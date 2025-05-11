後山花時間Chill慢食光 老屋咖啡、夢幻莊園美味療癒四選

【圖／文：水靜葳】

作者介紹｜水靜葳

吃貨旅遊作家～遊歷世界逾50國，曾任旅遊雜誌總編輯，時尚雜誌採訪主編，食尚生活旅遊作品散見各大媒體。

FB：水靜葳環遊世界366天





沉浸歐風城堡莊園 品浪漫閒情

在IG上初見「鹿羽咖啡」那座歐式雪雲城堡，彷彿誤闖童話世界，立刻納入口袋名單安排造訪。座落於花蓮鳳林慢城郊區，園內融合歐式、日式與自然風格，三棟建築分別為雪雲城堡、鹿羽咖啡與何留民宿，中庭花園遍植落羽松、睡蓮與鳶尾花，夢幻靜謐。創辦人蔡承晏主修藝術設計，自小沉浸於古董與美學中，以獨到眼光打造這座莊園。咖啡館由馬房改建，供應自家烘焙的精品豆與手作酸種麵包。豆子採傳統日曬、水洗處理，嚴選衣索比亞、肯亞、巴拿馬翡翠莊園等產地。主打羽、森、鹿三款配方手沖，甜點推薦酸種布里歐法式吐司與以濃縮液取代酒液的提拉米蘇。玻璃屋內陽光灑落，女主人Anita常在廚房忙碌，氣氛溫暖自在。此外，需注意目前營業時間只有週六、日13:00-17:00，採預約制。





森林系老屋 以風土作物療癒身心

尋訪老屋感受那種時光停駐的美感是我的興趣，這趟小旅行自然不能錯過由林務局日式老宿舍改建的「森山舎」。店家主打循時而採、自家栽作，將花蓮大山的風土作物以每日限量溫熱手做端上餐桌。從麵包早午餐、紅藜米食料理、熱壓三明治到午後的法式吐司，全日提供鹹甜食。必點主廚麵包盤、主廚米食料理佐馬告照燒雞腿、義式雞肉燉菜、天婦羅炸蝦等主菜，搭配每日沖煮蜜香紅茶超Chill！





落羽松湖濱散策 無國界料理吮指回味

除了造訪浪漫咖啡館，在地友人強力推薦我另一家吉安鄉人氣景觀餐廳「松湖驛站」，以美味餐點、下午茶聞名，主修土木工程的老闆從事家具家飾業，熱愛遊山玩水遍嘗美食的夫妻倆為了給孩子單純的成長環境，13年前搬來好山好水的花蓮定居，用心打造了這座佔地4千多坪的悠閒園區。生態湖區引進木瓜溪山泉水，遍植落羽松、鳶尾花等豐富花草樹木，在露天湖畔庭園散步可遠眺海岸山脈，冬季有時可見皚皚白雪覆蓋奇萊山巔的美景呢！

室內空間採懷舊美式風格設計，以大量原木裝潢，陳列許多古董、藝術品和天然材質的工藝創作。無國界料理主打原住民風味菜和中式料理，並融合異國美食，大量採用花蓮在地好食材。必點招牌菜有：脆脆球佐情人雨莎莎醬、香草脆皮雞、炭烤石板豬肋排、水煮魚、蕉香纏絲牛、花蓮鬼頭刀魚柳，必喝店家自製冰梅釀，喜歡還可買回家。特為團客、散客設計原生植物導覽、搗米麻糬、DIY墨玉茶磚、釣魚活動等行程。





老屋慢食光 品飲特調擂茶拿鐵

這座全台唯一以菸樓改建的合法民宿「芳草古樹」所屬的「老樹舍咖啡」！古色古香的咖啡店正對著200多歲的老樟樹，由二代年輕老闆李佳駿經營，他在日本留學後深深愛上咖啡文化，主打充滿手做溫度的自家烘焙單品咖啡及配方豆、自製甜點。除了手沖精品咖啡，自行研發的「擂茶拿鐵」呼應客家小鎮特色，將穀香融入咖啡，散發醇厚芳香。佔地3千多坪的園區設有民宿、露營區、大草原和客家美食餐廳，還提供一系列DIY活動。另外貼心小叮嚀，寵物友善咖啡館內有2貓2狗，過敏者請慎入。



