快訊

公開婚訊後首露面！Lulu曝「有多拚命才能成為一家人」 為1事道歉

大開公務門！桃園航警收賄淪走私幫凶 法官裁定收押禁見

季節限定鋪滿山頭金黃花毯 體驗自然野趣品嚐當令山海滋味

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

驅車徜徉花蓮山海，從東台灣的中心玉里出發，品嘗當令小農食材，認識台灣黑熊保育成果，漫遊田園風光，捕捉縱谷動人的季節之美。

　

探索山林國寶與生態保育現況

玉里鎮民廣場旁的「台灣黑熊教育館」，是台灣首座為保育瀕臨絕種的台灣黑熊而設立的教育場館。走進參觀，首先映入眼簾的是多件比人還高的熊類模型，展區中的「生命之樹」，強調黑熊作為食物鏈頂層的「保護傘效應」，讓遊客理解保育黑熊不僅是為了一個物種，更是為了整個森林生態系的健康。玉里鄰近的卓溪鄉因大部分位於玉山國家公園內，成為了台灣黑熊的主要分佈區域之一，黑熊嗅覺靈敏，通常會主動避開人類，民眾若在野外「幸運」遇見，在安全距離外可試著拍攝影像，並通報台灣黑熊保育協會作為研究紀錄，還會獲頒一個黑熊紀念臂章呢！

DATA｜台灣黑熊教育館　

地址：花蓮縣玉里鎮民權街50號　

電話：03-888-6010　

時間：10:00-17:00（週一至三公休）

　

品味時令食材入饌的無菜單家常菜

隱身於巷弄間的「每日廚房」曾以水餃小吃聞名玉里，今年起主理人陳映勳改採無菜單料理方式經營，食材選用花蓮在地肉品、當地小農食蔬，搭配父親老家澎湖的新鮮漁獲，讓饕客每季來訪，都能吃到符合時令的多樣料理。

採訪當天因用餐人數未滿三人，餐點以套餐形式供應：清蒸盤仔魚肉質細緻；年菜熱門的獅子頭和仿土雞腿醃製的醉雞，都是傳承自媽媽掌勺時就大受好評的招牌菜；滑蛋蝦仁保留蝦子原有的鮮甜與彈性，口感不輸明蝦。

聊起轉型契機，陳映勳坦言主因在於市場上食材供應太不穩定，「像冰卷往年6到9月會有，但今年到8月初還沒看到」，令人反思氣候變遷對日常生活的影響，已到了不可忽視的境地。

DATA｜每日廚房

地址：花蓮縣玉里鎮新生街34號　

電話：0937-821-699　

消費：用餐價位每人500元或800元

　

漫遊金針花海體驗自然野趣

位在海岸山脈的玉里赤柯山今年雨水豐沛，讓滿山遍野的金針花海提早盛放，花況極佳，只待有緣人趁早上山賞花。2025赤柯山金針花季於8月上旬至10月12日前展開，當地海拔高度約9百公尺，涼爽宜人，任遊客沉浸大自然懷抱中。

延續先前良好的合作默契，赤柯山今年邀請卡娜赫拉的小動物們「P助與粉紅兔兔」擔任代言及站台，與各年齡層遊客互動。官方設計限定聯名文創商品，並推出「花花有你集章趣」活動與樂遊券優惠，讓遊客深度體驗玉里季節之美與農家生活；另有付費賞花專車服務，行程包含打卡、拍美照加享受美食，輕鬆寫意。

DATA｜2025愛上赤柯山

網址：www.chicomountain.com

交通：即日起至10月12日上午8點至下午5點，由赤科山主線單向上山，竹林湖路段單向下山， 請駕駛依指引牌行駛。另規劃玉溪地區農會農特產展售中心（花蓮縣玉里鎮大禹166-6號），提供大小客車停放及接駁。

　

捕捉稻浪與虹橋相映的人文風光

花蓮玉里的田園風光，交織著自然與人文風情，值得親臨現場，用相機捕捉它的美。如果初來乍到，不知從何處著眼著手？在地人推薦兩處富含田野綠意的景點：一是位於松浦里的天堂路，二為離市區不遠的「客城鐵橋」。

