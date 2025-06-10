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引入AI打造貼心服務 在溫泉祕境放鬆五感森呼吸

聯合新聞網／ 行遍天下

【文：孔婕瑀，圖：泰安觀止溫泉會館】

在觀止，不需安排緊湊行程，請放鬆五感，享受一段與森林同行的慢旅。聽見風的低語、感受水的溫柔，陽光穿過樹葉灑下斑駁光影，讓自己與自然重新連結。今夏，就出發吧！在觀止，讓生活回歸本質的美好，成為你的療癒時光……

　

與自然共鳴，探究森林中的心靈綠洲

隱身於苗栗泰安山林間的泰安觀止溫泉會館，彷彿遠離塵囂的靜謐秘境。被山嵐與溪流環繞，建築融合現代簡約與原木質感，讓每一次呼吸都回歸純粹。泡在碳酸氫鈉泉中，任溫熱泉水洗滌疲憊身心，窗外層巒疊嶂與溪谷交織成療癒畫面。在這裡，不只是歇腳點，更是一場與自然共鳴的深層放鬆。晨霧緩緩穿梭林梢，午後陽光斜灑山林，為景色鍍上溫柔光澤。森林環境保有完整生態系，附近多條步道可供漫步，部分路線還能欣賞溪流與瀑布。不只是住宿，更是一場與森林共呼吸的深度對話，每一次散步、每一刻靜坐，都被自然溫柔包圍與療癒。

　

享受湯 Hot Spring & 宿 Guest Room & 食 Food

走進泰安觀止，身心靈彷彿被森林輕聲擁抱。泉水流淌、雲霧繚繞，空氣瀰漫清新氣息，讓人自在沉澱，感受「岩上無心雲相逐」的恬靜美好。這裡擁有全台首屈一指的時尚泡湯空間，設有男女裸湯、泳裝區、足浴池與鏡面泳池，無論泡湯或散步皆可徹底放鬆。夏季限定冷泉，更帶來沁涼體驗，讓山林之旅完美升級。

觀止設有65間客房、28種房型，設計結合極簡與浪漫，融合清水模與原木家具，展現含蓄雋永的空間美學。每間客房配有獨立湯池，旅人可於專屬天地中靜享片刻寧靜，展開一場身心靈的療癒之旅。味蕾隨步緩踱於竹林間，遠眺雲霧飄渺、銀光灑落溪谷。「行水」與「流雲」餐廳為旅人打造感動時光，空間以幾何線條結合冷冽設計，營造摩登用餐氛圍。入夜後，餐廳幻化為星河 Lounge，夢幻浪漫。兩廳供應中西料理，滿足多元味蕾，無論早、中、晚餐或團體聚會，皆可客製創意佳餚，讓每一餐都成為難忘體驗。

　

新體驗：智能販賣機 × AI 生啤酒機

觀止結合AI科技，打造貼心服務。旅客可透過智能販賣機選購一日遊補給包，現場即取即用；另設有AI生啤酒機，供應低溫鮮釀馬告啤酒與四款創意調酒，刷卡即可倒酒與洗杯，暢飲無阻。還有桐花樹林環繞的BBQ區，營造浪漫氛圍，帶來前所未有的美好時光。

在觀止，泡湯不僅是身體放鬆，更是心靈與自然的對話。無論獨旅沉澱，或與親友共享時光，這裡都是逃離塵囂、回歸本真的理想秘境。讓大自然的懷抱，療癒你的每一個感官，留下難忘旅程記憶。

About 菁鑽聯盟

由全台十二家知名五星級商務及休閒飯店與格上租車所組成的菁鑽聯盟，自2001年成立，2002年起開始售券。秉持五星級的服務水準、顧客至上的本質以及「一券在握．隨行所欲」的便利性，聯盟所銷售的聯合貴賓券已成為各大知名企業和機關團體指定的熱門禮品，也是旅遊者滿足自主旅遊不同需求的好夥伴。現有菁鑽聯盟成員包括北臺灣的長榮桂冠酒店（基隆）、長榮桂冠酒店（台北），中臺灣的泰安觀止（苗栗）、長榮桂冠酒店（台中）、劍湖山渡假大飯店（雲林)，南臺灣的長榮文苑酒店（嘉義）、台糖長榮酒店（台南）、鈞怡大飯店（高雄）、趣淘漫旅（台南），東臺灣的麗翔酒店連鎖（礁溪館）、遠雄悅來大飯店（花蓮）、娜路彎大酒店（台東），以及提供全臺灣短期汽車租賃服務的格上租車。

　

《開往風與海的方向》6月號2025第388期

　

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