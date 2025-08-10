徜徉高原農場與羊群散步夏日草原 探索高山美景與壯闊星海

快訊

▲盛夏造訪海拔1,750公尺的清境農場，看可愛羊群漫步草原，消暑又療癒。
漫步青青草原，迎面而來的是高山特有的涼風與草香，映入眼簾的是遼闊草原、錯落牧欄與可愛羊群。這座位於南投仁愛鄉、海拔約 1,750 公尺的高原農場，早年為國軍退輔農場，融合中橫文化、原民色彩與歐式風景，歷經觀光轉型，如今已成為旅人心中的「高山避暑秘境」。

清晨時分，山中雲霧繚繞，景色如詩如畫；農場營業時，牧人和牧羊犬一同趕著羊群到青青草原「上班」，隊伍浩浩蕩蕩，彷彿童話場景。午後天氣晴朗，從景觀步道可遠眺奇萊山與合歡群峰，壯闊山稜綿延至天邊。傍晚時分，夕陽將草原染成金黃，羊兒也準備「下班」回宿舍休息；此時，熱氣漸漸散去，最能感受高山的清新。

▲來到清境農場，透過與動物互動、農場DIY，重新找回生活樂趣。
徜徉樹海與天空的景觀步道

位於青青草原旁的步道採鋼構高架施工設置棧道，步道長度約1,600公尺、寬2.5公尺，依隨地形變化鋪設，可沿著台14甲線觀賞清境地區主要景點，走完全程約一個小時，被喻為「離天空最近的步道」，沿途設有多個觀景台，可見山巒與深谷層疊、藍天與白雲映照，景色如畫，除了遠眺奇萊北峰、奇萊主峰、能高山、南華山及合歡群山所形成的中央山脈，徜徉天空與大地間，偶爾還有綿羊入鏡，彷彿置身歐洲阿爾卑斯山脈。

DATA｜清境高空觀景步道

地點：南投縣仁愛鄉仁和路（青青草原入口處）　

電話：049-2801651　

時間：08:00-17:00（16:30停止售票入園）

票價：全票50元，優待票30元

　

山霧裡的玻璃景觀咖啡館

藏身於清境山區彎道旁的Mountain Bica Café，夏季氣溫20℃，擁有大片落地玻璃窗，天氣晴朗時可遠眺奇萊山脈，午後常有霧氣繚繞，景色如夢似幻，是台14甲公路上最美的咖啡中繼站。室內裝潢簡約，提供手沖精品咖啡、義式咖啡與自製甜點，無論哪個時段到訪，點一杯熱拿鐵，小憩片刻喘息放空，身心皆愉悅。

DATA｜Mountain Bica Café

地址：南投縣仁愛鄉信義巷34-11附1號(台14甲6公里處)　

電話：0911-958-558

時間：10:00-19:00(公休日依粉絲頁公告)

FB：Mountain Bica Café

備註：每人低消一杯飲品或簡餐

　

品道地特色雲南饗宴

位於清境見晴花園渡假山莊內的晴樂景觀餐廳，主打雲南料理，將香料與山野食材完美結合。酸辣開胃的雲南酸菜魚、炸得酥香的雲南椒麻雞、風味獨特的山當歸煎蛋、刺蔥香酥豆腐、九尾排骨湯等等，深受旅客喜愛。

DATA｜晴樂景觀餐廳

地址：南投縣仁愛鄉大同村定遠新村181號

電話：049-280-3162　

時間：09:00-19:00（請先訂位）

消費：2-3人份的四菜一湯約1,000元

　

高山群峰賞星辰之美

合歡山暗空公園腹地遼闊，涵蓋了鳶峰、昆陽、武嶺、松雪樓、小風口等五大觀星點，是全台首座、亞洲第3座通過國際暗天協會（IDA）認證的觀星公園，戶外有專為觀星者設計的觀星平台，室內的鳶峰星空劇場，建置球型大屏幕，結合導覽與望遠鏡觀星體驗，是探索宇宙奧秘、高山地貌的絕佳場域。

DATA｜鳶峰觀景台／鳶峰星空劇場

地點：南投縣仁愛鄉台14甲線24.3公里處　

電話：0972-326-330

時間：遊客中心週一至週日09:00-17:00，週三休館；劇場週一至週日10:00-16:00，週三休館，採網路預約付款，場次洽官網。　

門票：全票150元、學生120元、特惠票75元

　

