚鏢手的父親，老闆想以簡單的做法，新鮮的食材，營造回家的感覺。首先推出了驚豔饕客的魚干滷肉飯，並陸續推出鬼頭刀魚羹、鬼頭刀蚵仔煎、綠島海菜旗魚丸湯等招牌菜。魚干滷肉飯特選3種魚干香滷，美味可口；鬼頭刀蚵仔煎外酥內嫩，一口咬下盡是滿滿的海鮮、蔬菜；鬼頭刀魚羹吃得到魚肉的紮實鮮甜，羹湯滑順濃稠。另外店家也提供減塑圓形便當盒從源頭減量循環餐盤，環保愛地球！

DATA｜卡滋爾鬼頭刀特色美食

地址：台東縣成功鎮大同路115號

電話：08-985-2257

時間：11:00-14:00、17:00-19:30（週一休）

FB：卡滋爾

消費：魚干滷肉飯55元、鬼頭刀魚羹65元、鬼頭刀蚵仔煎90元

活動：歡迎自備環保容器外帶餐點可折抵五元，或借用源頭減量循環餐盒（需事前預約）





回收漁網編織阿美族文創手作

台東成功的「迦南海耶HAYI 海廢創生基地」結合聯合國SDGs永續概念與成功阿美族編織文化，攜手部落媽媽們開發文創商品。「迦南樂活全人發展協會」理事長郭亞民提及創辦初衷，因不願見到土生土長的美好家鄉遭受漁網海廢的破壞，在阿美族海廢創作藝術家阿信．沙華克建議下，希望讓更多人重視海廢回收再利用的永續精神。

在創生基地可體驗海洋永續DIY，利用海廢回收漁網製作幸運手環、編織杯、小米穗及編織吊飾等文創手作品，並透過海洋環境教育和實地導覽，從處理回收漁網、認識海廢漁網製成再生線的過程，經由自己的雙手為海洋付出心力，向海致敬。

DATA｜迦南海耶HAYI 海廢創生基地

地址：台東縣成功鎮三民里天津街29號

電話：0976-070-357

時間：09:00-17:30（週六、日採預約制）

FB：迦南海耶hayi海廢創生基地

體驗：海廢幸運手鍊編織活動費用350元，約2-2.5小時包含漁網清理體驗、手作教學，1-15人皆可體驗，請於2天前預約

活動：限時動態分享作品成果照片，並Tag向海生活及迦南海耶HAYI海廢創生基地即贈送向海優惠券1張



