快訊

遊子返鄉自救...台南七股西寮里海水倒灌險滅村 居民找空拍求援才曝光

獨／國軍很忙！內政部出手動員千名替代役赴災區搶救

工時高達18小時...CNN點名台灣遠洋漁船虐待移工！被迫「牙籤剔骨」慘況曝

聽新聞
0:00 / 0:00

到陽明山避暑去！ 夏日親山戲水逃夏計畫

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

很多人不知道，陽明山上竟藏有一處能親近沁涼溪水、漫步吊橋，還能品嘗烤雞套餐的休閒農場。「福田園休閒農場」這片世外桃源開園至今已有20餘年，初期以「市民農園」模式經營，後順應政府輔導轉型，成為台北市第一家合法休閒農場。農場最初僅接受校外教學預約，隨著愈來愈多親子客群對這片親水美地產生興趣，主人家也順勢而為，逐步開放一般遊客入園。

走進農場，映入眼簾的是一片翠綠景致，其間最引人入勝的，便是那條清澈見底的菁礐溪。溪畔設有平台，且水域多位於樹蔭之下，讓遊客能安心戲水。這條潔淨小溪得以保留原貌，皆拜農場主人發起的「護溪協會」之多年復育所賜，使溪中生態逐漸恢復，不僅魚蝦成群，甚至能見對水質要求極高的指標性魚種「苦花魚」。此外，農場現已由第二代女兒接手，同步推動永續經營，不僅取得台灣休閒農業發展協會「香藥染草」特色認證，更擁有ESG永續認證。每逢暑假7∼9月，民宿（僅於每年10月至隔年4月開放）外的蜜源植物區常見千蝶飛舞，十分適合闔家同遊、親近自然。

　

DATA

福田園農場

地址：台北市士林區菁山路131巷18號

電話：02-2862-2145　

LINE：@ft1688　

網址：https://www.2ftv.com.tw/

時間：週二至週日，依季節調整營運時間，詳情請洽官方LINE，週一公休，遇連續假期公休日順延一天，另不定時安排設備維修日

消費：平日、用餐、團體活動皆採預約制。遊園票200元，飲品套票250元，簡餐套票564元，農遊超市福氣烤雞4人套餐2,967元

備註：平日套裝DIY活動適用30人以上團體參加。

　

【同場加映】

來到福田園休閒農場，無論是親近大自然的野溪戲水、探索生態，或品嘗以在地食材入饌的美味餐點，都讓遊客留下難忘回憶。針對團體旅客，農場結合自身的生態特色與認證項目，精心設計每項活動，讓大人小孩都能玩得盡興、學得開心。

大啖福氣烤雞餐

風味獨特的烤雞選用約3至4斤大的雞隻，加入香草香料醃製後烘烤，搭配兩道時蔬、香草煎蛋（或菜脯蛋）、蘿蔔絲餅與飲品。其中蘿蔔絲餅與部分食材來自附近小農，體現農場推廣永續與在地合作的理念。

一同來玩鄉村DIY

農場提供多樣手作體驗，開放團體預約參加。例如「竹水槍DIY」做完就能玩，在夏季特別受歡迎；「葉拓槌染方巾DIY」運用園區植物，將葉片圖案敲印在布料上；還有將鍬形蟲造型撲滿手繪上色的「彩繪撲滿DIY」，親子一同彩繪留下獨一無二的旅行紀念品。

漫步森林浴

在福田園步道漫遊的同時，可欣賞豐富自然生態。例如春季可見紅槭樹，6∼7月觀察光蠟樹上的獨角仙；7∼10月有鳳蝶、紫斑蝶在蜜源植物區飛舞。園區還設有單向通行的繩索吊橋，增添探索樂趣。

　

