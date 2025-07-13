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走進清泉山城 一探部落原民生活、泡足湯聽名人過往

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

清泉風景區擁有清泉步道、桃山步道、張學良故居、三毛夢居與清泉吊橋，融合人文歷史與自然風光，構成獨具風情的溫泉聚落。這裡沒有喧囂商圈，僅有一座氣氛幽靜、以清泉溫泉水打造的足湯設施——「將軍湯」，清泉溫泉日治時期舊名「井上溫泉」，溫泉水溫約攝氏43度至48度之間，PH值7.7，是水質澄清、無色無味的弱鹼性碳酸泉，故稱「清泉」。泉水露頭就在張學良文化園區旁，新竹縣政府貼心地將溫泉引流，規劃成公共溫泉泡腳池，泉池設計簡約、視野開闊，泡腳時可以一邊欣賞吊橋美景，療癒身心。

除了享受溫潤足湯，旅人亦可漫步到鄰近的張學良故居，參觀少帥張學良與趙一荻小姐的愛情故事；人稱「少帥」的張學良，是影響中國近代歷史發展的關鍵人物，他在民國35年由重慶來到台灣，開始50多年的幽禁生活，晚年長達13年就在清泉這間日治時期警察招待改建的木造老屋中度過，故居原址重建後，與原住民族館整合為張學良文化園區。「解密幽居」策展，從波瀾壯闊的大時代揭幕，重溫歷史轉折的西安事變及半世紀幽禁的遷徙之路；再返回清泉歷史現場，重現少帥生活點滴。

　

DATA

清泉風景區將軍湯

地址：新竹縣五峰鄉桃山村

電話：03-5851001（五峰鄉公所）

備註：將軍湯只供足浴，請勿脫衣入池泡全身。

　

張學良文化園區

地址：新竹縣五峰鄉桃山村清泉256-6號

電話：03-585-6613

時間：09:00-17:00（週一休館）

　

【同場加映】

新竹五峰鄉清泉山城，是一處蘊藏著歷史歲月、溫泉風景與名人故事的山居秘境，除了台灣觀光100亮點「張學良文化園區」與溫泉，還有作家三毛的山中夢屋；而位於五峰深山處，峽谷環繞的雅麥部落，是體驗泰雅族傳統文化的優選；洋溢客家老派魅力的北埔老街，與清泉山城串連成動人的文化之旅。

　

文學愛好者朝聖地—三毛夢屋

「只要連續對森林說一千個晚安，願望就會實現。」三毛的句子在清泉林間隨風飄散，1983至1986年間她曾短暫居住清泉尋找寫作靈感，並翻譯美籍神父丁松青的「清泉故事」一書，當年她所居住的紅磚木屋成為「三毛夢屋」，位於張學良故居對岸，屋內展示三毛的詩作、照片，空間不大，但處處承載了作家對自然與文字的深情。

　

DATA

三毛夢屋

地址：新竹縣五峰鄉桃山村清泉部落16鄰262號　

電話：0978-789-293　

時間：09:00-17:00（週三休館）

　

體驗泰雅族生活—雅麥部落

雅麥（YAMAI）的泰雅語意為「石頭」，由五峰獵人學校策劃的部落導覽行程，帶領旅人走入祖靈祭場、古道獵徑，學習搗麻糬、編織、射箭、製作陷阱，參觀泰雅傳統建築、體驗傳統舞蹈，從生活中了解傳統與信仰的連結。除了文化與自然並行的體驗之旅，馬告雞、馬告蜜茶、原民鹹豬肉、月桃葉飯等部落美食饗宴，也令人回味不已。

　

DATA

五峰獵人學校

地址：新竹縣五峰鄉大隘村10鄰196號　

電話：0915-321-277　

時間：採預約制，分為上午場 10:00-13:00、下午場12:00-15:00　

費用：每人1,200元，4人成行。包含2小時體驗和1小時用餐

　

遊逛北埔老街商圈

從慈天宮出發，沿街品嚐擂茶、粄條、菜包與客家米食；拜訪金廣福公館、天水堂、姜阿新洋樓等歷史建築；街區巷弄中，有各種適合午後小憩的茶屋，年輕夫妻經營的擂茶品牌「哈客愛」把擂茶和養生概念結合，深受歡迎的擂茶體驗，食材包含多種穀類、非基因改良豆類、堅果、中藥食材等，總計約23至24種，熱喝、涼飲，都能品出天然香醇與扎實口感。

　

DATA

哈客愛

電話：0954-079-958　

費用：哈客愛擂茶體驗，每人每份200元，2人起缽，附2種茶

　

《世界級星空認證　合歡山最純淨銀河》7月號2025第389期

　

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