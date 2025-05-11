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凝鍊千年時光之美 探索建築與神話的奇幻國度「吳哥窟」

聯合新聞網／ 行遍天下
▲大吳哥『微笑高棉』。
▲大吳哥『微笑高棉』。

【圖／文：傑菲亞娃】

作者介紹｜傑菲亞娃

相較於觀光，我更喜歡走讀古蹟文化，過程中把鮮活的歷史帶入遺址。一場領悟天地的旅遊能帶回一個和出發時不同的自己，如此深刻的旅行記憶，很是珍貴。

柬埔寨的吳哥窟，對我而言從來不只是個旅遊景點。記得某次在泰國工作的期間，有天造訪曼谷大皇宮，無意間看見院內小吳哥的建築模型，當下不禁好奇：如此雄偉壯麗的建築，究竟位於何方？繼續走進皇宮迴廊，那些描繪史詩故事的壁畫與神話角色又深深吸引了我。自此，我對吳哥窟產生了難以言喻的情感，也開啟了之後一趟又一趟流連忘返的旅程。

▲叢林中沉睡五百年的吳哥遺跡（小吳哥）。
▲叢林中沉睡五百年的吳哥遺跡（小吳哥）。

人們天生喜歡聽故事。無論走到哪個國家、哪座城市，當地的神話傳說總能深深吸引我們，而吳哥窟，正是這樣一個充滿神秘色彩的國度。位於柬埔寨西北部的暹粒省（Siem Reap），對許多人而言仍相當陌生，即使曾經造訪過，腦海中留下的印象往往只是「一堆石頭的遺跡」。但事實並非如此——這座沉睡五百年才重見天日的古城，不僅擁有偉大精密的建築工藝，還蘊藏著豐富多彩的神話傳說，十足展現人們對信仰深厚的敬意。吳哥窟之旅，不僅是觀光，更是一種文化與信仰的體驗。可惜的是，若只是匆匆插旗、草草一遊，留下的只是「就都是石頭嘛」這樣的印象——那麼，這趟旅程的意義又是什麼呢？我始終相信，要輕鬆探索吳哥窟並不困難。只要對其關鍵歷史背景，以及石雕中所蘊含的神話故事有基本的認識，便能在旅途中看得懂、走得深，也收穫更多感動。

▲史詩神話故事角色【卡拉與魔羯】。
▲史詩神話故事角色【卡拉與魔羯】。

▲知名小吳哥倒影。
▲知名小吳哥倒影。

　

古歲月喚起的輝煌吳哥

「吳哥王朝」曾是9至12世紀稱霸中南半島的文明古國，王朝日漸衰落，被暹邏（泰國）攻佔後就沒了下文，一直到法國博物學者Mr. Henri Mouhot於1860年在沉睡五百年的叢林中發現了這片巨大的遺跡，才讓世人有機會認識這輝煌的吳哥王朝及雄偉的建築。「吳哥窟」為東方四大奇蹟之一，於1992年被列入世界文化遺產。2007年考古學家以科技估算出整個都城廣達3,000平方公里，擁有超過1,000個人工湖及74座以上的古神廟，可以說是非常壯觀。從專家的研究得知，當年的吳哥帝國除了是農業王國的都城，也是豐沛的水都。均衡XY線的對稱、完美計算的比例、無與倫比的形體、令人瞠目結舌的規模及細膩雕刻，均充分表現當時富庶的生活及超水準的文化藝術。

▲在叢林中沉睡五百年的吳哥遺跡（塔普倫廟）。
▲在叢林中沉睡五百年的吳哥遺跡（塔普倫廟）。

▲吳哥窟均衡的石雕。
▲吳哥窟均衡的石雕。

　

認識遺址分區與王朝歷史

「吳哥 Angkor」是高棉語「城市」的意思，旅人們口中的「吳哥窟」泛指整個區域，位於暹粒以北6公里處的古高棉王朝遺址，被統稱為「吳哥古蹟群」。想了解吳哥窟古蹟，一定要先認識兩個王朝：1.太陽國王蘇耶跋摩二世SuryaVarman II（西元1113年～1150年），信奉印度教、2.勝利國王（微笑國王）闍耶跋摩七世Jayavarman VII（西元1182年～1219年），信奉大乘佛教。這兩個王朝最重要的代表建築群，就是坊間所說的「大、小吳哥」；其中，英文名「Angkor Wat」為吳哥寺或「小吳哥」，而Angkor Thom則稱之為吳哥城或「大吳哥」。前期的高棉帝國多以印度教為主，這也讓許多建築結構、雕刻與神祇都與印度教有關，其中「小吳哥」是最具代表性的。

▲知名的小吳哥日出。
▲知名的小吳哥日出。

▲史詩『羅摩衍那』神話故事-濕婆神破壞之舞。
▲史詩『羅摩衍那』神話故事-濕婆神破壞之舞。

一磚一故事 一瓦一神話 吳哥寺 Angkor Wat

原名Vrah Vishnulok，意為「毗濕奴的神殿」，是西元1113～1150年間由太陽國王蘇耶跋摩二世Surya Varman II建立，以宏偉建築與細緻浮雕著稱。由於這位國王信奉印度教，因此「吳哥寺」有許多與印度教有關的象徵，可以說是獻給毗濕奴神的須彌山寺，亦為當時的國寺。

▲雕刻精美的那迦 Naga。
▲雕刻精美的那迦 Naga。

微笑國王的黃金帝國 吳哥城Angkor Tom

在吳哥寺興建後的半個世紀，於暹粒河西岸建造了一座由49座寶塔及5個城門所組成的「吳哥城 Angkor Thom」，又稱為「大吳哥」。Angkor Thom在高棉語中代表「偉大的城市」，而這座大吳哥的主角，正是勝利國王「闍耶跋摩七世Jayavarman VII」。吳哥城共有五個城門，分別為東、西、南、北門，以及位於東門以北500公尺處的「勝利之門」。由於南城門保存狀況最佳，因此觀光客多以南進北出的動線參訪大吳哥遺跡。

▲49座寶塔+5個城門所組成的大吳哥。
▲49座寶塔+5個城門所組成的大吳哥。

▲大吳哥南城門+陰陽橋
▲大吳哥南城門+陰陽橋

欲見更多內容，請見No.387《行遍天下》雜誌2025年5月號。

　

旅遊資訊站

柬埔寨

說明：柬埔寨古名「高棉」，首都為金邊，暹粒省位於柬埔寨西北方。佛教為國教，主要語言為高棉語，泰語、越語在某些地方也能通。

貨幣：美元和柬幣(KHR)併用，1,000KHR約合8.14846 TWD（2025年4月匯率）

氣候：熱帶季風氣候，分為6-11月為雨季，其它為乾季。均溫攝氏20-36度，天氣炎熱需注意防曬。

其他：可購買「吳哥窟通行證」進入古蹟群，分為「一日券」USD37、「三日券」USD62、「七日券」USD72。

　

《沿岸前行　盡收太平洋畔台東藍》5月號2025第387期

　

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