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老牌牧場2.0進化新氣象 入住森林旅宿享無菜單酪農大餐

聯合新聞網／ 行遍天下
▲飛牛牧場（圖片提供：台灣休閒農業發展協會、飛牛牧場、攝影陳志東）
▲飛牛牧場（圖片提供：台灣休閒農業發展協會、飛牛牧場、攝影陳志東）

【文：韓若紫，攝影：亞瑟王】

苗栗的美不一而足，驚蟄過後，日暖花開，正適合帶著一家人探訪這一片洋溢自然清新氣息的土地，暢遊老字號日式造景森林牧場，體驗動物互動的療癒行程，品嚐各式乳製品及酪農大餐；或從山通海，驅車在浪漫心型公路上，飽覽山海交織舒心暢快。

　

原野自然牧場親子互動樂

苗栗的飛牛牧場因園區內蝴蝶翩翩飛舞而得名。創辦人深耕半世紀，如今將心血交棒年輕世代，打造全新「飛牛牧場2.0」，帶給遊客全新的感動與驚喜。走進牧場，層疊丘陵上的綠意草原延展開來，遠方紅色小屋與蓊鬱森林交織成如童話般的夢幻景致。創辦人當初採納日本景觀設計師建議，保留蜿蜒野溪與自然地形，在陡坡種樹，讓房舍集中於一隅，歷經數十年，才孕育出這片鬱鬱蔥蔥的原野風光。

牧場占地120公頃，開放區域約50公頃，不僅飼養乳牛，還有廣受大小朋友歡迎的動物互動體驗，最受歡迎的就是擠牛奶，在工作人員指導與消毒後，親手擠出鮮奶，成就感滿滿。此外，餵小牛、小羊喝奶，或餵食兔寶寶、天竺鼠，也很療癒。飛牛牧場50年來精研酪農技術，奶製品豐富又獨特，招牌「全奶大餐」不可錯過之外，還有特濃牛奶糖、冰淇淋、白布丁等伴手可以買回家，每樣都垂涎欲滴，讓人吃得心滿意足！

▲圖片提供：台灣休閒農業發展協會、飛牛牧場、攝影陳志東
▲圖片提供：台灣休閒農業發展協會、飛牛牧場、攝影陳志東

飛牛牧場

地址：苗栗縣通霄鎮南和里166號

電話：037-782-999　

時間：0700:19:00　

網址：www.flyingcow.com.tw/

票價：全票280元、學童票（國小）220元、孩童票（3歲-幼兒園）160元，憑門票可免費兌換乳製品乙杯。

　

住一晚森林裡的當代鄉村風溫暖旅宿

飛牛牧場在風雨中傳承三代走過半個世紀，從父執輩手中接下「酪農存錢筒」的吳家第二、三代接班人，在原本的基礎上規劃全新的舞牛森度假飯店，歷經8年沉潛蘊釀磅礡登場，作為邁向另一個50年的基石，由第三代旅日新銳設計師，將創辦人胼手胝足打拼的點滴巧妙化為旅宿視覺元素，串連起酪農三代人血濃於水的情感，每一個獨特的客房內，都佈置著第二代老闆娘親手畫作。以原木為主體的客房質感溫潤明亮，山林綠意引景入房，房內雙人床皆備兩床被子，體貼住客各自獨立睡眠的需求，並且同時提供羽絨、記憶枕雙枕頭寵客。

走進舞牛森接待中心兼旅館餐廳，清新的樹木香氣撲鼻而來，彷彿置身一座巨大森林。偶遇第一代創辦人之一的吳老先生，他娓娓道來牧場歷經風雨、傳承三代逾半世紀的故事。談及與這片土地的緣分，初見牧場外圍的一棵巨大樟樹，令他歡喜莫名，便決定買下這片土地。如今，這棵巨木靜臥於接待中心內，散發蓊鬱芬芳，成為舞牛森的靈魂象徵。聆聽故事之餘，享用一泊二食的無菜單晚餐更是驚喜。主廚運用牧場乳製品，結合周邊小農的鮮蔬入菜，主菜以牛乳與豆乳熬製的龍膽石斑鍋領銜，搭配八道式精緻料理，誠意十足。飽餐後，客人可漫步牧場草原消食，再沉浸於寧靜夜色中入眠。翌日早餐同樣澎湃登場，雙海陸主菜搭配滿溢的九宮格美饌，為一整天注入滿滿活力。

舞牛森度假飯店

地址：苗栗縣通霄鎮南和里165-5號　

電話：037-783-899

網址：www.woodland.com.tw/

消費：山采2人房平日8,008元/假日9,229元，采霞4人房平日9,988元/假日11,655元，綠映4人房平日12,699元/假日14,288元，以上皆為一泊二食。

　

浪漫愛心公路坐擁蔚藍海景

從台61線轉個彎進入新埔路，這條僅容一輛車通行像產業道路般的小徑，沿著山路向上約1公里，便可到達這處山海觀景秘境，海拔僅約百來公尺就擁無遮蔽的遼闊視野，是欣賞夕陽落入大海的絕佳展望台，也許是居高臨下欣賞夕照時，被發現蜿蜒山路正好交織成巨型愛心，藏身於山海之間，日落時分尤其夢幻，榮登全台最浪漫公路，吸引專業攝影和情侶特地來這裡看夕陽。

心形公路觀景點-瞭望台

位置：苗栗縣通霄鎮新埔路

注意事項：山路不寬，臨停時請留意不要影響來往車輛通行動線。

　

西濱追風公路賞夢幻懸日

台61線西濱快速公路，北起新北市八里區，南至台南市七股區，串起西部綿長的海岸線，其中「通霄白沙屯段」彎度大又面迎台灣海峽，是旅人口中最美的月牙灣公路，入選「台灣最美十大景觀公路」，山海美景讓人忘卻煩憂。此路段迎向新埔聯絡道的日落美景，有「西部太麻里」的美稱，僅500多公尺長的「日落大道」，筆直的公路直通大海，不論白天、傍晚，四季皆美。每年5月及7月間會有幾天日暮時分，夕陽剛好落在西濱公路新埔聯絡道的正中央，屆時有機會看見巨大鹹蛋黃緩緩落入盡頭海岸線的懸日絕景。

通霄日落大道觀景台

位置：開車走台61西濱快速道路下通霄新埔交流道後，輸入景點名導航即抵。　

時間：平日8:00-16:40分/假日全天候開放（氣候不佳及颱風天不開放）

　

《乘風而行　馳騁陽明山最美公路》4月號2025第386期

　

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