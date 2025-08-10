跟著韓劇《愛的迫降》玄彬、孫藝珍 穿越南北韓DMZ非軍事區

【圖／文：水靜葳】

人氣韓劇《愛的迫降》打響了韓國DMZ的知名度，這處全球獨一無二且充滿神秘面紗、僅在大韓民國方能窺探的特別地區，將近72年間幾乎無人踏足，兼具豐美自然風光、生態和歷史遺蹟，遊客可在此進行南北韓愛與和平統一的意義回顧之路。

DMZ（非武裝地帶，Demilitarized Zone）是以軍事分界線（MDL：Military Demarcation Line）為中心，訂定南北各2公里（總共4公里）寬的區域，根據協議，在此區域內南北韓雙方禁止任何形式的軍事行動。「DMZ和平之路」沿著被稱作「韓半島最後清境」的DMZ一帶，規劃構建出一共35條路線、510公里的步行旅行路線。經過DMZ入口，可見最前方的村莊、戰跡地、山嶽、平原和河流，欣賞韓半島中部的美麗風光，也透過南北韓歷史，回顧和平與統一的意義，在韓國DMZ非軍事區，進行一場神秘又特殊的和平、愛與融合之旅。

▲「戰爭紀念館」戶外展示有戰車、裝甲車、戰鬥機等約70件大型武器。

人氣韓劇《愛的迫降》中，孫藝珍飾演的女主角意外闖進北韓，誤入滿布地雷的DMZ，險象環生超搞笑！而玄彬飾演的男主角冒險從北韓爬過隧道勇闖南韓尋找真愛的經典場景歷歷在目，雖劇情是杜撰的，地底隧道和地雷等都是真實存在的。旅人可近距離窺看北韓，趕時髦在最靠近北韓的星巴克咖啡打卡、美拍，深度了解特別的軍事、歷史故事，還可搭乘DMZ和平列車，拜訪特區人家，大玩韓式辣醬、人參酒等DIY體驗，趣味盎然。

▲從愛妓峰「星巴克DMZ門市」透過望遠鏡可窺視北韓農村景象。（圖片提供：韓國觀光公社旅遊作家）

在DMZ內南北韓可各設一村落，南韓為「臺城洞」，只有這個村子可住人，世代居住於此的村民如今有40戶、150人，享有免當兵、免稅優惠。而對面的北韓村子沒有住戶，但特設「演員」扮農民在耕作，連雨天也照常執勤，成為遊客爭相目睹的畫面。

神秘的北韓種種都令人好奇心爆棚！遊客第一站必訪的「都羅展望台」位於西部前線最北端，距離軍事分界線僅約1.5公里，坐落於海拔167公尺的都羅山山頂，為眺望北韓的最北端展望台，透過望遠鏡可觀察到開城的松岳山、金日成銅像、機井洞、開城市周圍、金岩谷（合作農場）和北韓前線村莊。昔日使用近30年的舊都羅瞭望台於2018年被新建的都羅瞭望台取代，3層樓高的建築環伺兩韓大好風光，目前嚴禁朝北韓拍攝、錄影。





臨津閣 見證戰爭與和平

建於1972年的「臨津閣」有「臨津江的樓閣」之意，是為了離開家鄉的失鄉民所建，1樓有便利商店、紀念品店，2樓設有餐廳，3樓咖啡廳，頂樓展望台可飽覽臨津江及自由之橋景緻。設有臨津江地區戰跡碑、美軍參戰碑等各種戰跡碑，銘刻著震撼全球於1950年6月25日爆發的韓國戰爭及其後民族對立所帶來的傷痛。

▲「臨津閣」自由之橋是韓戰交換戰俘的歷史景點，橋頭的望拜壇乘載著北韓失鄉民遙拜故鄉的心靈寄託。

▲臨津閣呈現了戰爭的痕跡，讓人學習到和平的重要性。

▲臨津閣」廣達14萬坪的旅遊區內設有展覽館、和平世界公園、和平纜車、戰爭遺留文物等設施。





第三地道 每小時可通過 3 萬兵力

玄彬在《愛的迫降》中爬了12個小時的地道到南韓，驚險刺激又浪漫的劇情是虛擬的，但地道是真的！至今發現的就有4條！「第三地道」是至今發現的北韓地道中規模最大的，於1974年由北韓投誠者舉報，直到1978年才終於發掘到！第三地道距離文山12公里、首爾52公里，寬2公尺、高2公尺、總長1,635公尺，每小時可通過3萬名兵力！從南韓探進北韓，神秘刺激！地道僅供參觀，不可拍照。

▲「第三地道」是目前發現的北韓地道中規模最大的一條。（圖片提供：韓國觀光公社旅遊作家）





旅遊資訊

DMZ Train旅遊

官網：www.korailtravel.com/eng

Mail：ktour@korailtravel.com

DMZ和平之路：www.durunubi.kr/dmz-introduction.do

注意事項：運行日期和路線可能會根據時間而變更，各路線的詳細時間表請查詢韓國鐵道觀光開發網站。



