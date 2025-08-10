快訊

與鯊魚共游、體驗海洋泥SPA 探索上帝的水族箱「帛琉」

聯合新聞網／ 行遍天下
▲玫瑰珊瑚潛點因海底鋪滿如花瓣般綻放的硬珊瑚而得名。
【圖／文：Peggy Chiang】

有著「上帝的水族箱」之稱的帛琉，是潛水員心中的必訪清單，也是非常容易到達的海洋天堂，我睽違多年再次踏上帛琉，這裡依舊美得令人屏息，卻也悄悄承受著全球暖化帶來的改變。曾經讓我深深著迷的水母湖，因為海水溫度升高，水母數量大幅減少，已所剩無幾。只盼著水溫能逐漸回穩，讓這些美麗的生物能慢慢回來，重現昔日的奇景。入境帛琉時，海關將《帛琉誓詞》Palau Pledge印在每一位旅客的護照上，旅客須簽署後才能入境，並且具有法律效益：「帛琉之兒女，我身為貴境之客，僅立此誓，以能維衞和保護貴鄉之美麗而獨特的島嶼家園。我發誓會輕手輕腳、行事仁善、小心探索。不是給我的東西，我不會拿走。不傷害我的事物，我不會傷害。我留下的唯一印跡是會衝（沖）刷掉的腳印。」

▲海關將《帛琉誓詞》Palau Pledge印在每位旅客的護照上，須簽署後才能入境帛琉。
▲長相呆萌的蘇美魚是帛琉國寶魚。
經典浮潛潛點巡禮

　

玫瑰珊瑚 Rose Coral Garden

這裡因海底鋪滿如花瓣般綻放的硬珊瑚，形似盛開的玫瑰園得名。這裡水流平穩，加上能見度佳，是初學者與親子浮潛的首選，適合放慢速度，靜靜欣賞各種珊瑚魚、海膽、小丑魚與海星等可愛生物，當陽光灑落，整片海底呈現出如玻璃窗畫般的夢幻光景。

　

大斷層 Big Drop Off

大斷層（Big Drop Off）被譽為世界七大潛點之一，不僅是潛水員的朝聖地，也是一處讓浮潛者驚呼連連的壯麗奇景。第一次在這裡浮潛，我便被眼前的景象深深震撼：僅僅3公尺深的淺水區，驟然銜接至超過600公尺的深海斷層，陽光穿透海水，映出層層漸變的深藍與碧綠，像是一幅動態的水下油畫。沿著斷層邊緣，各式軟硬珊瑚錯落有致，宛如海中森林。巨型海扇在水流中緩緩擺動，周圍熱鬧非凡：成群的小丑魚、雀鯛、鸚哥魚點綴其間，還有數以千計的金字塔蝶魚如星雨般散開，色彩斑斕、令人目不暇給，恍若在上帝的水族箱中悠游！

　

鯊魚城 Shark City

想近距離觀察野生鯊魚？鯊魚城是帛琉最適合浮潛賞鯊的地點之一。這裡聚集大量黑鰭礁鯊（Blacktip Reef Shark），牠們對人類毫無攻擊性，常悠哉地穿梭在浮潛者身邊。水質清澈透明，海底鋪滿細白沙地，搭配陽光照射，整個海域顯得純淨明亮。有些黑鰭礁鯊前有小夥伴—黃金鰺（Golden Trevally），牠們總愛在大型海洋生物身邊跟前跟後，好似小跟班。這裡還常見色彩鮮明的黃藍背烏尾鮗魚群，在水中閃閃發光。

　

牛奶湖 Milky Way

湖底覆蓋著細緻潔白的火山泥，使水面呈現柔和的Tiffany藍色調。這些來自遠古火山活動的白色泥土，質地細膩柔滑。導遊會潛入約4公尺深的湖底，帶回一捧純淨火山泥，讓遊客塗抹全身體驗「天然海洋泥Spa」。據說富含礦物質的泥土具有滋養肌膚的功效。在離開之前，導遊會細心提醒每位遊客確實清洗身上的火山泥，並幫忙沖洗船身，確保沒有任何泥土被帶離湖泊，展現帛琉對環境保育的高度重視與尊重，永續觀念令人敬佩。

　

旅遊資訊站

簡介：帛琉(Palau)，是台灣的邦交國，經濟主要依靠漁業和旅遊業。位於西太平洋密克羅尼西亞群島，靠近赤道，介於北緯2-8度之間，氣候方面11月到隔年6月為乾季，7月到10則為雨季，期間有間歇性陣雨。擁有300個多島嶼，由16個州組成的群島。

幣制：美金

時差：快台灣1小時

電壓：110伏特

航班：台灣華航直飛航班每週四班，直飛3.5小時即可抵達。每週一、四早去午回，每週三、六午去晚回。

簽證：目前享有免簽證待遇，可停留最長90天。雖然免簽證，但仍需在出發前72小時內，線上填寫包含入境表、健康聲明書及海關單的「入境三合一表格」，並隨身攜帶列印出的QRCode，以便在機場報到及入境時查驗。

注意事項：請攜帶有「海洋友善」標章的防曬乳，因應帛琉的法規，當地禁止使用含有對珊瑚有害成分的防曬產品，違者除了會被沒收，並處以1,000美元的罰款。

　

《雲上之路：新竹、宜蘭、南投》8月號2025第390期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

