快訊

昨爆炸起火…萬海「旺春輪」今天還在燒！船身傾斜10到15度恐沉沒

議會藏間諜？北市議員小編涉違反國安法 他證實檢調到辦公室

國境之南發現怪獸童話樂園 巨型萌獸代班上工限時打卡

聯合新聞網／ 行遍天下
▲屏東看海美術館展開怪獸代班計畫
▲屏東看海美術館展開怪獸代班計畫

【圖／文：行遍天下】

過去曾推出落山風藝術季、大型展覽的看海美術館，近期啟動為期三個月的消防與空調修繕工程，預計休館至夏末。為了彌補遊客無法入館的空窗期，屏東縣政府將展演場域延伸至館外的海口港漁港周邊，設置多件軟性藝術裝置，隨著恆春特有的海風搖曳生姿，讓港灣瞬間化為繽紛的童話樂園。這回屏東縣府集結歷年人氣展品，一口氣重磅回歸，展開名為「怪獸代班計畫」，成功吸引年輕族群朝聖。九座巨型「萌獸」成為拍照熱點，被網友封為歷年最療癒的展覽，包括日本藝術家花房櫻的「擁抱貓咪」、台灣藝術家阿咧的黃色呆萌「書鴨」、以及Alan創作的「風的寓言」與「阿Q」等作品，隨風搖擺的姿態不僅生動，也成為代班期間的最佳主角。

▲這座看海美術館的常設展品，來自2019年瀬戸内國際藝術節獲得小豆島人氣第1名的日本藝術家清水久和作品，把最人氣的「攝政王」加上被風吹亂頭髮的樣子呈現，取名為「風の攝政王」，亦呼應著恆春半島的狂烈落山風。
▲這座看海美術館的常設展品，來自2019年瀬戸内國際藝術節獲得小豆島人氣第1名的日本藝術家清水久和作品，把最人氣的「攝政王」加上被風吹亂頭髮的樣子呈現，取名為「風の攝政王」，亦呼應著恆春半島的狂烈落山風。

DATA　

看海美術館

地址：屏東縣車城鄉海口路1-12號　

時間：24小時（怪獸代班至7/27止）　

FB：落山風之吹風看海地 The Luo Shan Feng Recreation Area

注意事項：裝置藝術視天氣狀況展出，請關注臉書動態以免撲空。

　

【萌獸Focus】

夏日再炎熱，也擋不住前往南國暢玩的心！屏東車城海口港由歷年「萌獸」齊聚佔領，化身期間限定的趣味展場；因應看海美術館整修，屏東縣政府特地推出這場創意萌展。

　

風城的女孩和貓

2024年落山風藝術季展出，日本藝術家山內庸資以海口村50位居民為靈感，以「似顏繪」方式創作「風城的女孩和貓」，重現漁村日常風貌。本次作品再度展出，不僅展現海口的人情與活力，也引發當地居民的深切共鳴。

　

書鴨

來自台灣藝術家阿咧的作品，首次亮相於2024年屏東縣民公園舉辦的「屏東夏日狂歡祭」。高達8公尺的「書鴨」頂著一本紅色書本，呆萌晃腦的模樣印象深刻，如今佇立於港口邊，更添一分可愛氣息。

　

Hangry Rabbit Eating the World 貪食兔

日本新普普藝術家ABEYUKA.阿部有加在2023年特展《華麗的綻放》中推出，有高達6公尺華麗貪吃的怪奇萌兔閃耀著絢麗色彩，搭配港口的藍天白雲，又怪又喜愛。

　

風的寓言

出自台灣人氣AI 設計師Alan Hong於2023年創作的「風的寓言」與「阿Ｑ」，此次重新回到港口展出。作品以落山風為主題，呈現風吹得狗狗毛髮飛揚的意象，讓人漫步其間，彷彿真切感受到風的氣息。

　

