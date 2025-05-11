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大阪世博直擊 走進未來盛宴 預見人類與地球無限可能

聯合新聞網／ 行遍天下
▲2025大阪世博官方吉祥物「脈脈」（Myaku-Myaku）
▲2025大阪世博官方吉祥物「脈脈」（Myaku-Myaku）

【圖／文：田欣雲】

想像一下，未來世界會是什麼模樣？人類社會的發展將走向何方？以「生命閃耀未來社會的設計」為核心主題的「Expo2025大阪．關西世博會」，已於4月13日正式開幕！在這184天的活動展期內來到夢洲，可參觀由日本頂尖企業及政府單位規劃的國內展館、來自世界各國擘劃的海外展館，以及具有主題性的特殊展館。在這廣達155公頃的未來社會實驗場內，集結來自全球的智慧與技術結晶，那些原本看似遙遠的未來科技，在這裡變得觸手可及，有些甚至帶有傳承的意味。好比1970年大阪世博曾展出「超音波浴」，而這回在「大阪保健館」內則展示免用肥皂、還能烘乾的「未來人類洗澡機」，一發布便成為展場焦點。另一個參觀亮點，是欣賞建築之美。比如由伊東豐雄為世博設計的 EXPO 大廳「夏恩帽（Shining Hat）」，曾因一張「天空破洞照」在網路上引發熱議；由日本新生代建築師藤本壯介設計、環繞整座世博會場的「大屋頂環（大屋根リング）」，更是本屆世博的代表性建築。不僅拿下金氏世界紀錄「全球最大木造建築」認證，其完全不用一根釘子的榫卯結構工藝，值得細細品味。

▲大阪保健館
▲大阪保健館

▲大屋頂環
▲大屋頂環

　

科技未來的實驗場

TW館 用晶片改變世界

「在你一天的生活中，會接觸到多少顆晶片？」這題由來自晶片王國的TW館發問，真的再適合不過！「TECH WORLD館」背景來自台灣貿協，所以一走進館中，首先映入眼簾的就是一座由印刷電路板意象建構的台灣島。參觀者配戴好手環進入生命劇場，欣賞由560台平板互動裝置環繞的巨型投影圓柱，認識物種自冰河時期以來在這座島嶼上的遞嬗；接著來到未來劇場，看看在全球科技產業供應鏈中，台灣所扮演的重要角色。活動尾聲，取下手環觸碰感應器，才發現剛剛所有的心動時刻已默默被記錄下來，系統據此推薦給每個人專屬的台灣遊程，小露一手晶片如何指引我們的未來生活。

▲TECH WORLD館外觀設計發想自台灣的高聳群山。
▲TECH WORLD館外觀設計發想自台灣的高聳群山。

▲圓柱投影著被魯凱族人稱「撞到月亮的樹」的台灣杉。
▲圓柱投影著被魯凱族人稱「撞到月亮的樹」的台灣杉。

飛天車、個人移動工具初登場

來到世博Future Life Village展區，這裡展示許多近年有望問世的最新科技。比如本田技研工業這次在會場，提供3台最新研發的個人移動工具「新型 Honda UNI-ONE」，坐上去滑動開關，座椅會瞬間升高，操縱方式也很簡單，只要稍微改變身體重心，就能自由前後左右全向移動。比起傳統輪椅，一方面實現解放雙手的願望，更細緻貼心之處，是讓使用者能以一般成人高度進行日常交流，不再低人一等。日本新創公司SkyDrive研發的電動垂直起降飛天車（空飛ぶクルマ）「SD-05」，也在本屆世博初次登場，一架含駕駛最多可乘坐3人，能克服傳統直升機耗油排碳、周圍有障礙物時可能難以降落等缺點，且更容易實現安全的自動化駕駛。大發工業則另外贊助本屆世博150台電動代步車「e-SNEAKER」，具備障礙物偵測功能，遊客可免費預約在場內使用，體驗智能出遊便利，真是長輩與不耐久走者的福音！

▲新型UNI-ONE續航里程可達10公里。
▲新型UNI-ONE續航里程可達10公里。

▲SkyDrive SD-05最高時速為100公里。
▲SkyDrive SD-05最高時速為100公里。

　

