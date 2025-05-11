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走入大人國的森林世界「司馬庫斯」 與時光守門人美麗相遇

聯合新聞網／ 行遍天下
▲樹齡超過2,500年的「大巨木媽媽之樹（YaYa Qparung）」是司馬庫斯森林之寶。
▲樹齡超過2,500年的「大巨木媽媽之樹（YaYa Qparung）」是司馬庫斯森林之寶。

【圖／文：溫士凱】

作者介紹｜溫士凱 Danny Wen

全球第一位榮獲日本、泰國、台灣三國四個觀光大使的華人旅遊作家。台灣文化部列名「台灣知名作家及文學作品」。共出版《遇見西拉雅》、《泰美味》等21本書，亦是廣播金鐘獎「生活風格節目獎」等三項得主，2024年起並擔任世新大學廣電系兼任副教授、緯來娛樂台《溫來趣韓國打卡》主持人。

從小生長在竹東，新竹縣的「尖石」於我而言，是兒時最熟悉的山林秘境。還記得小時候，舅舅總愛帶著我翻山越嶺，走進那些山壁環抱的部落。那羅溪潺潺流過，溪流旁的青蛙石，與秀巒部落玉峰溪谷的軍艦岩聳立，像是古老的守護者，靜靜凝視著每個來訪的人。偶爾，溪流會突然泛起一道閃光，舅舅總是笑笑地說：「那是河裡名叫『苦花』的魚，它正在翻身啦！」直到長大後，我仍三不五時騎著摩托車，在尖石的山路上恣意閒晃，享受大自然的洗禮和與自己的小旅行。這些景物是成長的標記與風景，亦是我對尖石最初、最深的記憶。說來也好笑，我成長、離開，再回到家鄉新竹，人生的一半都離不開新竹的風花雪月，唯獨這擁有「上帝的部落」美名的司馬庫斯，直到這回才正式走進這條通往「巨木家鄉」的路，滿懷好奇與感謝。

▲青蛙石天空步道是電影《賽德克．巴萊》的場景之一。
▲青蛙石天空步道是電影《賽德克．巴萊》的場景之一。

▲尖石山巒美景保有純粹自然特色，讓人身心舒暢。
▲尖石山巒美景保有純粹自然特色，讓人身心舒暢。

　

旅途中遇見熟悉與驚喜

車子駛進那羅部落，迎面而來的是熟悉的青蛙石。這塊巨石仍靜靜蹲伏在溪旁，彷彿等待著某個回家的孩子。小時候，舅舅曾指著這塊岩石，說它是原住民祖靈的化身，守護著部落。我還記得那時信以為真，偷偷對著它許願，請它保佑我考試順利；而不遠處秀巒玉峰溪谷的「軍艦岩」，則更像一位剛毅的戰士，佇立在河床上，彷彿一艘停泊在溪水裡的石頭巨輪，好生壯觀。漫步吊橋上，望著前方軍艦岩與溪水、山林交織的畫面，我不由自主地將雙手框出畫面，那就是一張明信片的美麗啊！

▲位於那羅部落的青蛙石樣貌渾然天成，頭上還戴了草冠。
▲位於那羅部落的青蛙石樣貌渾然天成，頭上還戴了草冠。

▲秀巒的軍艦岩有如大船入溪，壯麗又富有傳奇色彩。
▲秀巒的軍艦岩有如大船入溪，壯麗又富有傳奇色彩。

　

山中邂逅風格無菜單料理

從竹東驅車前往司馬庫斯，山路蜿蜒漫長而顛簸，越往山裡走，手機訊號逐漸消失，森林氣息卻愈加濃郁。還好我們不趕路，沒有抵達目的地的壓力，更能好好享受這片山林的自然洗禮。途中來到一間名為「凌雲閣」的無菜單料理餐廳，讓我頗為驚艷！雖沒有華麗裝潢，景觀卻一流。餐廳裡竟出現我鍾愛的真空管音響，還沒嚐到食物，就對老闆的品味深感佩服。

