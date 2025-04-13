快訊

影／民眾黨遭指勾結北京 黃國昌批綠無恥：搞半天共匪全在民進黨

直擊／世紀破冰！白冰冰、胡瓜、康康合體 內幕曝光了

「世界那麽大，我想去看看」 10年前閃辭的女孩現在好嗎？

奢侈擁抱蔚藍太平洋、湖景第一排祕境玻璃屋 超Chill花蓮山海咖啡館

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

無敵太平洋的藍，宛如上帝灑下的調色盤，海天一色，晶瑩斑斕！登上花蓮市區的制高點，漫步於百年松蔭下，悠然欣賞花蓮港的壯麗美景。水漾山色的鯉魚潭隱藏著秘境咖啡，四、五月更迎來螢火蟲飛舞的生命律動！坐擁海景、湖景第一排，享受悠閒午後時光，Chill感滿滿！

　

浪。慢咖啡

花蓮人氣景觀咖啡店「浪。慢咖啡」位於壽豐鄉台11線海景第一排，距離市中心僅需15分鐘車程，憑藉無敵海景與悠閒氛圍，吸引無數新舊顧客造訪。老闆魏秀民為鹽寮海岸阿美族人，店前這片漸層湛藍的花蓮海域，正是他自小潛水、抓龍蝦的地方，純淨澄澈的美景令人驚艷！咖啡店佔地600多坪，僅設有室內14席、戶外50席，空間寬敞舒適、視野開闊，三層高低錯落的露天座位區，讓每個角落都能直面大海。特別打造的「浪慢站牌」、海景鞦韆等打卡熱點，無論人潮多寡，都可以悠然享受片刻寧靜。

北漂返鄉的老闆夫婦堅持的人生哲學，便是奢侈地擁抱太平洋，悠閒看海、發呆、耍廢！「浪」代表他們從小到大的生活棲地，而「慢咖啡」則希望來訪的每個人都能放慢步調，隨時來杯咖啡，Chill一下！店內主打輕食與飲品，提供美味的三明治、炸物、吐司，招牌美食「阿嬤剝皮辣椒水餃」更是出自老闆母親之手。清晨，阿公會起來除草，店內角落還能發現老闆娘親手彩繪的石頭，處處洋溢溫馨巧思。可愛的店狗「肉肉」也熱情歡迎大家攜帶寵物同行，加上笑容甜美的店員，讓整間店充滿自在愜意的氛圍！

浪。慢咖啡

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村大橋24-2號　

FB：浪。慢咖啡

時間：平日11:00-18:00、假日11:00-19:00　

消費：芒芒蜜桃冰沙180元、香濃草莓歐蕾140元、酥脆雞蛋格格120元

注意事項：不提供訂位服務，入場需由現場人員安排座位，用餐3小時

　

松園別館

擁有80多年歷史的老建築「松園別館」，從昔日軍事辦公室華麗轉身為知名藝文休閒場域。經歷數月修繕，於2025年1月10日攜手咖啡、攝影、陶藝等品牌盛大重新開放。松園別館前身為「花蓮港陸軍兵事部」辦公室，是花蓮保留最完整的日治時期軍事建築，坐落於天然制高點，面向北濱海灘，視野極佳，能俯瞰美崙溪入海口、花蓮港及遼闊的太平洋海景，成為當地不可錯過的景觀勝地。園區內，位於生態池畔的「松味餐飲」獨家推出以松針入味的特色料理，並與花蓮網路人氣咖啡與肉桂捲專門店「散步咖啡」聯手打造松園專屬聯名配方豆，將太平洋的海風、百年松樹的清香，與花東的靜謐風情融為一體，為訪客帶來獨特的感官體驗。

松園別館

地址：花蓮縣花蓮市松園街65號　

電話：03-835-4411　

網址：pinegarden.com.tw

時間：09:00-18:00（最後入園時間17:30，每月第2個週二及除夕休，暑期7-8月及國定假日無休）

消費：全票60元、優待票50元。五葉松汁180元、五葉松針拿鐵220元、原

味肉桂捲130元

　

