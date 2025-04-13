快訊

影／民眾黨遭指勾結北京 黃國昌批綠無恥：搞半天共匪全在民進黨

直擊／世紀破冰！白冰冰、胡瓜、康康合體 內幕曝光了

「世界那麽大，我想去看看」 10年前閃辭的女孩現在好嗎？

在西班牙邂逅喵貴族 一訪阿罕布拉宮的貓咪居民

聯合新聞網／ 行遍天下
▲從阿罕布拉宮眺望格拉納達市區建築。
▲從阿罕布拉宮眺望格拉納達市區建築。

【圖／文：菜菜子】

作者介紹｜菜菜子Erica Wu

攝影師、講師、旅遊作家。舊金山藝術大學畢業，美國IPPA攝影獎冠軍，旅遊世界四十餘國，走過日本47個都道府縣，著有「日本貓島旅行」、「手機拍貓貓」等書籍，經營粉專「菜菜子onthe road」。攝影與講座受邀合作單位包含Apple、Studio A、Sony、台北市政府觀光局等。

疫情後，我們家族每年都會安排一趟3∼4週的歐洲旅行，在一次西班牙之旅的行前規劃，環遊世界見多識廣的哥哥強力推薦以精緻華麗雕刻聞名的阿罕布拉宮，出發前我在網路查找資料時發現宮殿裡竟然住著不少貓咪！一想到能在獅子庭院或噴泉邊偶遇可愛的貓，期待感瞬間提升，這不只是文化探索，更是一場與喵星人的美麗邂逅！

阿罕布拉宮位於西班牙南部格拉納達，是世界上最具代表性的伊斯蘭建築之一，歷史可追溯至9世紀，最初由摩爾人所建作為軍事要塞，坐落於格拉納達的高地擁有絕佳戰略位置。隨著13世紀納斯里德王朝的興起，定位逐漸從防禦工事轉型為華麗王宮，並承載著更多文化藝術的傳承。宮殿的建築風格融合了摩爾、安達盧西亞和伊斯蘭藝術的瑰寶，內部充滿了精緻雕刻、馬賽克瓷磚和拱門及迷人的水景花園，讓人嘆為觀止。

▲以精緻華麗雕刻聞名的阿罕布拉宮
▲以精緻華麗雕刻聞名的阿罕布拉宮

▲宮殿精美繁複的設計不僅展示伊斯蘭建築無與倫比的美學，也反映當時人們對藝術的極致追求。
▲宮殿精美繁複的設計不僅展示伊斯蘭建築無與倫比的美學，也反映當時人們對藝術的極致追求。

　

阿罕布拉宮的貓咪居民

然而，阿罕布拉宮的魅力不僅僅來自其壯麗的建築和悠久的歷史，它還擁有一群別具特色的居民—貓咪。這裡的貓咪並非普通的街頭流浪貓，據當地工作人員透露宮內大約有50隻貓，每一隻都有自己的名字，並佩戴著芯片以便進行識別和登記，有專門管理人員負責為牠們定期提供食物，進行驅蟲和控制。為了維持貓咪身體的穩定和健康，阿罕布拉宮還實施了「CER」的專門計劃，這是西班牙語的捕捉、絕育和放回原地的縮寫（與英語中的TNR計劃相似），並透過該計畫控制貓咪的數量，避免其過度繁殖，同時防止疾病傳播。作為阿罕布拉宮生態系統的一部分，貓咪也在自然環境中發揮著重要作用。由於宮殿周圍有廣大綠地和花園，這些貓咪有助於控制鼠類及其他不速之客，保持宮殿的清潔和秩序。在這樣的環境下，貓咪與宮殿的和諧共處為這座文化遺產增添了另一層意義，牠們不僅是宮殿的「居民」，更是維護宮殿生態平衡的一份子。

▲牠好像在說：歡迎來到我的宮殿∼參觀請付罐罐喔！
▲牠好像在說：歡迎來到我的宮殿∼參觀請付罐罐喔！

▲宮殿內的貓咪都有進行TNR計畫，看耳朵就知道。
▲宮殿內的貓咪都有進行TNR計畫，看耳朵就知道。

▲貓咪不僅是宮殿的居民，更成為這座宏偉建築的靈魂，見證時光的長河。
▲貓咪不僅是宮殿的居民，更成為這座宏偉建築的靈魂，見證時光的長河。

　

愜意閒適的喵貴族生活

阿罕布拉宮的貓咪生活有如貴族般舒適，牠們在這片130公頃的宮殿領土內自由自在地生活，沒有天敵，食物和水源都獲得保障。這些貓咪每天在宮殿的各個角落穿梭，時而在花園中徘徊、時而攀爬至屋頂巡邏，俯瞰著周圍的美景。似乎對遊客的到來毫不在意，悠然自得地穿行在古老的石牆和雕刻之間，彷彿每一個角落都是牠們的領土。

