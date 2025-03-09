與鯨鯊共游 馬爾地夫經典四方線船宿潛水冒險

【圖／文：Peggy Chiang】

作者介紹｜Peggy Chiang

水下攝影師與專業水肺潛水教練，亦是Canon Taiwan合作攝影師、Crest Diving品牌大使，長期關注海洋與環境保育議題，作品於許多平面與數位媒體及國際展覽露出，希望讓更多人認識並愛上海洋。

位於印度洋的熱帶天堂，這處由26個環礁和約1,190個珊瑚島組成的世界最大珊瑚島國，全年氣候溫暖，被譽為「印度洋的珍珠」。有別於觀光客選定飯店與渡假村的定點渡假，這次我們體驗的船宿潛水就像是縮小版的郵輪之旅，住遊艇在馬爾地夫的海中間度過8天7夜。

船宿潛水的特別之處就是可以不斷地航行，更機動靈活地帶領潛水客去到更深入而原始的特色潛點，而經典四方線（Best of Maldives/ Central）則是馬爾地夫最受歡迎的航行路線。最佳季節是乾季11月-4月，天氣穩定少雨，水況良好，水溫約27-30度。平均水深約20-30幾米，不過有些潛點水深流強，建議有進階證照以上的潛水員參加。





行前準備篇

第一天飛機抵達馬列機場，船宿工作人員會接機，帶我們搭乘多尼潛水船（Dhoni）前往船宿母船。上船後填寫資料、午餐、整理裝備，時間允許，就會出發前往此行的第一次潛水。第一潛也是測潛（Check Dive），讓許久沒潛水的潛水員適應潛水，若租借店家的裝備的話也要使用並調整，同時也讓當地潛導觀察潛水員的能力。第二天開始都是一天三潛，有一天多加了一趟夜潛。

▲圖片提供：MV Halia

這次乘坐台灣籍的新船MV Halia總共有四層甲板，頂層陽光甲板除了廣大平台，有個可容納五人巨型按摩浴缸，上層甲板設有一間頂級VIP海景房及三間豪華海景房，底層甲板有八間精緻的豪華客房，共12間客房，可承載24位乘客。主甲板則是公共活動空間，吃飯、休息、潛水前的簡報、整理影像素材、整理攝影器材等，都在這裡完成。船上的工作人員12位，還有3位專業潛導，服務人員與乘客1:2，讓潛水客享受高品質的服務！另一個讓我驚艷的點是90%的時間網路都十分暢通，船上的廚師非常厲害，各國料理甚至烘培都難不倒他！每天三餐+下午茶被餵飽飽，船上也有自助點心吧台，常備咖啡茶包餅乾任君選擇。





四方線精彩潛點巡禮

8天7夜的船宿時光每天行程簡單但非常充實，簡而言之就是吃、潛、睡無限循環，8天18次潛水造訪各式各樣的潛點，給了我好多獨特的體驗。

．NERUMATHI（Shark Tank）

位在Hulhumale居民島港外，因此成為船宿第一個潛水點。以前島上有魚罐頭工廠，加工過程中會將魚頭、魚雜排入海中，因此吸引大量的魚來覓食，這裡聚集大型魟魚、關刀鰈魚、牛港鰺、黃金鰺等，如潛點名稱，更有各種鯊魚，最多的是薔薇真鯊Spinner Shark，其他地方少見的吉他鯊也有，幸運的話有機會見到虎鯊及鎚頭鯊。

．MAYA THILA

這處獨立礁生物豐沛到讓我彷彿在無邊際水族箱裡潛水。礁頂深度大約8米，獨立礁邊緣的峭壁深度從大約12米一直下降到超過30米。我們沿著側面峭壁游動，沿途看到了梭魚群、燕魚、外側水層中有黃金鰺、鷹魟還有好多隻白鰭礁鯊，轉個彎水層中佈滿關島蝶魚和魔鬼砲彈魚、烏尾東群，礁頂有玳瑁海龜、玫瑰小丑魚等。

．DHIGGIRI

DHIGGIRI島位於馬爾地夫阿里環礁（Ari Atoll），是觀賞護士鯊（Nurse Shark）的絕佳地點之一。護士鯊是馬爾地夫的明星海洋生物之一，牠們是性格溫馴的鯊魚，愛玩、貪吃，個性很像狗狗，主要棲息於珊瑚礁和沙地區域。這次我們到DHIGGIRI島看護士鯊，工作人員先在船上投放魚雜吸引護士鯊，一開始牠們瘋狂進食，這讓我想到餵食錦鯉魚的畫面，待護士鯊聚足潛水員才下水，一開始興奮進食的護士鯊們吃飽後漸漸睏倦，一隻一隻趴在沙地上睡著了，我拍這隻睡覺的護士鯊好久，牠睡得好香甜。

．FESDHOO WRECK

這是馬爾地夫著名的沉船，整艘船長30米，被置放在海底成為人工魚礁，船上長了許多海扇、軟珊瑚、軸孔珊瑚、黑珊瑚等，沈船內有許多大眼鯛藏身其中，船身周邊有好多金花鱸，還有東星斑。沈船不遠處有一座獨立礁非常漂亮，礁頂有許多軸孔珊瑚和馬爾地夫特有的玫瑰小丑魚、滿滿的金花鱸，水層中有好多魔鬼砲彈，水下生態色彩繽紛充滿活力。

．FESDHOO MANTA

蝠魟是濾食性生物，進食時會張開大嘴游動，讓夾雜著浮游生物的海水灌入嘴裡再從鰓列排出海水，因此夜潛前船家在船尾設立大燈吸引浮游生物，得等到聚集足夠多的數量吸引牠們來進食，潛水員才能著裝下水。下潛後先至底著陸，找到定點跪在沙地，將手電筒倒插在沙中排列成一直線吸引浮游生物聚集，引導蝠魟游動進食路徑，此時不速之客護士鯊出現！一下推擠潛水員、一下把燈撞倒，原本因水層中浮游生物造成的低能見度，在牠們不斷揚沙後能見度趨近於零。黑暗的水中，靠著手電筒光源，看著尺寸像一台車的蝠魟來回穿梭，時不時被身旁的護士鯊碰撞，是很難忘的回憶！夜潛那晚，當結束潛水盥洗完，才發現大燈下聚集更多蝠魟，我用高跪姿彎著腰，使勁用有限臂長將大約8公斤重包著金屬防水殼的相機伸入水中拍攝，奮戰近一小時獲得自己很喜歡的作品，其中有蝠魟將胸鰭劃出水面半水照，更有比張大嘴更難得的，將鼻孔張開嗅聞的蝠魟大鼻孔！





旅遊資訊

馬爾地夫四方線船宿潛水(Best of Maldives/ Central)，從馬列出發，順時針或逆時針繞行北馬列環礁、南馬列環礁、瓦夫環礁、南阿里環礁、北阿里環礁。

幣制：盧菲亞MVR，請攜帶美金在馬爾地夫換匯，匯率約1USD:15MVR。

時差：慢台灣3小時。

電壓：220伏特。

航班：台灣無直飛航班，可從馬來西亞吉隆坡、新加坡或曼谷轉機前往。」

簽證：入境馬爾地夫免辦簽證，在入境前96小時都需填寫「旅客聲明書」，便能獲得30天免費簽證。

MV Halia船宿網址：https://haliamaldives.com

其他注意事項：渡假村或船宿船家大多有提供WiFi。可在機場購買當地SIM卡。由於馬爾地夫是回教國家，禁止攜帶豬肉及酒精飲料，一般含酒精飲料只有在渡假村、船宿或是居民島外海的船上酒吧。



