冰與火交融的奇幻國度 自駕冰島的非日常風景體驗

【整理：行遍天下，攝影：何世棟、洪華娟】

冰島這處位於北歐、接近北極圈的遙遠所在，很久以前就在人生必訪清單之中。去年隨口與好友小侯提及，沒想到具有行動力的他聽聞便默默回去做了好幾個月功課，某天傳來非常詳盡的行程安排與機票資訊，問我去不去？這樣的盛情相邀與體貼心意讓人感動，我立刻調整手上的工作，排除萬難成行。我們的共識是讓行程更具機動性，不希望因為跟團而走馬看花，因此選擇自駕，也更能看見有別於一般觀光客的非日常風景。

從阿姆斯特丹飛抵凱夫拉維克國際機場(Keflavik Airport)，歐盟國家都不用護照即可出境，接著在機場櫃檯辦好租車手續，工作人員遞上鑰匙後，便得自己在下雪天拖著行李走上300多公尺，前往迷宮般的停車場找車，有點手忙腳亂地為這次自由行開啟序章。

初春道路下著雪、地面打滑，一開始小心翼翼，不過冰島公路沿途風景如電影般壯美，讓人逐漸放下緊張。慢悠悠開開停停，不過自由行嘛，就是不用趕時間，隨心所至，每個地方都是嶄新的感受。

▲瓦特納冰川崩解後，大小冰塊從冰河湖中順著水流被帶到海上或沖到岸邊。





三大瀑布極限震撼體驗

鱒魚瀑布（Urriðafoss）氣勢奔騰，瀑布宣洩而下，彷彿千軍萬馬壓境，站在一旁的人顯得渺小如螞蟻。塞里雅蘭瀑布（Seljalandsfoss），因可走入瀑布後方觀景而有「水簾洞瀑布」之稱，即使在豪雨中滿身濕透，穿越水幕與狹縫後見到秘密瀑布（Gljúfrabúi），依舊令人驚喜連連。斯科加爾瀑布水勢雄偉，我們一行人辛苦攀登至瀑頂，俯瞰景致令人驚嘆。

▲造訪好幾個瀑布除了要爬高還會濕身，過程艱難但很有挑戰。圖為氣勢磅礡的鱒魚瀑布。





經典必訪黃金圈與黑沙灘

黃金圈一帶的古佛斯瀑布（Gullfoss）與不定時噴發的間歇泉，則在積雪未融的荒原間展現自然能量，當日還幸運捕捉到瀑布邊的彩虹。最後來到雷尼斯黑沙灘（Reynisfjara），黑色火山細沙與遠方雷尼斯岩柱交織出神話般的景致，灰霧與巨浪勾勒出極具張力的蒼涼之美。唯一美中不足的是瀑布區上廁所竟要價200克朗，每人近新台幣50元！不過這也是隨口說說的玩笑話，在目不暇給的美景之前小事也就不值一提了。

▲古佛斯瀑布。

▲熱氣瀰漫的間歇泉不定時會噴發。

▲海蝕柱與黑沙構成孤寂蒼茫的景象。





羽毛河峽谷Feather River Canyon & 尤達洞Yoda Cave

這天從維克小鎮出發，我們先造訪造型酷似尤達耳朵的「尤達洞」，去程行駛在碎石路段顛簸難行，難以抵達的困難卻也因此保留了它的靜謐與原始。接著轉往誕生於冰河時期的羽毛河峽谷，沿著步道一路攀升至峽谷高點，初春的新綠在河谷間點點綻放，與峽谷蜿蜒裂縫飄逸的輪廓相映成趣。午後與導遊Einar在咖啡廳會合，驅車40分鐘後，接著展開冰原冰洞探險。他為我們準備安全帽與冰爪等全套裝備，帶領一行四人穿越荒原、一邊細心解說。

▲陽光從外而內照入海蝕洞，形成的影子像極了《星際大戰》尤達大師而得名。

▲羽毛河峽谷於200萬年前的冰川期由流水和冰川的侵蝕形成。





邂逅藍冰洞Blue crystal ice cave

這處天然奇景僅在11月至隔年3月允許進入，因為氣溫夠低，冰體穩定，才能一窺奇景。我們進去後驚訝得說不出話來，這裡的景色太不真實了！就像踏進藍寶石鑄成的迷宮，頭頂上的冰層透著冰藍光芒，彷彿時間凝結，而腳下的冰紋與氣泡，有如天然玻璃裡凍結的時間；而頭頂時而滴落的冰水，也提醒著這裡是大自然脈動的一部分。據說每一年的藍冰洞都不盡相同，它們是冰河移動、融水沖刷與自然雕琢的奇蹟，因此你看到的，永遠是當下獨一無二的限定版本。

▲一定要有專業導遊帶領才能進入洞中，確保安全。





傾聽冰島人獨到的生存哲學

此次導覽的亮點不只在景色，更在導遊Einar身上。他是當地推廣藍冰洞旅遊的實踐者，曾出版專書，也是位熱愛健行的行家。在導覽過程中，他不僅幫我們拍照，還隨手撿起冰縫間的小紙屑，這種與自然共生的態度令人敬佩。途中，一株在岩縫中倔強盛開的紫色小花吸引了大家的目光，那是Einar發現的驚喜——前幾日還未見花影，今日綻放彷彿宣告春天到來。

▲步行前往冰洞的途中。

與導遊閒聊間，聽他談起火山爆發曾毀滅家園的往事，卻看得淡然，只因冰島人深知人類無法對抗自然，唯有尊重、共存，才能繼續在這片荒蕪而美麗的土地上生活。

▲寸草不生的土地竟然開出了小花，是生命的禮讚。







