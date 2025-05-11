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新北景點｜蘆葦叢中盛開的藝術品 開箱全新開幕「新北市美術館」

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

新北市首座當代美術館正式在鶯歌溪與大漢溪交會的三鶯新生地開幕。館址選在以陶瓷工藝聞名的鶯歌，與在地傳統工藝對話之餘，也坐擁山景環繞、水光交映的自然環境，串聯三峽與鶯歌豐富的生態紋理，讓藝術自然流動於其間。建築外觀由建築師姚仁喜及其團隊操刀設計，以銀白管狀結構錯落排布，靈感來自蘆葦隨風搖曳的姿態，彷彿這座藝術建築從自然中生長而出，綻放為一朵繁盛的藝術之花。館方以「全民美術館」為核心理念，期望透過不同年齡層的互動學習與參與活動，讓藝術不再遙遠，而是人人可親近、可參與的生活一部分。

開幕展覽共三檔，分別探討城市記憶、科技生活與自然環境。「往來／照見」透過歷史文獻、影像與藝術創作，回溯新北市在人文、社會與自然演變下的文化脈絡，呈現城市共同體的生成過程。「新店男孩：Don't Worry, Baby」由藝術團體「新店男孩」與XTRUX聯手，運用遊戲引擎、沉浸式投影與傳統媒材，描繪新店郊區的生活觀察，探索真實與虛構之間的科技課題。「再自然不過的事」 則回應美術館地景定位，邀請藝術家現地創作大型裝置，結合自然與人造環境，鼓勵民眾共同參與創作。漫步館內，順著層層錯落的參觀動線拾級而上，藝術作品與建築的高低起伏交錯融合，玻璃帷幕外映出鶯歌地景與綠意盎然的「三鶯之心」草地，遠眺溪河民居風貌，一步一景，彷彿藝術就流淌在日常生活裡，體現全民美術館與生活共融的初衷。

　

藝遊Focus

從開放園區草地公園、到終於完全開放室內展區空間，新北市美術館始終希望能帶來最沒距離的藝術空間，串連地景與藝術，揉合生活日常，讓藝文再也不是冷冰冰的展覽，而是生活的一部分。

融於地景裡的飄逸蘆葦藝術品

位於大漢溪廣闊高灘地上的新北市美術館，打破封閉式建築設計，以通透開放的空間與河岸地景融合。設計師特別在蘆葦鋼管結構中設置凸出的觀景平台，讓觀者無論身在館內或戶外，都能感受到觀賞作品時的驚喜與愉悅。從外觀賞起是建築與自然的融合。若是在館內走逛時留意，則可不時遇見穿透過白色鋼管外的流域與山巒包圍著美術館。

「往來／照見」展覽

回溯新北市在不同歷史階段的文化脈絡與城市共同體的生成過程，並將民居的樣貌、由河流、山脈與海洋交織而成的自然與人文地景條件之下，透過藝術品展出。例如以經常出現在市集擺攤中不賣豬肉的豬肉攤，是藝術家唐唐發的「吃補豬肉攤」展覽，透過展攤呈現地方庶民飲食吃補文化為概念的創作。

新店男孩：Don't Worry, Baby 展覽

藝術家長期居住新店郊區，將對南勢溪流域的踏查經驗轉化為三面牆的沉浸式投影，讓觀者彷彿被吸入了河流中。展場內更設有虛實交錯的小屋，在無意識的電視播放下，人被矮窄天花板與玻璃地面共構的半虛半實空間裡，感受藝術作為療癒與逃避庇護所的空間感。

「再自然不過的事」展覽

展覽透過虛實交錯與光影投射等媒材，呼應新北美術館與自然共構的理念。例如一座需脫鞋進入的霓虹暗室，地面映照出淡水流域的山水與魚群，營造沉浸式體驗；一件由回收破布拼貼的城市地貌裝置，則邀請觀者靜坐，從飛機繞行到台北101的剪影中細細品味。

「放送中」廊道策展

位於美術館4至6樓的廊道空間，策展以聲音為主題，展現其超越聽覺的視覺轉譯。聲音藝術家蔡瑋德以宛如大眼睛的放送器播放10首環境音樂，涵蓋自然觀察、植物聲響與田野錄音，融合多樣質地，創造出一系列有機的聲音場景，讓人坐下聆聽時彷彿也能「看見」聲音的模樣。

　

景點資訊

新北市美術館

地址：新北市鶯歌區館前路300號　

電話：02-2679-6088　

網址：ntcart.museum　

時間：10:00-17:30、週六日至18:00（週一休）

票價：100元。學生與65歲以上長者優待票50元，新北市民平日免費入場、週末與國定假日優待票50元

　

《沿岸前行　盡收太平洋畔台東藍》5月號2025第387期

　

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