黑屋cafe

壽豐鄉鯉魚潭是花蓮境內最大的內陸湖泊，以靜謐優美的湖光山色聞名。位於潭北碼頭、遊客中心與潭西水舞平台、民宿美食一條街之間的秘境咖啡「黑屋cafe」，就在鯉魚潭環湖步道旁，透過玻璃屋設計讓潭景的青山綠水一覽無遺，戶外庭園區更讓人沉浸於大自然的水漾森情，悠閒品味輕食與香醇咖啡。除了水岸咖啡，這裡還經營「黑屋camp」，提供別具風格的露營車與小木屋住宿。每年4、5月螢火蟲季節，旅客可近距離欣賞閃爍螢光，並觀察鳥類、昆蟲等豐富生態。無論是騎單車、健行環潭，或划船、體驗SUP立槳，皆能享受湖畔的樂趣與自然之美！

黑屋cafe

地址：花蓮縣壽豐鄉池南路一段27-1號　

電話：0985-349-400　

時間：10:00-16:00　

FB：黑屋cafe

消費：帕尼尼熱壓三明治墨西哥辣味火腿起司蛋110元、焦糖鬆餅100元、拿鐵140元、抹茶拿鐵140元

　

《乘風而行　馳騁陽明山最美公路》4月號2025第386期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

行遍天下

追蹤

延伸閱讀

新聞中的公民與社會／咖啡豆漲價 平價連鎖業者咬牙苦撐

上午8時31分花蓮卓溪規模4.3地震 最大震度3級

花蓮高農採用國產材課桌椅 散發精油香氣學生大讚好用

花蓮議長張峻交500份連署書 多是藍營黨員簽切割傅崐萁

相關新聞

探索馬來西亞美食 華味與在地滋味的混搭百變食尚

我必須承認，走進馬來西亞的街頭，味道總是先於人群浮現。那蝦湯的鹹香、肉骨茶的藥香，還有叻沙的咖哩辛香，每一口都交織著現代的生活滋味和歷史餘韻。而華人從福建、潮州、廣東和客家移民百年前帶著家鄉味遷徙至此，在這片土地上與馬來、印度文化相遇交融，轉身便發展出獨特的馬來西亞滋味。

在西班牙邂逅喵貴族 一訪阿罕布拉宮的貓咪居民

疫情後，我們家族每年都會安排一趟3∼4週的歐洲旅行，在一次西班牙之旅的行前規劃，環遊世界見多識廣的哥哥強力推薦以精緻華麗雕刻聞名的阿罕布拉宮，出發前我在網路查找資料時發現宮殿裡竟然住著不少貓咪！一想到能在獅子庭院或噴泉邊偶遇可愛的貓，期待感瞬間提升，這不只是文化探索，更是一場與喵星人的美麗邂逅！

奢侈擁抱蔚藍太平洋、湖景第一排祕境玻璃屋 超Chill花蓮山海咖啡館

無敵太平洋的藍，宛如上帝灑下的調色盤，海天一色，晶瑩斑斕！登上花蓮市區的制高點，漫步於百年松蔭下，悠然欣賞花蓮港的壯麗美景。水漾山色的鯉魚潭隱藏著秘境咖啡，四、五月更迎來螢火蟲飛舞的生命律動！坐擁海景、湖景第一排，享受悠閒午後時光，Chill感滿滿！

老牌牧場2.0進化新氣象 入住森林旅宿享無菜單酪農大餐

苗栗的美不一而足，驚蟄過後，日暖花開，正適合帶著一家人探訪這一片洋溢自然清新氣息的土地，暢遊老字號日式造景森林牧場，體驗動物互動的療癒行程，品嚐各式乳製品及酪農大餐；或從山通海，驅車在浪漫心型公路上，飽覽山海交織舒心暢快。

宜蘭嗨玩互動式真人彈珠台 放夠電再去祕境海灣踏浪放空

褪去冬日沉重的外衣，不過大的陽光、剛剛好的溫度，春天是適合全家出遊的季節，帶著孩子去互動式球類博物館盡情放電，或是寓教於樂的觀光工廠手作DIY體驗，再到海景第一排景觀咖啡館休憩放空，讓蔚藍海岸洗滌心靈，讓此次親子出遊累積成最幸福的回憶。

玩轉竹子湖最美春天 芋見繽紛花海 邂逅夢幻花藝地景

綠意盎然的四月天，竹子湖的夢幻白色海芋正盛開，五、六月則由繽紛的繡球花接力登場。此時，帶著孩子上山賞花、採花、購花，不僅能欣賞大自然時晴、時雨、時霧的多變風貌， 還能造訪陽明山小油坑及日本柳杉森林中的「黑森林之心」造景藝術，為生活增添繽紛色彩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。