徜徉高原農場與羊群散步夏日草原 探索高山美景與壯闊星海

【圖／文：行遍天下】

漫步青青草原，迎面而來的是高山特有的涼風與草香，映入眼簾的是遼闊草原、錯落牧欄與可愛羊群。這座位於南投仁愛鄉、海拔約 1,750 公尺的高原農場，早年為國軍退輔農場，融合中橫文化、原民色彩與歐式風景，歷經觀光轉型，如今已成為旅人心中的「高山避暑秘境」。

清晨時分，山中雲霧繚繞，景色如詩如畫；農場營業時，牧人和牧羊犬一同趕著羊群到青青草原「上班」，隊伍浩浩蕩蕩，彷彿童話場景。午後天氣晴朗，從景觀步道可遠眺奇萊山與合歡群峰，壯闊山稜綿延至天邊。傍晚時分，夕陽將草原染成金黃，羊兒也準備「下班」回宿舍休息；此時，熱氣漸漸散去，最能感受高山的清新。

徜徉樹海與天空的景觀步道

位於青青草原旁的步道採鋼構高架施工設置棧道，步道長度約1,600公尺、寬2.5公尺，依隨地形變化鋪設，可沿著台14甲線觀賞清境地區主要景點，走完全程約一個小時，被喻為「離天空最近的步道」，沿途設有多個觀景台，可見山巒與深谷層疊、藍天與白雲映照，景色如畫，除了遠眺奇萊北峰、奇萊主峰、能高山、南華山及合歡群山所形成的中央山脈，徜徉天空與大地間，偶爾還有綿羊入鏡，彷彿置身歐洲阿爾卑斯山脈。

DATA｜清境高空觀景步道

地點：南投縣仁愛鄉仁和路（青青草原入口處）

電話：049-2801651

時間：08:00-17:00（16:30停止售票入園）

山霧裡的玻璃景觀咖啡館

藏身於清境山區彎道旁的Mountain Bica Café，夏季氣溫20℃，擁有大片落地玻璃窗，天氣晴朗時可遠眺奇萊山脈，午後常有霧氣繚繞，景色如夢似幻，是台14甲公路上最美的咖啡中繼站。室內裝潢簡約，提供手沖精品咖啡、義式咖啡與自製甜點，無論哪個時段到訪，點一杯熱拿鐵，小憩片刻喘息放空，身心皆愉悅。

DATA｜Mountain Bica Café

地址：南投縣仁愛鄉信義巷34-11附1號(台14甲6公里處)

電話：0911-958-558

時間：10:00-19:00(公休日依粉絲頁公告)

FB：Mountain Bica Café

品道地特色雲南饗宴

位於清境見晴花園渡假山莊內的晴樂景觀餐廳，主打雲南料理，將香料與山野食材完美結合。酸辣開胃的雲南酸菜魚、炸得酥香的雲南椒麻雞、風味獨特的山當歸煎蛋、刺蔥香酥豆腐、九尾排骨湯等等，深受旅客喜愛。

DATA｜晴樂景觀餐廳

地址：南投縣仁愛鄉大同村定遠新村181號

電話：049-280-3162

時間：09:00-19:00（請先訂位）

高山群峰賞星辰之美

合歡山暗空公園腹地遼闊，涵蓋了鳶峰、昆陽、武嶺、松雪樓、小風口等五大觀星點，是全台首座、亞洲第3座通過國際暗天協會（IDA）認證的觀星公園，戶外有專為觀星者設計的觀星平台，室內的鳶峰星空劇場，建置球型大屏幕，結合導覽與望遠鏡觀星體驗，是探索宇宙奧秘、高山地貌的絕佳場域。

DATA｜鳶峰觀景台／鳶峰星空劇場

地點：南投縣仁愛鄉台14甲線24.3公里處

電話：0972-326-330

時間：遊客中心週一至週日09:00-17:00，週三休館；劇場週一至週日10:00-16:00，週三休館，採網路預約付款，場次洽官網。

邂逅全台海拔最高Q萌小鹿

合歡山台14甲線公路，沿途風景如畫，昆陽與武嶺一帶，夏季溫度僅15-18℃，是最佳避暑路線。公路總局埔里工務段特別在台14甲線合歡山昆陽段、海拔約3,070公尺的空地上，設置第五隻「幸福公鹿」（另外四隻分別在國姓鄉、南投市、台東縣境內），堪稱全台海拔最高的「幸福公鹿」。這隻可愛的Q版公鹿，彷彿山中精靈守護著森林，成為熱門拍照打卡點。開車行經這段「幸福公路」，不妨在昆陽停車場短暫休息，深深吸一口高山冷冽空氣，再拍張與可愛公鹿的合照，為旅程增添回憶。

DATA｜合歡山「幸福公鹿」打卡點

地點：南投縣仁愛鄉昆陽（台14甲線29.198公里處）