邂逅全台海拔最高Q萌小鹿

合歡山台14甲線公路，沿途風景如畫，昆陽與武嶺一帶，夏季溫度僅15-18℃，是最佳避暑路線。公路總局埔里工務段特別在台14甲線合歡山昆陽段、海拔約3,070公尺的空地上，設置第五隻「幸福公鹿」（另外四隻分別在國姓鄉、南投市、台東縣境內），堪稱全台海拔最高的「幸福公鹿」。這隻可愛的Q版公鹿，彷彿山中精靈守護著森林，成為熱門拍照打卡點。開車行經這段「幸福公路」，不妨在昆陽停車場短暫休息，深深吸一口高山冷冽空氣，再拍張與可愛公鹿的合照，為旅程增添回憶。

DATA｜合歡山「幸福公鹿」打卡點

地點：南投縣仁愛鄉昆陽（台14甲線29.198公里處）

時間：全天開放，建議於日間前往、夜間慎防寒冷與安全

　

《雲上之路：新竹、宜蘭、南投》8月號2025第390期

　

沈伯洋變更議程密談關稅 黃國昌諷做樣子：原要去清境數牛羊

趕出貨！合歡山菜車自撞卡山壁 網驚呼「滿地的錢」

南投縣仁愛鄉力行國小等6校 8/4停班停課

新疆現罕見純白藏羚羊幼崽 科研人員推測或為基因突變

相關新聞

與鯊魚共游、體驗海洋泥SPA 探索上帝的水族箱「帛琉」

有著「上帝的水族箱」之稱的帛琉，是潛水員心中的必訪清單，也是非常容易到達的海洋天堂，我睽違多年再次踏上帛琉，這裡依舊美得令人屏息，卻也悄悄承受著全球暖化帶來的改變。

跟著韓劇《愛的迫降》玄彬、孫藝珍 穿越南北韓DMZ非軍事區

人氣韓劇《愛的迫降》打響了韓國DMZ的知名度，這處全球獨一無二且充滿神秘面紗、僅在大韓民國方能窺探的特別地區，將近72年間幾乎無人踏足，兼具豐美自然風光、生態和歷史遺蹟，遊客可在此進行南北韓愛與和平統一的意義回顧之路。

從台南一路吃到高屏去 探尋各地豬腳名店獨門況味

我總愛在人多的時候，拜託外婆煮上一鍋豬腳湯。新鮮花生與煮到熟爛的皮肉，一定要多人共享才夠美味，因為豬腳湯若要好喝，料就得下得夠足。長時間燉煮的湯，依然保持清澈，卻帶著些許油花。起鍋後撒上少許香菜與胡椒粉，豬腳的油脂被花生吸收，而花生的清香也釋放進湯裡。對我來說，豬腳料理的最佳版本，始終是家裡親手煮的那鍋花生豬腳湯。

澎湖永續旅遊玩起來！ 海廢變藝術、看攻略吃海鮮 實踐愛海日常

撿垃圾，如何改變人生？2015年，我第一次來到澎湖後寮遊客中心，採訪當時進駐的藝術家、攝影師唐小三（唐采伶）。原是桃園人的她，接拍婚紗案時經常帶新人到後寮沙灘取景，但她不只看見澎湖的美，也身體力行移居澎湖，帶旅人一起走上沙灘撿海廢、做手作。

徜徉高原農場與羊群散步夏日草原 探索高山美景與壯闊星海

漫步青青草原，迎面而來的是高山特有的涼風與草香，映入眼簾的是遼闊草原、錯落牧欄與可愛羊群。這座位於南投仁愛鄉、海拔約 1,750 公尺的高原農場，早年為國軍退輔農場，融合中橫文化、原民色彩與歐式風景，歷經觀光轉型，如今已成為旅人心中的「高山避暑秘境」。

置身新竹五峰雲霧間 探訪藍莓園享主廚私房菜

雪霸國家公園涵蓋雪見、觀霧、武陵等三大遊憩區，而海拔1,923公尺高的「雪霸休閒農場」正鄰近觀霧森林遊樂區，乍聽之下以為是公部門管理，實際上是不折不扣的民營農場，且經營得相當用心，庭園小徑草木扶疏，夏季可欣賞繡球花、百子蓮盛開；小木屋房型不只乾淨整潔，甚至還配備個人浴缸和免治馬桶，淋浴水壓強勁，讓遊客在海拔近2千的高山地帶也能享受高品質住宿環境。

