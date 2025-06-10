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悠遊北海岸訪地質奇觀 到最美候車亭療癒看海

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

曾被美國CNN譽為亞洲十大熱門打卡點的野柳地質公園，坐落長約1.7公里的野柳岬，以擁有世界級地景聞名，如今也是許多韓國遊客初訪台灣的必遊景點。經歷大自然數百萬年來的海蝕與風化雕琢，造就了此處囊括海蝕棚、海蝕洞、蕈狀岩、燭台石等種類繁多的地質奇觀，走近高低錯落的蕈狀岩，彷彿進入奇特又魔幻的蕈菇森林；面前總有遊客排隊等著拍照的女王頭，無疑是園內最著名的人氣地標；而外型像綁馬尾少女的「俏皮公主」，則是新一代蕈狀岩景點中的後起之秀，被譽為女王頭接班人。

親子遊客想親近野柳，不妨報名期間限定的「潮間帶生態大搜查」活動，近距離觀察潮間帶小生物如寄居蟹、螺貝及潮池生物，認識豐富的海濱生態。此外，每年夏季舉辦的「野柳石光-夜訪女王」活動，更是野柳地質公園的一大亮點。主辦單位以夜賞奇特地景為活動主軸，藉由夜間光環境及女王頭魅力行銷北海岸，規劃光影展演及互動效果，搭配地景保育等系列內容，帶動當地觀光旅遊產業，精彩可期。

▲圖片提供：北觀處
▲圖片提供：北觀處

▲圖片提供：北觀處
▲圖片提供：北觀處

DATA

野柳地質公園

地址：新北市萬里區野柳里港東路167-1號

網址：www.ylgeopark.org.tw

活動：2025野柳石光夜訪女王活動自6月28日至7月13日18:30-21:00：每日18:30、19:30共兩場次入場，最後入場時間20:00現場停止售票

　

喝一杯沁涼冰咖啡佐最美候車亭

網路上被封為「最美候車亭」的跳石候車亭，於 2025年初維修解封後，再度吸引絡繹不絕的遊客造訪。紅瓦白牆造型的亭身在後方蔚藍大海映襯下，引人駐足。海岸邊散落的圓潤礫石，一說是大屯火山活動形成的火山岩崩落後，經海浪拍打及東北季風吹拂侵蝕而成。相傳當地在公路開通前，來往人群必須等至退潮時，趁隙在海岸邊礫石間跳躍穿梭，因而得名「跳石」。

由於候車亭前方有燈柱和紐澤西護欄，拍照取景不妨移步至對面小坡上，居高臨下拍攝；或乾脆光顧斜對面那間「金山跳石沒有名字的咖啡店」，點份下午茶，喝杯用咖啡凍成冰塊的冰咖啡，搭配香濃綿密的巴斯克乳酪蛋糕，從戶外雅座望出去，海面波光粼粼盡收眼底，心情也跟著放鬆愜意。

DATA　

金山跳石沒有名字的咖啡店

地址：新北市金山區永興里跳石4號　

電話：02-2408-1952

時間：平日12:00-18:00，假日11:00-19:00　

消費：低消每人一杯飲品

　

在落羽松林與動物朋友相見歡

不知道水豚長什麼樣？金山這座綠意盎然的牧場裡飼養了水豚、草泥馬（羊駝）、草原貓、跳跳羊、梅花鹿、綿羊豬等可愛動物，外頭池塘邊還有羽色雪白的柯爾鴨，開放遊客體驗餵食。一進園區，親人的咖啡色羊駝「青梅」（另一隻叫「竹馬」）就等不及貼身討食，水汪汪的大眼直接爆擊心臟！鹿園裡的小羊、小鹿也會圍著人轉，切記手中的牧草得盡量拿高，否則一場攔路打劫在所難免。

DATA　

鹿羽松牧場

地址：新北市金山區兩湖里倒照湖28-6號對面　

電話：0956-020-406

網址：deardeerranch.weebly.com

時間：10:00-17:00（強烈風雨及除夕不營業）

票價：全票200元、半票100元、優惠票50元、金山區民100元

　

享受無料溫泉浴室洗滌身心

上山下海一整天難免滿身大汗，不妨順遊金山水尾漁港附近的豐漁社區溫泉浴室，泡個免費的氯化物硫酸鹽泉。這裡空間分為男湯、女湯，採不穿泳衣的裸湯形式，漫步周邊步道後再來享受一下熱熱的湯泉，通體舒暢！

DATA

豐漁社區溫泉浴室

地址：新北市金山區豐漁里民生路190號對面　

時間：05:00-09:00，17:00-21:00（颱風假、除夕、初一、初二、例行檢修、清洗水塔暫停開放）

　

《開往風與海的方向》6月號2025第388期

　

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