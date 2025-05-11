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藝術家給台東的情書 依偎太平洋岸的藝術美境「江賢二藝術園區」

聯合新聞網／ 行遍天下
▲江賢二藝術園區外觀。
▲江賢二藝術園區外觀。

【圖／文：行遍天下】

日出、月升太平洋，坐擁台東金樽海岸風光的「江賢二藝術園區」，帶給旅人無限想像與感動，更是藝術家江賢二展現畢生創作追尋，融合藝術、現代建築與山海之美的地景作品，除了深耕發掘在地藝術魅力，也積極與海內外藝術界交流，未來希望串連花東藝術資源，打造國際知名的藝術新聚落。

早在80年代旅居紐約時期，江賢二就曾起心動念，想將位於大西洋岸、長島東漢普敦的小畫室開放給民眾參觀，讓大家感受自然美景的啟發。因為年邁父親需照顧，他返回台北，並於2008年移居金樽海邊創作，浩瀚的美景與台東的生命力，為他的藝術生命注入強大能量，他醞釀多年的夢想：開放台東畫室與大眾分享，也在建築團隊、公益平台、藝術圈好友與企業家的支持下，跨越大西洋，於太平洋岸實現了。首次與建築師林友寒會面時，江賢二提到：「希望藝術園區充分展現大自然的美，將整體環境融入設計，不只是展示藝術品的空間。」以此為前提，設計師與團隊合作的組成，便以創意溝通的工作坊形式存在，林友寒認為，江賢二的作品本身就具有空間性，因此，建築師的角色只需要思考「如何在台東自然生態環境中，將江老師的作品精神建構於文化公共藝術平台。」2025年3月15日這天，集江賢二美學為一體的江賢二藝術園區正式揭幕，成為他畢生最完整的作品，五棟建築物分別以小量體，依海岸山脈的坡度融入環境的紋理，每一棟皆引進自然光，這個從藝術分享出發的空間，是作品，也是夢想，置身其中，彷彿身心皆被山海與藝術溫柔擁抱。

▲靜池前面的方窗，是江賢二花費最多時間調整高度和比例的地方，希望人人都可看到很美的大海框景。
▲靜池前面的方窗，是江賢二花費最多時間調整高度和比例的地方，希望人人都可看到很美的大海框景。

江賢二

1942年出生於台中，國小開始習畫；高中時期向李石樵習畫，喜歡塞尚、梵谷、克利的作品；大學階段除了持續受李石樵、廖繼春、陳慧坤等名師啓發，也開始學大提琴、愛上德布西的《月光》鋼琴曲；1968-1997年旅居巴黎、紐約；1998-2007年回到台北；2008年迄今長駐台東創作生活，始終相信藝術可以淨化人心。

▲藝術家江賢二（圖片提供：江賢二藝術文化基金會）
▲藝術家江賢二（圖片提供：江賢二藝術文化基金會）

　

藝遊Focus

江賢二說：「藝術於我，是在絕境中尋光，以純美映照黑暗，尋覓生命的真與善。」藝術園區從構想到落成，歷經十年籌備與努力，為花東地區留下了一座國際級文化地標。作為園區共同發起人暨公益平台文化基金會董事長，嚴長壽偶爾也會親自為好友導覽園區。他總說：「這是一趟尋光之旅。」每座展場、每件作品，都蘊含藝術家對自然與生命的熱情與情感。

德布西咖啡與明門廣場

位於地勢較高處，筑弘亭會館隱身於巨大的木構斜屋頂下，是榮譽館長與交流藝術家短期居住之所。1F的德布西咖啡為旅人提供歇息空間，戶外的陽台座位區可眺望太平洋，亦可俯瞰園區明門廣場，靜觀江賢二以工地廢材創作的雕塑作品，看見藝術家持續突破實驗的精神，感受自然與人文融合的藝術生命力。

▲德布西咖啡
▲德布西咖啡

信義館（第一展覽廳）

開窗的斜屋頂源自江賢二的巴黎記憶。建築師林友寒復刻巴黎屋頂下的閣樓式窗戶，重現藝術家多次重返巴黎、在小閣樓創作〈巴黎聖母院〉的氛圍。展廳為一處無柱、自然光充足的大空間，開幕首展「追尋自由」呈現江賢二橫跨半世紀，從1975年代旅居紐約時期作品至2025年的創作歷程。

▲信義館（第一展覽廳）
▲信義館（第一展覽廳）

勤誠館（第二展覽廳）

由江賢二的舊畫室改建而成，此處曾誕生《比西里岸之夢》等經典之作。展廳空間體現江賢二「簡單而不單調」的美學理念。其創作與音樂密不可分，並常從自然中汲取靈感。開幕首展「音樂與自然」呈現其遊走於具象與抽象之間的創作形式，展覽一隅設有「冥想空間」，幽暗光線營造沉靜氛圍，提供觀者與自己對話的片刻。

▲勤誠館（第二展覽廳）
▲勤誠館（第二展覽廳）

承翰館（第三展覽廳）

以江賢二的鋼雕作品〈13.5坪〉為原型，依1:20比例放大建成，教堂般的空間為江賢二鍾愛之作，園區的品牌標識亦源自於此。屋頂刻有「希望、慈悲、和平」等語彙，皆曾出現在其畫作中。天光自屋頂灑落，營造出神聖靜謐的氣息。開幕首展「精神性與希望」精選其各時期經典作品，展現藝術家對創作的執著與對生命本質的深刻探問。

▲承翰館（第三展覽廳）
▲承翰館（第三展覽廳）

恭源接待中心

建築外型靈感同樣來自江賢二的鋼雕作品〈13.5坪〉，遠看宛如一顆順著山勢、座落於斜坡上的巨石。建築主體以清水模打造，屋頂採用江賢二喜愛的耐候鋼材，隨時間鏽蝕將呈現深邃紅棕色。設計亦借鏡原住民傳統石板屋智慧，以及厚實基座迎對颱風、地震等自然考驗。此處並展售以江賢二畫作為主題的海報與藝術文創商品。

▲恭源接待中心
▲恭源接待中心

　

景點資訊

江賢二藝術園區

地址：台東縣東河鄉金樽132-2號　

電話：0966-421-049（請於開園時間致電）

網址：https://www.paulchiangartcenter.org

時間：10:00-17:00 最後入園16:30，週二休園)開幕首展「光、美與淨化」以「追尋自由」、「音樂與自然」、「精神性與希望」三個主題呈現，即日起至2025年9月28日為止。　

票價：採網路預約，2025/6/30前入園享開幕優惠價全票200元、優惠票150元、台東縣民100元

　

《沿岸前行　盡收太平洋畔台東藍》5月號2025第387期

　

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