【順遊：小油坑遊憩區】

這裡是陽明山國家公園內極具教育意義的親子遊景點，除了遊客服務站的圖文展區，孩子們可近距離觀察火山噴氣孔與硫磺結晶，看地表冒出陣陣白煙，親身感受大自然的神奇。為確保安全，請務必遵守步道規範，切勿翻越欄杆。

　

DATA

小油坑遊憩區

地址：台北市北投區竹子湖路69號　

時間：09:00-16:30(小油坑遊客服務站)

　

《世界級星空認證　合歡山最純淨銀河》7月號2025第389期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

行遍天下

追蹤

延伸閱讀

初衣食午全新「YMS by onefifteen」集餐廳、旅宿五大空間8月陽明山亮相

NOMA八月來台快閃！陽明山新據點YMS美學聚落搶先看

新北表揚47民間救難團體 大豹溪7年零溺斃

11學生相約宜蘭金岳瀑布戲水 1北部高職應屆畢業生傳溺水殞命

相關新聞

台灣最動人星光旅圖 國際認證暗空公園、曙光經典地標 用快門寫下夜的詩

位於台102線公路上、雙溪與九份交界處的不厭亭，坐落於瑞芳區的高點地帶，四面無遮，視野遼闊。往一側望去是層層山巒的雙溪，另一側則可遠眺瑞芳與九份的山城風景，成為觀賞日出與日落的絕佳據點。

到陽明山避暑去！ 夏日親山戲水逃夏計畫

很多人不知道，陽明山上竟藏有一處能親近沁涼溪水、漫步吊橋，還能品嘗烤雞套餐的休閒農場。「福田園休閒農場」這片世外桃源開園至今已有20餘年，初期以「市民農園」模式經營，後順應政府輔導轉型，成為台北市第一家合法休閒農場。

走進清泉山城 一探部落原民生活、泡足湯聽名人過往

清泉風景區擁有清泉步道、桃山步道、張學良故居、三毛夢居與清泉吊橋，融合人文歷史與自然風光，構成獨具風情的溫泉聚落。這裡沒有喧囂商圈，僅有一座氣氛幽靜、以清泉溫泉水打造的足湯設施——「將軍湯」，清泉溫泉日治時期舊名「井上溫泉」，溫泉水溫約攝氏43度至48度之間，PH值7.7，是水質澄清、無色無味的弱鹼性碳酸泉，故稱「清泉」。

暑熱台南就要吃冰 來一碗在地必嚐老店甜蜜滋味

夏季的台南日頭赤炎炎，需要用一碗冰來對抗燥熱的暑氣。走一趟淺山地區，一嚐當季芒果冰，或是在樹蔭成林的老糖廠裡品嘗口味眾多的古早味冰棒，以及市場中在地冰店自製的麵茶入冰。或回到舊城區，來上一碗飽足感十足的八寶冰，遊玩台南還能兼消暑。吃冰，是台南夏季最誘人的旅行路線。

瀨戶內海貓島寧靜時光 飛天喵的午後散步

瀨戶內海的島嶼眾多，像直島、豐島、小豆島，因瀨戶內國際藝術祭聲名遠播，成為藝術與設計愛好者趨之若鶩的所在。但同樣位於這片海域的「佐柳島」卻寧靜得像被時光遺忘，這裡沒有喧囂的景點或觀光商店，只有超過百隻貓咪、吹拂臉頰的海風，以及30位住了大半輩子的老居民。

精品河輪巡遊萊茵河 邂逅童話小鎮、懷舊古城 體驗慢遊歐洲

近年來，全球旅遊趨勢強調符合減碳與永續精神的旅行模式，其中「搭乘河輪」深度遊歐洲，是我印象最深刻的旅程之一。河輪公司多以貫穿歐洲腹地的大河為主要航線，例如：萊茵河、多瑙河、隆河等，停靠點多為河畔小鎮，沿著水岸緩步漫遊，窗外美景宛如電影畫面流動眼前。無論是世界遺產、歷史城堡，還是純樸小鎮，每一站都令人回味再三。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。