前者是條蜿蜒於農田阡陌間的曲線小徑，放眼望去，觸目所及無一根電線桿干擾視線，景緻媲美台東池上的伯朗大道；後者由兩座亮紅色的鐵拱橋組成，橫跨在翠綠的稻田邊上，同為鐵道迷與攝影愛好者的心頭好。無論是剛插秧苗的蔥綠水田，或金黃稻浪搖曳的結穗季節，這般與農作循環共存的自然美景，皆充分展現了人與土地和諧相依的共好哲學。

DATA

松浦天堂路

位置：花蓮193縣道約97.25K處

客城鐵橋

位置：花蓮縣玉里鎮仁愛路一段294號

　

《松浦天堂路兜風　愛上縱谷田野美徑》9月號2025第391期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

行遍天下

追蹤

延伸閱讀

科技幫忙抗空汙！花蓮工地啟用AI自動灑水防揚塵

難得一見！山友目擊黑熊母子同遊瓦拉米 遊客：玉山真是「有熊國」

小心熊出沒！玉山瓦拉米步道 巡查員撞見黑熊…雙方僅距8米

武陵獲救黑熊坎坷 多次中套索致牙齒崩壞而消瘦

相關新聞

阿拉斯加冰川郵輪之旅 世界盡頭的陸海空冒險

想為家人規劃一次與眾不同、又能親近自然與文化的旅程，美國阿拉斯加冰川郵輪無疑是絕佳選擇。優點是不必頻繁換旅館，夜間航行、白天行程充裕。船上餐廳24小時營業，下船日也能回船用餐，加上船公司提供內陸套裝行程與專業導覽，或自由探索，旅遊方式靈活又節省心力。

上帝漸層藍色畫布「宮古島」 每一幕都是旅遊明信片

星宇航空8月22日首航，將這座「離島的離島」瞬間拉近到1.5小時航程！在沖繩觀光會議局邀請下，《行遍天下》獨家受邀與旅行業者登島，66小時取材行程緊湊展開。

亞洲郵輪全面進化 小旅行微假期不移動旅行新哲學

基隆港口，一艘高聳如樓、剛下水不久、總重超過17萬噸的亞洲最大郵輪MSC榮耀號Bellissima，緩緩駛入港灣。它宛如一座漂浮的城市，載著數千名旅人歸來。站在岸邊，看著甲板上旅人們興奮揮舞雙手，那眼神裡閃爍的，是旅行歸來的光芒。我知道，亞洲郵輪的新時代，已經正式展開。

龍眼農的討山文化 與時間拚搏的風味之美

每年8月立秋，龍眼開始結實纍纍，到了8月下旬處暑前後，就會一顆顆的鮮美掛滿枝頭，直到9月白露後進入尾聲。也就是，龍眼盛產於一年之中最熱的秋老虎季節、也是勢必要歷經颱風的季節，僥倖躲過颱風與暴雨的龍眼，都是上天給的禮物。

「向海生活」綠色小旅行 行駛絕美海岸公路身體力行愛地球

台東縣擁有長達176公里的綿延海岸線，得天獨厚的的珊瑚礁資源形成多處衝浪勝地，吸引國際衝浪客朝聖，迷人的台東藍更招來無數國內外遊客移居台東，因為愛戀這片純淨海洋，自發性地淨灘撿海廢、減海廢，親近海洋愛地球。由東部海岸國家風景區管理處（東管處）推廣的「向海生活」系列活動串聯多家在地商家，一起以友善、有趣的方式，透過海廢減量、源頭減量等永續環保活動，守護我們的海洋與生活。

季節限定鋪滿山頭金黃花毯 體驗自然野趣品嚐當令山海滋味

驅車徜徉花蓮山海，從東台灣的中心玉里出發，品嘗當令小農食材，認識台灣黑熊保育成果，漫遊田園風光，捕捉縱谷動人的季節之美。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。