到陽明山避暑去！ 夏日親山戲水逃夏計畫

【圖／文：行遍天下】

很多人不知道，陽明山上竟藏有一處能親近沁涼溪水、漫步吊橋，還能品嘗烤雞套餐的休閒農場。「福田園休閒農場」這片世外桃源開園至今已有20餘年，初期以「市民農園」模式經營，後順應政府輔導轉型，成為台北市第一家合法休閒農場。農場最初僅接受校外教學預約，隨著愈來愈多親子客群對這片親水美地產生興趣，主人家也順勢而為，逐步開放一般遊客入園。

走進農場，映入眼簾的是一片翠綠景致，其間最引人入勝的，便是那條清澈見底的菁礐溪。溪畔設有平台，且水域多位於樹蔭之下，讓遊客能安心戲水。這條潔淨小溪得以保留原貌，皆拜農場主人發起的「護溪協會」之多年復育所賜，使溪中生態逐漸恢復，不僅魚蝦成群，甚至能見對水質要求極高的指標性魚種「苦花魚」。此外，農場現已由第二代女兒接手，同步推動永續經營，不僅取得台灣休閒農業發展協會「香藥染草」特色認證，更擁有ESG永續認證。每逢暑假7∼9月，民宿（僅於每年10月至隔年4月開放）外的蜜源植物區常見千蝶飛舞，十分適合闔家同遊、親近自然。





福田園農場

地址：台北市士林區菁山路131巷18號

電話：02-2862-2145

LINE：@ft1688

網址：https://www.2ftv.com.tw/

時間：週二至週日，依季節調整營運時間，詳情請洽官方LINE，週一公休，遇連續假期公休日順延一天，另不定時安排設備維修日

消費：平日、用餐、團體活動皆採預約制。遊園票200元，飲品套票250元，簡餐套票564元，農遊超市福氣烤雞4人套餐2,967元

備註：平日套裝DIY活動適用30人以上團體參加。





【同場加映】

來到福田園休閒農場，無論是親近大自然的野溪戲水、探索生態，或品嘗以在地食材入饌的美味餐點，都讓遊客留下難忘回憶。針對團體旅客，農場結合自身的生態特色與認證項目，精心設計每項活動，讓大人小孩都能玩得盡興、學得開心。

大啖福氣烤雞餐

風味獨特的烤雞選用約3至4斤大的雞隻，加入香草香料醃製後烘烤，搭配兩道時蔬、香草煎蛋（或菜脯蛋）、蘿蔔絲餅與飲品。其中蘿蔔絲餅與部分食材來自附近小農，體現農場推廣永續與在地合作的理念。

一同來玩鄉村DIY

農場提供多樣手作體驗，開放團體預約參加。例如「竹水槍DIY」做完就能玩，在夏季特別受歡迎；「葉拓槌染方巾DIY」運用園區植物，將葉片圖案敲印在布料上；還有將鍬形蟲造型撲滿手繪上色的「彩繪撲滿DIY」，親子一同彩繪留下獨一無二的旅行紀念品。

漫步森林浴

在福田園步道漫遊的同時，可欣賞豐富自然生態。例如春季可見紅槭樹，6∼7月觀察光蠟樹上的獨角仙；7∼10月有鳳蝶、紫斑蝶在蜜源植物區飛舞。園區還設有單向通行的繩索吊橋，增添探索樂趣。





【順遊：小油坑遊憩區】

這裡是陽明山國家公園內極具教育意義的親子遊景點，除了遊客服務站的圖文展區，孩子們可近距離觀察火山噴氣孔與硫磺結晶，看地表冒出陣陣白煙，親身感受大自然的神奇。為確保安全，請務必遵守步道規範，切勿翻越欄杆。





小油坑遊憩區

地址：台北市北投區竹子湖路69號

時間：09:00-16:30(小油坑遊客服務站)