當遊客在拍攝建築時，貓咪的出現往往會成為畫面中最迷人的亮點，牠們就像是宮殿守護者，見證著歷史與文化的傳承。阿罕布拉宮作為西班牙的瑰寶擁有深厚文化底蘊，這些貓咪的出現，無疑為這座宮殿注入更多靈動與生氣，使得這座歷經時光洗禮的古老建築更加生機勃勃。若你有幸造訪阿罕布拉宮，不妨放慢腳步與這些優雅的貓咪共度片刻，感受這份融合歷史與生命的獨特魅力。

▲遊客溫柔撫摸熟睡中的貓咪，光影就像一幅畫。
▲遊客溫柔撫摸熟睡中的貓咪，光影就像一幅畫。

▲對我充滿好奇的小虎斑眼睛圓滾滾好像會說話呢。
▲對我充滿好奇的小虎斑眼睛圓滾滾好像會說話呢。

▲遊客禁入的區域，也能見到貓咪悠閒散步或慵懶打盹的身影。
▲遊客禁入的區域，也能見到貓咪悠閒散步或慵懶打盹的身影。

　

《乘風而行　馳騁陽明山最美公路》4月號2025第386期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

行遍天下

追蹤

延伸閱讀

中市副市長赴西班牙 與玻利維亞市政協會聯盟簽合作交流意向書

因應美關稅戰衝擊？西班牙總理時隔7個月再訪陸 將與習近平會面

19名委內瑞拉棒球選手歐洲比賽 飛西班牙申請庇護

末班機都飛了！陸配小微未離境 明移民署恐執行強制出境

相關新聞

探索馬來西亞美食 華味與在地滋味的混搭百變食尚

我必須承認，走進馬來西亞的街頭，味道總是先於人群浮現。那蝦湯的鹹香、肉骨茶的藥香，還有叻沙的咖哩辛香，每一口都交織著現代的生活滋味和歷史餘韻。而華人從福建、潮州、廣東和客家移民百年前帶著家鄉味遷徙至此，在這片土地上與馬來、印度文化相遇交融，轉身便發展出獨特的馬來西亞滋味。

在西班牙邂逅喵貴族 一訪阿罕布拉宮的貓咪居民

疫情後，我們家族每年都會安排一趟3∼4週的歐洲旅行，在一次西班牙之旅的行前規劃，環遊世界見多識廣的哥哥強力推薦以精緻華麗雕刻聞名的阿罕布拉宮，出發前我在網路查找資料時發現宮殿裡竟然住著不少貓咪！一想到能在獅子庭院或噴泉邊偶遇可愛的貓，期待感瞬間提升，這不只是文化探索，更是一場與喵星人的美麗邂逅！

奢侈擁抱蔚藍太平洋、湖景第一排祕境玻璃屋 超Chill花蓮山海咖啡館

無敵太平洋的藍，宛如上帝灑下的調色盤，海天一色，晶瑩斑斕！登上花蓮市區的制高點，漫步於百年松蔭下，悠然欣賞花蓮港的壯麗美景。水漾山色的鯉魚潭隱藏著秘境咖啡，四、五月更迎來螢火蟲飛舞的生命律動！坐擁海景、湖景第一排，享受悠閒午後時光，Chill感滿滿！

老牌牧場2.0進化新氣象 入住森林旅宿享無菜單酪農大餐

苗栗的美不一而足，驚蟄過後，日暖花開，正適合帶著一家人探訪這一片洋溢自然清新氣息的土地，暢遊老字號日式造景森林牧場，體驗動物互動的療癒行程，品嚐各式乳製品及酪農大餐；或從山通海，驅車在浪漫心型公路上，飽覽山海交織舒心暢快。

宜蘭嗨玩互動式真人彈珠台 放夠電再去祕境海灣踏浪放空

褪去冬日沉重的外衣，不過大的陽光、剛剛好的溫度，春天是適合全家出遊的季節，帶著孩子去互動式球類博物館盡情放電，或是寓教於樂的觀光工廠手作DIY體驗，再到海景第一排景觀咖啡館休憩放空，讓蔚藍海岸洗滌心靈，讓此次親子出遊累積成最幸福的回憶。

玩轉竹子湖最美春天 芋見繽紛花海 邂逅夢幻花藝地景

綠意盎然的四月天，竹子湖的夢幻白色海芋正盛開，五、六月則由繽紛的繡球花接力登場。此時，帶著孩子上山賞花、採花、購花，不僅能欣賞大自然時晴、時雨、時霧的多變風貌， 還能造訪陽明山小油坑及日本柳杉森林中的「黑森林之心」造景藝術，為生活增添繽紛色彩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。