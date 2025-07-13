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瀨戶內海貓島寧靜時光 飛天喵的午後散步

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：菜菜子】

作者介紹｜菜菜子Erica Wu

攝影師、講師、旅遊作家。舊金山藝術大學畢業，美國IPPA攝影獎冠軍，旅遊世界四十餘國，走過日本47個都道府縣，著有「日本貓島旅行」、「手機拍貓貓」等書籍，經營粉專「菜菜子on the road」。攝影與講座受邀合作單位包含Apple、Studio A、Sony、台北市政府觀光局等。

瀨戶內海的島嶼眾多，像直島、豐島、小豆島，因瀨戶內國際藝術祭聲名遠播，成為藝術與設計愛好者趨之若鶩的所在。但同樣位於這片海域的「佐柳島」卻寧靜得像被時光遺忘，這裡沒有喧囂的景點或觀光商店，只有超過百隻貓咪、吹拂臉頰的海風，以及30位住了大半輩子的老居民。

　

貓真的會飛 且比你想像得優雅

佐柳島是典型貓比人多的貓島，之所以廣為人知，不僅因貓咪數量眾多，更因那一幕幕飛躍在海與天空之間的「飛天貓」畫面。所謂飛天貓，是指貓咪在跳躍時被相機捕捉的瞬間，四肢舒展、姿態輕盈，像踏上一條飛往空中的隱形軌道。知名攝影師岩合光昭與五十嵐健太都曾在此留下經典影像，讓佐柳島成為貓奴心中的聖地，也是私心最喜愛的貓島之一。島上有南邊的本浦港與北邊的長崎港兩處港口。多數人會在前者下船，一踏上碼頭彷彿進入貓咪王國。候船室旁、石椅下、堤防上，有些貓熱情地迎上前，有些慵懶地曬著太陽或打盹，不管你是初次造訪，還是像我一樣來過七八次以上，牠們總有辦法用一個眼神、一個哈欠，輕而易舉地將旅人帶回「生活其實可以很簡單」的狀態裡。另外，本浦港附近的堤防正是捕捉「飛天貓」的絕佳位置。島上空氣清新、光線清透，午後陽光斜照的逆光還能勾勒出貓咪跳耀的剪影，夢幻得像動畫場景。

▲我的書《日本貓島旅行》封面所使用的貓咪照片，也正是在佐柳島拍攝的。
▲我的書《日本貓島旅行》封面所使用的貓咪照片，也正是在佐柳島拍攝的。

▲同一個家族成員排排坐。
▲同一個家族成員排排坐。

▲在佐柳島，貓咪不是風景的一部分，而是風景的主角。
▲在佐柳島，貓咪不是風景的一部分，而是風景的主角。

有次從本浦港下船，同行的只有一位沉默的年輕男子。他默默走向聚集幾隻貓的堤防，面向海坐下，輕撫身旁的貓咪。午後陽光溫暖，貓的呼嚕聲與海浪交織成一段柔和旋律。我在島上四處漫遊、與貓玩耍拍照，數小時後回到港口時，他仍坐在原地。直到末班船靠岸，他才緩緩起身離開。我想，佐柳島不需要攻略，也不必特別計畫，只要看看藍天大海、摸摸身邊的貓，就足以療癒整顆心。它靜靜待在瀨戶內海一隅，不張揚、不喧鬧，像個與世無爭的小宇宙。也因此，日常中那些微小片刻，才顯得格外動人。有時，真正放鬆的旅行，不在於走過多少風景，而是在某個靜謐角落，與心愛的人或動物放空看海，就是最好的安排。

▲從青年旅館的木門框望出去，映入眼簾的是海、貓，以及陽光灑落在波光上的粼粼光影。那畫面無論是否按下快門，都會靜靜烙印在記憶深處。
▲從青年旅館的木門框望出去，映入眼簾的是海、貓，以及陽光灑落在波光上的粼粼光影。那畫面無論是否按下快門，都會靜靜烙印在記憶深處。

▲有些人會直接坐在堤防上跟貓咪玩耍。
▲有些人會直接坐在堤防上跟貓咪玩耍。

若你在北邊的長崎港下船，別看這裡只是普通的住宅區，當走近島嶼最北端稻荷神社旁的那戶人家，便會發現別有一番天地。那裡住著一位我私下暱稱為「瘋狂阿北」的男子，他將自家庭院打造成超大型貓咪樂園。乍看是堆疊雜物的院子，其實每個角落都是精心設計的跳台與貓咪藏身處，30多隻自由自在的貓咪在這混亂而有序的空間裡找到屬於自己的避風港。院子裡大聲播放著節奏輕快的流行音樂，阿北一邊熟練地幫奶貓清理眼屎，一邊與路過的遊客閒聊，眼神裡盡是對這些小生命的疼愛與對生活的幽默感。

▲我私下暱稱為「瘋狂阿北」的家，就在最北邊的稻荷神社隔壁。
▲我私下暱稱為「瘋狂阿北」的家，就在最北邊的稻荷神社隔壁。

　

被貓與海擁抱的青年旅館

另外，由舊木造校舍改建而成的青年旅館「ネコノシマホステル」座落在本浦港與長崎港之間，旅宿的主人也是島上主要的貓咪照護者之一，周圍總聚集了一群親人的可愛貓咪。除了提供簡潔溫馨的住宿空間，也歡迎非住宿的旅人來喝杯咖啡或嚐嚐家庭風味日式簡餐。小提醒：出發前先查官網確認店家休息日，同步準備好食物和水，畢竟島上沒有其他餐飲選擇，也找不到自動販賣機喔！

▲旅宿的主人也是島上主要的貓咪照護者之一，裡外都聚集了一群親人的可愛貓咪。
▲旅宿的主人也是島上主要的貓咪照護者之一，裡外都聚集了一群親人的可愛貓咪。

　

《世界級星空認證　合歡山最純淨銀河》7月號2025第389期

　

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