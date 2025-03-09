東京懷舊下町雜司谷 與貓咪邂逅的四季風情

【圖／文：菜菜子】

作者介紹｜菜菜子Erica Wu

攝影師、講師、旅遊作家。舊金山藝術大學畢業，美國IPPA攝影獎冠軍，旅遊世界四十餘國，走過日本47個都道府縣，著有「日本貓島旅行」、「手機拍貓貓」等書籍，經營粉專「菜菜子on the road」。攝影與講座受邀合作單位包含Apple、Studio A、Sony、台北市政府觀光局等。

位於池袋與早稻田之間的雜司谷，擁有古老寺廟與歷史文化，隱藏著許多文青小店，更是愛貓人的天堂，牠們悠閒地穿梭街區，增添了溫柔氛圍。搭乘富有懷舊氛圍的都電荒川線到鬼子母神站，下車後沿著兩側矗立的古老櫸木走入鬼子母神表參道，兩旁有文青咖啡店與觀光案內所，而日本現存最古老的駄菓子店「上川口屋」與每月一次的雜司谷手作市集都位於鬼子母神堂境內。此外，東京豐島區還有一條以七福神為主題的巡禮路線，象徵著幸福、繁榮、長壽和財富，七位神祇分別是：恵比寿（商業繁榮）、大黒天（財富）、毘沙門天（武勇）、福禄寿（長壽）、寿老人（健康）、弁財天 （音樂藝術）、布袋尊（幸福）。巡禮包括雜司谷的7個神社，祈求好運同時並收集御朱印或福袋，是探索下町文化最佳方式。

▲新年最適合進行七福神神社巡禮蒐集御朱印。

▲搭乘懷舊的路面電車「都電荒川線」前往雜司谷。

▲日本現存最古老的駄菓子店「上川口屋」。





與貓邂逅的四季

雜司谷的春夏秋冬有貓相伴，織就鮮活的日常風景：春櫻盛開，貓咪在花海中漫步；秋冬銀杏落葉如金黃地毯，則穿梭其間；夏天繡球花爭妍鬥麗，貓咪在陰涼處打盹，依時序展現不同的美好。

春 Spring

威光山法明寺是日蓮宗的重要道場，以歷史和櫻花美景著稱，常常在寺內見到有人餵養在地貓咪，牠們四處遊走、悠閒自在，與飄落櫻花花瓣相映成趣。

夏 Summer

六月法明寺庭院的紫陽花在初夏暖陽中爭相綻放，繽紛的花朵圍繞著古老寺廟，幾隻貓咪悠然自得地穿梭其中，帶來一種無比寧靜、安詳的氛圍。樹蔭下清涼的微風讓人彷彿置身於世外桃源，煩憂與喧囂都隨風遠去。

秋 Autumn

鬼子母神堂的武芳稻荷神社有棵樹齡高達700年的巨大銀杏，每到秋冬便能見到金黃燦爛與紅色鳥居相映成趣，貓咪悠哉在樹下或鳥居間遊走猶如畫卷。

冬 Winter

雖然櫻花樹只剩孤枝，但依舊能感受到寒冬謐靜的美感，值得一提的是，每次去法明寺一定會遇見的小賓士貓也成為記憶中特別的風景。