擁抱貓咪

2024年曾在看海美術館旁的《極度日常》展覽中亮相，這兩隻緊緊相擁的可愛貓咪風靡南台灣，如今再度現身港邊，位置略移至大樹旁。由日本藝術家花房櫻創作的14公尺「擁抱貓咪」，無論從哪個角度看都同樣療癒可愛。

　

小黃科長

這隻遭人棄養的土狗長期在美術館周邊徘徊，經館方與保全人員悉心照料後，被任命為「科長」。小黃常常在展區閒晃，意外成為打卡亮點。館方不僅替牠設置專屬座位與Q版圖像，甚至推出周邊，讓牠成為名副其實的吉祥物。

▲小黃科長本尊
▲小黃科長本尊

　

《開往風與海的方向》6月號2025第388期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

行遍天下

追蹤

延伸閱讀

弘光科大彩妝造型成果展 展現科技與藝術家新風貌

蔣友柏深耕大陸當藝術家！親吐：我不叛逆只是不想陪演

國徽設計者在港舊居唐樓… 環團倡列歷史建築

包產茶產季 新北辦展售會滿額贈禮、打卡免費喝冠軍茶

相關新聞

冰與火交融的奇幻國度 自駕冰島的非日常風景體驗

冰島這處位於北歐、接近北極圈的遙遠所在，很久以前就在人生必訪清單之中。去年隨口與好友小侯提及，沒想到具有行動力的他聽聞便默默回去做了好幾個月功課，某天傳來非常詳盡的行程安排與機票資訊，問我去不去？這樣的盛情相邀與體貼心意讓人感動，我立刻調整手上的工作，排除萬難成行。

國境之南發現怪獸童話樂園 巨型萌獸代班上工限時打卡

過去曾推出落山風藝術季、大型展覽的看海美術館，近期啟動為期三個月的消防與空調修繕工程，預計休館至夏末。為了彌補遊客無法入館的空窗期，屏東縣政府將展演場域延伸至館外的海口港漁港周邊，設置多件軟性藝術裝置，隨著恆春特有的海風搖曳生姿，讓港灣瞬間化為繽紛的童話樂園。

引入AI打造貼心服務 在溫泉祕境放鬆五感森呼吸

在觀止，不需安排緊湊行程，請放鬆五感，享受一段與森林同行的慢旅。聽見風的低語、感受水的溫柔，陽光穿過樹葉灑下斑駁光影，讓自己與自然重新連結。今夏，就出發吧！在觀止，讓生活回歸本質的美好，成為你的療癒時光……

大稻埕乾貨行貓店長一條街 粉絲遍布全球卡哇伊人氣PK

我曾在大稻埕長住數年，當時的生活的點點滴滴與迪化街密不可分，從採買食材、品嚐古早味、挑選生活小物、拍照取景，生活的腳步與靈感都在街區裡自然而然發生。也因為這樣的日常駐足，我注意到許多店家都養著貓。貓咪們有些趴在櫃台上觀察人來人往，有的蜷在貨架間打盹，彷彿是這些傳承大稻埕獨特風情的老店不可分割的一部分。

悠遊北海岸訪地質奇觀 到最美候車亭療癒看海

曾被美國CNN譽為亞洲十大熱門打卡點的野柳地質公園，坐落長約1.7公里的野柳岬，以擁有世界級地景聞名，如今也是許多韓國遊客初訪台灣的必遊景點。經歷大自然數百萬年來的海蝕與風化雕琢，造就了此處囊括海蝕棚、海蝕洞、蕈狀岩、燭台石等種類繁多的地質奇觀。

自駕北海岸邂逅卡皮巴拉 騎河豚自行車與絕美海景同行

時序入夏，此刻最適合來一趟說走就走的濱海公路之旅。不妨先拜訪已變身水豚君模樣的象鼻岩，再共騎鐵道自行車和豆腐君、象鼻君、山野君say hi，最後嬉遊八斗子祕境海岸線，觀察潮間帶生態並欣賞奇特地貌美景。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。