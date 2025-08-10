置身新竹五峰雲霧間 探訪藍莓園享主廚私房菜

快訊

聯合新聞網／ 行遍天下
▲從觀景台遠眺山嵐雲霧。
【圖／文：行遍天下】

雪霸國家公園涵蓋雪見、觀霧、武陵等三大遊憩區，而海拔1,923公尺高的「雪霸休閒農場」正鄰近觀霧森林遊樂區，乍聽之下以為是公部門管理，實際上是不折不扣的民營農場，且經營得相當用心，庭園小徑草木扶疏，夏季可欣賞繡球花、百子蓮盛開；小木屋房型不只乾淨整潔，甚至還配備個人浴缸和免治馬桶，淋浴水壓強勁，讓遊客在海拔近2千的高山地帶也能享受高品質住宿環境。客房內提供電暖器、電扇，就是沒有冷氣！只因氣溫實在涼爽，即使炎炎夏日，山下燠熱難耐，但農場入夜後溫度仍常降至20℃以下，上山建議帶件薄外套或長袖、長褲備用，避免著涼。

▲從餐廳及咖啡廳步行1分鐘，即可抵達歐式木屋四人套房。
雪霸休閒農場與鵝公髻山、五指山等台灣小百岳相望，每當海風與山風在山間相遇，便會形成山嵐雲霧繚繞，彷彿披著一層神秘面紗，這也正是它的迷人之處。除了花卉樹木，農場主人還悉心栽種小藍莓、奇異果、櫻桃等溫帶水果，尤其小藍莓果園占地一甲以上，年產量達3公噸，用於製作藍莓奶酪、Q餅、果凍等特色甜點。

▲夏日是繡球花、百子蓮等花卉盛開的季節。
▲歐式木屋空間寬敞，4人房約13至14坪。
同場加映

農場規劃了豐富的體驗活動，比如喜歡親近大自然的遊客，可選擇步道健行；愛實作的手作控，可付費參加木製品或藍莓果醋、果醬DIY；如果夜間天候允許，還能參加觀星活動；或什麼也不做，在觀景台賞山嵐、喝下午茶，也很愜意。

　

藍莓果醋DIY

為提高製作成功率，農場以靜置法讓遊客體驗果醋DIY，使用農場自產的小藍莓凍果搭配糯米醋，並加入白糖改良風味，過程中必須隨音樂搖晃瓶身，將糖粒融於醋中，動感有趣。

　

小藍莓園參觀

農場主人范增達勤於出國考察最新農業技術，由德國引進小藍莓苗種並成功栽種，讓這裡成為台灣頗具規模的藍莓生產地，遊客可在工作人員帶領下，探訪結實纍纍的藍莓園。

　

享用主廚私房菜

台灣的高海拔農場也能享用牛排、戰斧豬！雲霧西餐廳晚餐基本主菜包含脆皮德國豬腳、法式羊排等排餐可選，還能加價預約精選美國沙朗、戰斧豬排、鱘龍魚菲力等主廚私房菜。

　

雲海咖啡廳下午茶

憑下午茶券可兌換藍莓奶酪、藍莓Q餅與飲料套餐，在觀景平台一邊欣賞山嵐，一邊享用。雲海咖啡廳另有販售蜂蜜鬆餅、草莓千層等甜點，搭配農場招牌的明日葉茶最是對味。

　

野馬瞰山森林步道導覽

雪霸休閒農場的生態園區步道，無縫連接由林務局管轄的「野馬瞰山森林步道」登山口，每日有專業解說員帶遊客導覽這片柳杉次生林，行走難度不高，農場飼養的狗狗「嘎逼」有時也會主動伴遊。

　

旅遊資訊

雪霸休閒農場

地址：新竹縣五峰鄉桃山村民石380號　

電話：03-585-6192（09:00-12:00、13:00-18:00）　

網址：https://www.sheipa.com.tw/

價位：暑假一泊三食專案每房6,000元起

注意事項：大鹿林道22K-24.5K路段平日實施交通管制，07:30-16:30每小時半點放行10分鐘，中午11:30-12:30休息時間不管制，假日開放通行。

　

《雲上之路：新竹、宜蘭、南投》8月號2025第390期

　

相關新聞

與鯊魚共游、體驗海洋泥SPA 探索上帝的水族箱「帛琉」

有著「上帝的水族箱」之稱的帛琉，是潛水員心中的必訪清單，也是非常容易到達的海洋天堂，我睽違多年再次踏上帛琉，這裡依舊美得令人屏息，卻也悄悄承受著全球暖化帶來的改變。

跟著韓劇《愛的迫降》玄彬、孫藝珍 穿越南北韓DMZ非軍事區

人氣韓劇《愛的迫降》打響了韓國DMZ的知名度，這處全球獨一無二且充滿神秘面紗、僅在大韓民國方能窺探的特別地區，將近72年間幾乎無人踏足，兼具豐美自然風光、生態和歷史遺蹟，遊客可在此進行南北韓愛與和平統一的意義回顧之路。

從台南一路吃到高屏去 探尋各地豬腳名店獨門況味

我總愛在人多的時候，拜託外婆煮上一鍋豬腳湯。新鮮花生與煮到熟爛的皮肉，一定要多人共享才夠美味，因為豬腳湯若要好喝，料就得下得夠足。長時間燉煮的湯，依然保持清澈，卻帶著些許油花。起鍋後撒上少許香菜與胡椒粉，豬腳的油脂被花生吸收，而花生的清香也釋放進湯裡。對我來說，豬腳料理的最佳版本，始終是家裡親手煮的那鍋花生豬腳湯。

澎湖永續旅遊玩起來！ 海廢變藝術、看攻略吃海鮮 實踐愛海日常

撿垃圾，如何改變人生？2015年，我第一次來到澎湖後寮遊客中心，採訪當時進駐的藝術家、攝影師唐小三（唐采伶）。原是桃園人的她，接拍婚紗案時經常帶新人到後寮沙灘取景，但她不只看見澎湖的美，也身體力行移居澎湖，帶旅人一起走上沙灘撿海廢、做手作。

徜徉高原農場與羊群散步夏日草原 探索高山美景與壯闊星海

漫步青青草原，迎面而來的是高山特有的涼風與草香，映入眼簾的是遼闊草原、錯落牧欄與可愛羊群。這座位於南投仁愛鄉、海拔約 1,750 公尺的高原農場，早年為國軍退輔農場，融合中橫文化、原民色彩與歐式風景，歷經觀光轉型，如今已成為旅人心中的「高山避暑秘境」。

置身新竹五峰雲霧間 探訪藍莓園享主廚私房菜

雪霸國家公園涵蓋雪見、觀霧、武陵等三大遊憩區，而海拔1,923公尺高的「雪霸休閒農場」正鄰近觀霧森林遊樂區，乍聽之下以為是公部門管理，實際上是不折不扣的民營農場，且經營得相當用心，庭園小徑草木扶疏，夏季可欣賞繡球花、百子蓮盛開；小木屋房型不只乾淨整潔，甚至還配備個人浴缸和免治馬桶，淋浴水壓強勁，讓遊客在海拔近2千的高山地帶也能享受高品質住宿環境。