人類與生命的新願景

小心臟大震撼！PASONA 館讚頌生命

螺旋屋頂上坐著原子小金剛的「PASONA NATUREVERSE」館，以「感謝生命」為設計核心理念。在館內播放的動畫片劇情中，怪醫黑傑克運用「iPS 細胞」技術，拯救了為地球犧牲的原子小金剛。當觀眾以為這只是虛構故事，移步至下個展間，會驚訝地看到一顆正在跳動的「iPS心臟」竟然躍然眼前！這直徑2公分的微小心臟，由iPS細胞再生醫療權威「澤芳樹」與PASONA館特別合作展示，利用活細胞材料和生物工程技術製成，揭示著未來生命的無限可能。如果對機器人感興趣，請別錯過Cyberdyne公司在館內展出的HAL（Hybrid Assistive Limb）外骨骼系統，以及穿戴式遠端操作裝置。後者透過體感遙控，讓機器人肢體能像替身一般，同步做出各種細微動作，未來外科醫生可藉此科技進行遠端手術，使偏遠地區患者也能接受最先進的治療。

▲PASONA館外觀以菊石的螺旋形狀象徵生命。
▲PASONA館外觀以菊石的螺旋形狀象徵生命。

▲進入PA SONA館首先會看到這棵「生命進化之樹」。
▲進入PA SONA館首先會看到這棵「生命進化之樹」。

▲現場說明iPS細胞和已實用化的iPS心肌片技術。
▲現場說明iPS細胞和已實用化的iPS心肌片技術。

鋼彈迷看過來 穿越極光宇宙歷險

坐落PASONA館對面、有尊鋼彈守護的GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION，無疑是大阪世博所有場館中的預約大熱門。人類未來能在太空，甚至宇宙中生活嗎？館內體驗過程將鋼彈系列中描繪的「宇宙生活」刻劃得如此真實：交代前情提要後，全部人從「夢洲終點站」搭乘會震動的軌道電梯，穿越極光與太空垃圾，前往地球上空 36,000 公里的宇宙空間站「Star Jaburo」；之後遇到 MSN-X17 ZEONG Type MA 引發攻擊危機，好在合體璃羽裝備的 RX-78F00/E鋼彈及時出場，最終化險為夷。劇情中，因戰爭而生的機動戰士被GOIC（Gundam Open Innovation Consortium）組織運用於和平用途，改良光束軍刀等武器技術，應用於宇宙殖民地農業，以確保糧食供應自給自足。甚至提到了種植水稻、蔬菜和養殖魚類等充滿想像力的宇宙生活，啟發參觀者對科技發展、環境保護、資源利用和人類與科技關係等方面的思考，以及對太空世界的自由想像。

▲17公尺高的RX-78F00/E鋼彈是世博打卡熱點。
▲17公尺高的RX-78F00/E鋼彈是世博打卡熱點。

▲會震動的軌道電梯擬真效果十足。
▲會震動的軌道電梯擬真效果十足。

欲見更多內容，請見No.387《行遍天下》雜誌2025年5月號。

　

旅遊資訊站

2025世界博覽會

期間：2025/4/13～10/13，上午9 點至晚上10點。

交通：可搭乘樂桃航空「台北－大阪」每日兩班、「高雄－大阪」每日一班直飛關西機場。抵達後搭乘關空特快列車「HARUKA」進大阪市區，再轉乘大阪地下鐵中央線至夢洲站。

官網：https://www.expo2025.or.jp/

門票：成人平日券6,000日圓，夜間券3,700日圓，一日券7,500日圓，夏季通票12,000 日圓，全期通票30,000日圓。

預約機制：網路購票後，註冊世博ID並預約入場日，可進行4種模式的展館與活動預約，包括：入場日前3個月至2個月的抽選預約；前1個月至前8天的抽選預約；3天前至前一天上午9點的先搶先贏預約；當日入場10分鐘後的即時預約。

建議下載APP：EXPO2025 Visitors、EXPO2025 Personal Agent

　

《沿岸前行　盡收太平洋畔台東藍》5月號2025第387期

　

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