▲山中雲深不知處的「凌雲閣」無菜單料理餐廳，景觀和美食都令人驚艷。
▲山中雲深不知處的「凌雲閣」無菜單料理餐廳，景觀和美食都令人驚艷。

老闆端出的料理如香腸與清蒸鱸魚，佐以原民天然聖品「馬告（山胡椒）」，平凡菜色瞬間化身為原民特色美味。薑汁過貓、貴竹筍燉肉與老菜脯排骨湯則展現新竹客家庄的原味滋味，令人驚艷；而那道季節限定的「草莓蝦球」，意想不到的組合讓同行友人驚喜不已。一口口嚐下的是最新鮮的大地風味，更是泰雅與客家智慧的結晶。這頓飯像是一場儀式，將旅程的自然與人文感動，化為味蕾的記憶。我們品嚐的，不只是產地食材，更是山林文化與品味的溫度。

▲新鮮的山林食材入味，「薑汁過貓」清爽開胃。
▲新鮮的山林食材入味，「薑汁過貓」清爽開胃。

▲客家名菜「桂竹筍燉肉」讓人一口接一口，就是停不下筷啊！
▲客家名菜「桂竹筍燉肉」讓人一口接一口，就是停不下筷啊！

　

巨木、星光與心的歸屬

夜晚，我們選擇不趕路，留宿在山上鎮西堡的「希利克民宿」。雖然民宿設備簡單，卻因泰雅族主人的熱情，使人在不到8度的低溫中依然暖意融融。晚餐後，大家換上簡單的泰雅族服飾，欣賞主人演唱傳統歌謠，隨後圍成圈手牽手跳舞，歡樂不已。壓軸節目是「搗小米麻糬」，大家齊力搗製，享受糯Q滋味。屋內笑聲不斷，屋外滿天星斗，好一個海拔1,600公尺的動人夜晚。隔天，終於在藍天高掛的好天氣下，來到傳說中的「上帝的部落」司馬庫斯。步道雖僅5公里，卻因自然起伏增加了健行挑戰。沿途高聳林木、斑斕光影與古老巨木如畫般展開，每一棵巨木都是時光守門人，讓人腳步沉重，心情卻愈加輕盈。站在樹齡超過2,500年的「大巨木媽媽之樹（YaYa Qparung）」前，望著那環抱數十人的粗壯樹幹與透光葉影，我靜靜觀看著遊客的表情，心中生出敬意。我們只是過客，卻被這片山林溫柔擁抱，嘴角也不禁微微上揚。

▲民宿中泰雅族小米麻糬體驗，有趣又具文化滋味。
▲民宿中泰雅族小米麻糬體驗，有趣又具文化滋味。

▲司馬庫斯的巨木處處，宛如走進大人國的森林世界。
▲司馬庫斯的巨木處處，宛如走進大人國的森林世界。

▲步道旁隨處可見巨木的自然美景，讓人心曠神怡。
▲步道旁隨處可見巨木的自然美景，讓人心曠神怡。

正值春日，雖然司馬庫斯的櫻花期已過，仍偶有粉嫩花朵在蒼鬱山谷間搖曳，如詩如畫。我刻意走在櫻花樹下仰望花影，彷彿聽見它們說：「櫻花是不等人的，但我們知道你要來，所以在這裡等你了。」這趟旅程，看似小旅行，其實更像一次回歸。那些小時候走過的路依然在，只是多了歲月的沉澱與新的故事。帶著好奇踏入司馬庫斯，帶著感謝離開尖石。這片山林教會我，即使時間流轉，家鄉的風景，依舊溫暖如初。而櫻花，是會等待有心人的。

▲尖石的曙光溫暖迷人。
▲尖石的曙光溫暖迷人。

▲晚春的櫻花笑語迎人，成了意外的美麗驚喜。
▲晚春的櫻花笑語迎人，成了意外的美麗驚喜。

　

《沿岸前行　盡收太平洋畔台東藍》5月號2025第387期

　

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