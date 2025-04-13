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宜蘭嗨玩互動式真人彈珠台 放夠電再去祕境海灣踏浪放空

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

褪去冬日沉重的外衣，不過大的陽光、剛剛好的溫度，春天是適合全家出遊的季節，帶著孩子去互動式球類博物館盡情放電，或是寓教於樂的觀光工廠手作DIY體驗，再到海景第一排景觀咖啡館休憩放空，讓蔚藍海岸洗滌心靈，讓此次親子出遊累積成最幸福的回憶。

　

發射！挑戰超巨真人彈珠台

無論外面下雨刮風，全設施都在室內的「宜蘭歪歪球 Wild Wild Ball」保證孩子們可盡情放電，就連成人都可在這座互動式球類博物館裡玩超嗨，一張200元的門票暢玩12項球類設施，是宜蘭最夯的雨備新玩法。巨大的「歪臉彈珠台」像是打地鼠，親朋好友鑽進去化身真人彈珠台，輪番丟球躲球看誰閃躲速度最快！「吸瓜大王」則是利用氣流上升原理騰空搬動西瓜球，「野蠻遊戲」一邊防守、一邊瘋狂丟球，有運動細胞也不見得會贏，透過創意遊戲找回球類競賽最簡單的歡樂感，全家大小玩得超嗨！

宜蘭歪歪球 Wild Wild Ball　

地址：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路275號　

電話：03-990-8808　

時間：09:00-17:00（16:20後停止售票）

票價：門票200元，可折抵100元商品

　

沉浸七彩繽紛的蠟筆世界

走快速道路行經蘇澳時，是否常被一座蠟筆形狀的彩色城堡吸引目光？總公司位在宜蘭蘇澳，專營蠟筆、粉筆、水彩及彩色筆開發的蜡藝實業將這裡設計成有趣好玩的蜡筆城堡，透過彩虹階梯導覽室可一窺蜡藝色彩的奧妙，了解平常畫畫用的蠟筆、彩色筆的獨家配方，變身色彩科學家。在這座充滿童心的蠟筆城堡裡，只要憑一張250元的門票便可體驗4項DIY活動，活動分成四個教室，從蠟筆彩繪風車、製作彩色筆、壓制造型蠟筆到人體彩繪，爸媽可跟著孩子一起動手DIY，此外還有費用另計的陶瓷彩繪、粉筆DIY等，無論大人小孩皆可挑戰高達8層樓、全長68公尺的亞洲室內最高彩虹溜滑梯，從色彩繽紛的螺旋狀滑梯裡一溜而下，就像是穿梭在一個彩虹色的美夢裡。

蜡藝蠟筆城堡

地址：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路500號　

電話：03-990-7101

時間：08:30-17:30（16:00後停止售票）

票價：門票250元，可體驗4項DIY活動及折抵消費80元

　

看海喝午茶享浮生半日閒

越過南方澳大橋，「喬伊吹吹風」座落在豆腐岬帆船基地海景第一排，不用吹海風便能在峇里島風格的景觀餐廳裡悠閒看海，透過L型的落地玻璃窗讓蔚藍海景洗滌心靈，若想要聆聽海浪的聲音，室外露台有海島風的遮陽傘與躺椅，且寵物友善，家裡萌寵也能帶出門在這曬太陽。招牌餐點像是嫩煎雞腿、牛肉烤餅、打拋豬肉捲餅，份量豐富、清爽美味，可搭配點綴著新鮮水果與冰淇淋的鬆餅，以及蛋糕、飲料一同享用。

喬伊吹吹風景觀餐廳

地址：宜蘭縣蘇澳鎮跨港路6號2樓　

電話：03-995-2553　

時間：11:00-18:00，週三公休

FB：喬伊吹吹風 Joy’s Coffee

消費：低消為一杯飲料，4歲以下免低消

　

海灣小秘境踏浪放空

豆腐岬位在南方澳風景區，這裡擁有豐富的珊瑚礁生態，周遭海域的珊瑚覆蓋率高達60%，僅次於綠島。被海灣包圍的豆腐岬海水浴場，海浪在這裡顯得清澈平靜，是深受當地人喜愛的景點，沙灘邊緣靠近停車場處設有公眾廁所、沖腳的水龍頭，感受秘境般的靜謐氛圍。

豆腐岬海水浴場　

位置：宜蘭縣蘇澳鎮南方澳漁港東側

　

《乘風而行　馳騁陽明山最美公路》4月號2025第386期

　

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