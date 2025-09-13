季節限定鋪滿山頭金黃花毯 體驗自然野趣品嚐當令山海滋味

【圖／文：行遍天下】

驅車徜徉花蓮山海，從東台灣的中心玉里出發，品嘗當令小農食材，認識台灣黑熊保育成果，漫遊田園風光，捕捉縱谷動人的季節之美。





探索山林國寶與生態保育現況

玉里鎮民廣場旁的「台灣黑熊教育館」，是台灣首座為保育瀕臨絕種的台灣黑熊而設立的教育場館。走進參觀，首先映入眼簾的是多件比人還高的熊類模型，展區中的「生命之樹」，強調黑熊作為食物鏈頂層的「保護傘效應」，讓遊客理解保育黑熊不僅是為了一個物種，更是為了整個森林生態系的健康。玉里鄰近的卓溪鄉因大部分位於玉山國家公園內，成為了台灣黑熊的主要分佈區域之一，黑熊嗅覺靈敏，通常會主動避開人類，民眾若在野外「幸運」遇見，在安全距離外可試著拍攝影像，並通報台灣黑熊保育協會作為研究紀錄，還會獲頒一個黑熊紀念臂章呢！

DATA｜台灣黑熊教育館

地址：花蓮縣玉里鎮民權街50號

電話：03-888-6010

時間：10:00-17:00（週一至三公休）





品味時令食材入饌的無菜單家常菜

隱身於巷弄間的「每日廚房」曾以水餃小吃聞名玉里，今年起主理人陳映勳改採無菜單料理方式經營，食材選用花蓮在地肉品、當地小農食蔬，搭配父親老家澎湖的新鮮漁獲，讓饕客每季來訪，都能吃到符合時令的多樣料理。

採訪當天因用餐人數未滿三人，餐點以套餐形式供應：清蒸盤仔魚肉質細緻；年菜熱門的獅子頭和仿土雞腿醃製的醉雞，都是傳承自媽媽掌勺時就大受好評的招牌菜；滑蛋蝦仁保留蝦子原有的鮮甜與彈性，口感不輸明蝦。

聊起轉型契機，陳映勳坦言主因在於市場上食材供應太不穩定，「像冰卷往年6到9月會有，但今年到8月初還沒看到」，令人反思氣候變遷對日常生活的影響，已到了不可忽視的境地。

DATA｜每日廚房

地址：花蓮縣玉里鎮新生街34號

電話：0937-821-699

消費：用餐價位每人500元或800元





漫遊金針花海體驗自然野趣

位在海岸山脈的玉里赤柯山今年雨水豐沛，讓滿山遍野的金針花海提早盛放，花況極佳，只待有緣人趁早上山賞花。2025赤柯山金針花季於8月上旬至10月12日前展開，當地海拔高度約9百公尺，涼爽宜人，任遊客沉浸大自然懷抱中。

延續先前良好的合作默契，赤柯山今年邀請卡娜赫拉的小動物們「P助與粉紅兔兔」擔任代言及站台，與各年齡層遊客互動。官方設計限定聯名文創商品，並推出「花花有你集章趣」活動與樂遊券優惠，讓遊客深度體驗玉里季節之美與農家生活；另有付費賞花專車服務，行程包含打卡、拍美照加享受美食，輕鬆寫意。

DATA｜2025愛上赤柯山

網址：www.chicomountain.com

交通：即日起至10月12日上午8點至下午5點，由赤科山主線單向上山，竹林湖路段單向下山， 請駕駛依指引牌行駛。另規劃玉溪地區農會農特產展售中心（花蓮縣玉里鎮大禹166-6號），提供大小客車停放及接駁。





捕捉稻浪與虹橋相映的人文風光

花蓮玉里的田園風光，交織著自然與人文風情，值得親臨現場，用相機捕捉它的美。如果初來乍到，不知從何處著眼著手？在地人推薦兩處富含田野綠意的景點：一是位於松浦里的天堂路，二為離市區不遠的「客城鐵橋」。

前者是條蜿蜒於農田阡陌間的曲線小徑，放眼望去，觸目所及無一根電線桿干擾視線，景緻媲美台東池上的伯朗大道；後者由兩座亮紅色的鐵拱橋組成，橫跨在翠綠的稻田邊上，同為鐵道迷與攝影愛好者的心頭好。無論是剛插秧苗的蔥綠水田，或金黃稻浪搖曳的結穗季節，這般與農作循環共存的自然美景，皆充分展現了人與土地和諧相依的共好哲學。

DATA

松浦天堂路

位置：花蓮193縣道約97.25K處

客城鐵橋

位置：花蓮縣玉里鎮仁愛路一段294號



